Aryna Sabalenka từ chối xin lỗi về hành vi nóng nảy: "Ném vợt là điều bình thường" Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka khẳng định những lần mất kiểm soát trên sân đấu là "điều cần thiết" để đạt được thành công và duy trì trạng thái tâm lý.

Aryna Sabalenka, ngôi sao quần vợt người Belarus, vừa đưa ra những chia sẻ thẳng thắn về tính cách nóng nảy của mình trên sân đấu. Tay vợt số 1 thế giới khẳng định cô không hối tiếc về những khoảnh khắc bột phát, đồng thời coi đó là một phần tất yếu trong hành trình chinh phục vinh quang.

Những tranh cãi và áp lực của vị thế số 1

Dù đã vươn lên đỉnh cao thế giới với 4 danh hiệu Grand Slam trong vòng 3 năm, Sabalenka vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì thái độ khó kiểm soát. Đáng chú ý nhất là vụ việc cô ném vợt về phía một thiếu niên nhặt bóng tại Wuhan Open 2025, hay hành động yêu cầu khán giả im lặng trong trận chung kết Miami Open vừa qua.

Sabalenka ném vợt về phía một thiếu niên nhặt bóng

Trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với tạp chí thời trang Vogue, Sabalenka thừa nhận cô từng gặp khó khăn lớn trong việc kiểm soát cảm xúc ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Cô mô tả bản thân có thể đang dẫn trước nhưng đột ngột trở nên "điên cuồng" và để mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên, thay vì phủ nhận, tay vợt này chọn cách chấp nhận nó như một phần của bản năng chiến thắng.

Triết lý đằng sau những cơn giận bột phát

Giải thích về lý do không xin lỗi sau những hành động nóng nảy, Sabalenka cho rằng việc duy trì tiêu chuẩn cực cao khiến cô khó chấp nhận thất bại. "Khi bạn nằm trong top 5 và giành chiến thắng các giải Grand Slam, việc chấp nhận thua cuộc là không thể. Đó là suy nghĩ của tôi", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sabalenka nhấn mạnh rằng việc bộc phát cảm xúc như hét lớn hay ném vợt là cách để cô giải tỏa áp lực tích tụ. Theo cô, dù những hình ảnh đó có thể "xấu xí và tồi tệ" trong mắt công chúng, nhưng chúng lại là công cụ giúp cô giữ vững tinh thần để bắt đầu lại trận đấu một cách mạnh mẽ hơn.

Bản lĩnh vượt qua bi kịch cá nhân

Sự quyết liệt của Sabalenka trên sân đấu dường như được trui rèn qua những biến cố lớn trong đời tư. Chỉ trong vòng vài năm, cô đã phải đối mặt với sự ra đi của cha mình vào năm 2019 khi ông mới 43 tuổi, và bi kịch tự tử của bạn trai cũ Konstantin Koltsov vào hai năm trước.

Sabalenka khoe vẻ gợi cảm trên tạp chí thời trang nổi tiếng

Thay vì gục ngã, Sabalenka chọn cách lao mình vào công việc và các giải đấu như một liệu pháp để quên đi nỗi đau. Cô khẳng định không có trách nhiệm phải thương tiếc theo cách mà xã hội mong đợi và nhấn mạnh rằng mỗi người đều có cách phản ứng riêng trước bi kịch. Đối với cô, sân quần vợt chính là nơi để cô đứng lên và khẳng định giá trị bản thân bất chấp mọi luồng dư luận trái chiều.