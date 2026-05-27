Aryna Sabalenka và bộ trang sức 2,7 tỷ đồng gây sốt tại vòng 1 Roland Garros Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka không chỉ khuất phục đối thủ bằng chuyên môn mà còn biến sân Philippe-Chatrier thành sàn diễn thời trang với bộ phụ kiện kim cương và đá quý trị giá 76.000 bảng Anh.

Trong ngày ra quân tại Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka đã chứng minh vị thế của tay vợt số 1 thế giới bằng một chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, điều khiến giới mộ điệu tennis bàn tán nhiều nhất không chỉ là những cú thuận tay sấm sét, mà là bộ trang sức trị giá 76.000 bảng Anh (khoảng 2,7 tỷ đồng) lấp lánh dưới nắng vàng Paris.

Màn ra quân áp đảo của tay vợt số 1 thế giới

Dưới sức nóng tại sân Philippe-Chatrier, Á quân Roland Garros 2025 đã có trận mở màn không thể ấn tượng hơn. Ngôi sao 28 tuổi người Belarus dễ dàng đánh bại Jessica Bouzas Maneiro với tỷ số 6-4, 6-2. Sabalenka kiểm soát hoàn toàn thế trận, thể hiện sức mạnh vượt trội so với đối thủ người Tây Ban Nha ngay từ những game đấu đầu tiên.

Sabalenka diện trang phục màu đỏ bã trầu xuyên thấu, tạo cảm giác thoải mái khi thi đấu dưới nắng Paris.

Chi tiết bộ trang sức xa xỉ lấy cảm hứng từ đất nện

Tại kinh đô thời trang, Sabalenka xuất hiện với diện mạo đầy quyền lực, được ví như một biểu tượng mới của làng banh nỉ. Cô đeo hai chiếc vòng cổ đính kim cương và đá ngọc lựu (garnet) tinh xảo, đi kèm đôi bông tai vàng trắng trị giá hơn 9.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng). Tổng giá trị phụ kiện lên tới 76.000 bảng Anh, cấu thành từ 15,6 carat kim cương và 136,5 carat đá ngọc lựu.

Theo thương hiệu thiết kế Material Good (New York), bộ sưu tập này được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ chính sắc đỏ sẫm đặc trưng của mặt sân đất nện huyền thoại tại Stade Roland Garros. Trước giờ ra sân, Sabalenka không giấu nổi sự phấn khích: "Ám ảnh là một từ còn quá nhẹ, tôi không thể đợi để được diện những báu vật này lên sân đấu".

Quan điểm "Đẹp để chiến thắng" và tranh luận tiền thưởng

Khi được hỏi về sức nặng của số kim cương trên người, Sabalenka tự tin chia sẻ rằng ngoại hình đẹp giúp cô thi đấu tốt hơn. "Nếu tôi cảm thấy mình đẹp, tôi sẽ thi đấu tốt hơn và tâm trạng sẽ cực kỳ tuyệt vời", cô khẳng định. Về vấn đề an ninh, mỹ nhân người Belarus hóm hỉnh cho biết cô luôn cảm thấy an toàn vì có vị hôn phu và đội ngũ huấn luyện viên am hiểu võ thuật tháp tùng.

Với những phụ kiện đắt giá, Sabalenka thật sự biến mình thành biểu tượng thời trang tại Roland Garros 2026.

Tuy nhiên, sự xuất hiện xa hoa này cũng gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Sabalenka hiện là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất yêu cầu các giải Grand Slam tăng tiền thưởng cho các tay vợt. Việc một ngôi sao kêu gọi tăng tiền thưởng trong khi diện bộ trang sức bằng cả gia tài của các tay vợt hạng thấp đã khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Dự kiến, Sabalenka sẽ tiếp tục mang phong cách "dát vàng bạc" này tới các giải đấu lớn tiếp theo là Wimbledon và US Open. Bất chấp những quy định ngặt nghèo về trang phục thuần trắng tại Wimbledon, các nguồn tin cho biết ban tổ chức sẽ không gây khó khăn cho phong cách cá nhân độc đáo của tay vợt số 1 thế giới.