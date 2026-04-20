Aryna Sabalenka vô địch Madrid Open 2025 sau chiến thắng thuyết phục trước Coco Gauff

Văn Thể20/04/2026 20:05

Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka khẳng định vị thế thống trị trên mặt sân đất nện Madrid bằng danh hiệu WTA 1000 danh giá, sau khi vượt qua đối thủ đầy duyên nợ Coco Gauff trong trận chung kết kịch tính.

Giải quần vợt Madrid Open 2025 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về tay vợt người Belarus, Aryna Sabalenka. Trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 03/05, Sabalenka đã thể hiện bản lĩnh của hạt giống số 1 khi đánh bại tài năng trẻ người Mỹ Coco Gauff với tỷ số 2-0, qua đó bảo vệ thành công vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng WTA.

Trận chung kết trong mơ tại Caja Magica

Bước vào trận đấu cuối cùng, cả Sabalenka và Coco Gauff đã cống hiện một màn trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và những cú đánh sấm sét từ cuối sân, Sabalenka đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chiến thắng 2-0 trước Gauff không chỉ mang về chiếc cúp vô địch mà còn là lời khẳng định đanh thép cho phong độ ổn định của cô trong suốt mùa giải đất nện năm nay.

Kết quả tổng hợp giải tennis Madrid Open 2025
Hành trình lật đổ các hạt giống

Trước khi tiến vào chung kết, cả hai tay vợt đều đã vượt qua những thử thách cực đại. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của Coco Gauff tại bán kết, nơi cô đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại "nữ hoàng sân đất nện" Iga Swiatek với tỷ số 2-0. Ở nhánh đấu còn lại, Aryna Sabalenka cũng không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Elina Svitolina với kết quả tương tự.

Chi tiết kết quả các vòng đấu then chốt:

Vòng đấuCặp đấuTỷ số
Chung kếtAryna Sabalenka vs Coco Gauff2-0
Bán kết 1Aryna Sabalenka vs Elina Svitolina2-0
Bán kết 2Coco Gauff vs Iga Swiatek2-0
Tứ kếtMirra Andreeva vs Coco Gauff0-2
Tứ kếtMadison Keys vs Iga Swiatek1-2

Cục diện bảng xếp hạng WTA sau giải đấu

Với chức vô địch này, Aryna Sabalenka tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới với 10,895 điểm. Dù thất bại trong trận chung kết, Coco Gauff vẫn giữ vững vị trí thứ 3 trong top các tay vợt xuất sắc nhất thế giới, thu hẹp khoảng cách với Elena Rybakina - người xếp thứ 2 nhưng đã sớm dừng bước ở vòng 3 trước Elina Svitolina.

Nhìn chung, Madrid Open 2025 đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tay vợt trẻ và sự ổn định đến kinh ngạc của Sabalenka. Những diễn biến tại Tây Ban Nha là bước đệm quan trọng cho các tay vợt trước khi bước vào giải Grand Slam Roland Garros danh giá.

