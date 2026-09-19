AS Roma 2-2 Inter: Hai đội chia điểm AS Roma và Inter cùng sở hữu 12 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng và toàn thắng 4 trận liên tiếp, tạo nên màn so tài đỉnh cao tác động trực tiếp cuộc đua vô địch.

AS Roma 2 - 2 Inter Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AS Roma tiếp đón Inter.

6' BÀN THẮNG! AS Roma (1-0) Phút 6': M. Kone (AS Roma) lập công (kiến tạo: N. Molina). Tỷ số: 1 - 0.

11' Thẻ vàng Phút 11': N. Barella (Inter) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: AS Roma 56% - 44% Inter, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: AS Roma 54% - 46% Inter, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0.

36' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Inter, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' BÀN THẮNG! AS Roma (2-0) Phút 37': M. Kone (AS Roma) lập công (kiến tạo: G. Mancini). Tỷ số: 2 - 0.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': M. Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Inter (2-1) Phút 46': L. Martinez (Inter) lập công (kiến tạo: M. Thuram). Tỷ số: 2 - 1.

48' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 54% - 46% Inter, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Inter): P. Sucic vào sân thay C. Jones.

54' Thay người Phút 54' (Inter): Carlos Augusto vào sân thay F. Dimarco.

57' Thẻ vàng Phút 57': A. Bastoni (Inter) nhận thẻ vàng (Holding).

60' Thay người Phút 60' (AS Roma): E. Ndicka vào sân thay G. Mancini.

60' Thay người Phút 60' (AS Roma): N. Pisilli vào sân thay M. Kone.

60' Thay người Phút 60' (AS Roma): D. Rensch vào sân thay N. Molina.

62' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 52% - 48% Inter, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Inter): Luis Henrique vào sân thay A. Bastoni.

66' Thay người Phút 66' (AS Roma): D. Ghilardi vào sân thay L. Balerdi.

73' Thẻ vàng Phút 73': E. Ndicka (AS Roma) nhận thẻ vàng (Holding).

75' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 49% - 51% Inter, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 2.

79' BÀN THẮNG! Inter (2-2) Phút 79': L. Martinez (Inter) lập công (kiến tạo: Y. Bisseck). Tỷ số: 2 - 2.

81' Thay người Phút 81' (AS Roma): K. Koulierakis vào sân thay M. Hermoso.

82' Thẻ vàng Phút 82': K. Koulierakis (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AS Roma 49% - 51% Inter, dứt điểm 18 - 15 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 3 - 2.

89' Thẻ vàng Phút 89': D. Ghilardi (AS Roma) nhận thẻ vàng (Holding).

90' Thay người Phút 90' (Inter): A. Bonny vào sân thay M. Thuram.

90' Thay người Phút 90' (Inter): F. Esposito vào sân thay L. Martinez.

KT Kết thúc: AS Roma 2-2 Inter Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 20/09/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV Cristian Chivu 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 22 Mario Hermoso 20 Nahuel Molina 4 Bryan Cristante 17 Manu Koné 43 Wesley 21 Paulo Dybala 18 Matías Soulé 14 Donyell Malen 1 Josep Martínez 31 Yann Bisseck 25 Manuel Akanji 95 Alessandro Bastoni 17 Andy Diouf 23 Nicolò Barella 7 Piotr Zieliński 21 Curtis Jones 32 Federico Dimarco 9 Marcus Thuram 10 Lautaro Martínez Dự bị AS Roma 70 Giorgio De Marzi 95 Pierluigi Gollini 3 Konstantinos Koulierakis 87 Daniele Ghilardi 26 Leonardo Balerdi 15 Marten de Roon 61 Niccolò Pisilli 86 Rodrigo Mora 77 Emanuele Lulli Inter 49 Ivan Provedel 12 Raffaele Di Gennaro 28 Benjamin Pavard 30 Carlos Augusto 46 Leonardo Bovio 11 Luís Henrique 22 Henrikh Mkhitaryan 5 Aleksandar Stanković 8 Petar Sučić Cập nhật đội hình lúc 22:33 19/09/2026

AS Roma Thống kê Inter 49% Kiểm soát bóng 51% 18 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 5 4 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Manu Koné AS Roma 2 bàn Lautaro Martínez Inter 2 bàn Yann Bisseck Inter 1 kiến tạo · điểm 7.6 Marcus Thuram Inter 1 kiến tạo · điểm 7.3 Nahuel Molina AS Roma 1 kiến tạo · điểm 6.9 Gianluca Mancini AS Roma 1 kiến tạo · điểm 6.2

Cuộc đối đầu giữa AS Roma và Inter diễn ra lúc 23h00 ngày 19/9/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Kết quả của 90 phút tranh tài sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến cục diện cuộc đua vô địch trong giai đoạn mở màn mùa giải.

Vị thế cân bằng trên đỉnh bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đầu tiên, AS Roma đang tạm thời giữ ngôi đầu bảng với 12 điểm trọn vẹn. Ngay phía sau, Inter bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai khi cũng sở hữu 12 điểm. Sự tương đồng về điểm số phản ánh phong độ xuất sắc của hai thế lực bóng đá hàng đầu, biến cuộc chạm trán này thành cuộc chiến trực diện để xác lập ưu thế trong nhóm dẫn đầu.

Khoảng cách về điểm số hiện tại là con số không tròn trĩnh, do đó đội giành trọn vẹn điểm số trong màn so tài này sẽ bứt lên độc chiếm vị trí cao nhất. Trái lại, bất kỳ sự sảy chân nào cũng có thể khiến một trong hai bên đánh mất lợi thế tâm lý mà họ đã dày công tích lũy.

Phong độ thăng hoa của đôi bên

Cả AS Roma lẫn Inter đều bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích ấn tượng. Đội chủ sân Stadio Olimpico đã toàn thắng cả 4 trận đấu gần nhất, thể hiện sự ổn định và hiệu quả tối đa trong cách vận hành lối chơi.

Ở bên kia chiến tuyến, Inter cũng phô diễn sức mạnh không hề kém cạnh khi giành trọn 4 chiến thắng trong 4 lần ra sân gần đây. Sự tương đồng tuyệt đối về phong độ của đôi bên hứa hẹn một thế trận chặt chẽ, nơi các toan tính chiến thuật và khả năng tận dụng thời cơ sẽ đóng vai trò then chốt định đoạt cục diện.

Cán cân từ thành tích đối đầu gần nhất

Dù có phong độ tương đương ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán gần đây lại đang nghiêng về phía đại diện thành Milano. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Inter chiếm ưu thế vượt trội khi giành được 4 chiến thắng, trong khi AS Roma mới chỉ 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Lợi thế đối đầu giúp Inter sở hữu sự tự tin đáng kể khi hành quân tới Stadio Olimpico. Tuy nhiên, với điểm tựa sân nhà cùng sự thăng hoa ở ngôi đầu bảng, AS Roma chắc chắn hướng tới mục tiêu phá vỡ sự áp đảo của đối thủ để củng cố vững chắc ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 1 thắng 0 hòa Inter · 4 thắng Inter 5 - 2 AS Roma INT AS Roma 0 - 1 Inter INT Inter 0 - 1 AS Roma AR AS Roma 0 - 1 Inter INT AS Roma 2 - 4 Inter INT

AS Roma 5 trận gần nhất T H T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất T B T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Inter 4 4 0 0 +7 12 T T T T 3 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H …

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) Inter ✚ H. Calhanoglu (Muscle Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ D. Spence (Injury) ✚ H. Calhanoglu (Muscle Injury) ✚ J. Stones (Injury) ✚ D. Spence (Injury)