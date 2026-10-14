AS Roma 3-4 Real Madrid: Real Madrid giành chiến thắng
AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên với chuỗi 5 trận không thua. Trận gặp Real Madrid tại Stadio Olimpico diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AS Roma tiếp đón Real Madrid.
- 13'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 17'Thay người
Phút 17' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Manu Koné.
- 20'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)
Phút 20': Marten de Roon (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 1 - 0.
- 25'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1)
Phút 25': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 1 - 1.
- 25'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 37'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Real Madrid, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 3.
- 45'Thay người
Phút 45' (AS Roma): Rodrigo Mora vào sân thay Paulo Dybala.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 51'BÀN THẮNG! AS Roma (2-1)
Phút 51': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 2 - 1.
- 57'BÀN THẮNG! AS Roma (3-1)
Phút 57': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 3 - 1.
- 58'VAR
Phút 58': Bàn thắng được công nhận — Donyell Malen (AS Roma).
- 59'Thay người
Phút 59' (Real Madrid): Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay Vinícius.
- 59'Thay người
Phút 59' (Real Madrid): Arda Güler vào sân thay Denzel Dumfries.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Gianluca Mancini (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 3.
- 63'Thay người
Phút 63' (AS Roma): Lorenzo Pellegrini vào sân thay Matias Soule.
- 63'Thay người
Phút 63' (AS Roma): Leonardo Balerdi vào sân thay Gianluca Mancini.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Wesley Vinícius França Lima (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thay người
Phút 70' (Real Madrid): Bernardo Silva vào sân thay Aurelien Tchouameni.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AS Roma 54% - 46% Real Madrid, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 4.
- 78'Thay người
Phút 78' (Real Madrid): Álvaro Fernández Carreras vào sân thay Marc Cucurella.
- 78'Thay người
Phút 78' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Yan Diomande.
- 81'Thay người
Phút 81' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.
- 83'BÀN THẮNG! Real Madrid (3-2)
Phút 83': Carlos Espí (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 3 - 2.
- 83'VAR
Phút 83': Bàn thắng được công nhận — Carlos Espí (Real Madrid).
- 85'BÀN THẮNG! Real Madrid (3-3)
Phút 85': Endrick Felipe Moreira de Sousa (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 3 - 3.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 5 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 3 - 4.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Lorenzo Pellegrini (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'BÀN THẮNG! Real Madrid (3-4)
Phút 90': Antonio Rüdiger (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 3 - 4.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: AS Roma 3-4 Real Madrid
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.
Cập nhật lúc 03:55 15/10/2026
AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên khi bước vào trận tiếp Real Madrid. Đội chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy vậy, họ vẫn đứng hạng 22 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.
AS Roma: bất bại nhưng chưa thể bứt lên
Phong độ của AS Roma là chuỗi 5 trận không biết thua, trong đó có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là nền tảng tinh thần đáng giá với một đội đang cần thêm điểm số để rời nhóm cuối bảng.
Tuy nhiên, số trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi bất bại này. Điều đó phản ánh một tập thể khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ dứt điểm để biến thế trận thành chiến thắng. Với 1 điểm và vị trí thứ 22, AS Roma cần những trận thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.
Real Madrid: thắng 4 trong 5 trận gần nhất
Real Madrid đang có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ chỉ thua đúng một lần trong chuỗi này và đã trở lại mạch thắng ngay sau đó.
Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách với AS Roma là 6 bậc và 2 điểm, nên đây là trận đấu có thể làm thay đổi thứ tự ở khu vực này.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid
Lịch sử gần đây đang đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, còn AS Roma không có trận thắng hay trận hòa nào.
Kết quả này tạo áp lực tâm lý nhất định lên đội chủ nhà. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận không thua có thể giúp AS Roma tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với một đội khó bị đánh bại như AS Roma, câu hỏi lớn là họ có thể chuyển sự chắc chắn thành hiệu quả ghi điểm hay không. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật như các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ có cơ hội làm Real Madrid khó chịu.
Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn duy trì mạch thắng và tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần đối đầu trước. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đua điểm số.
Nhận định
Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, AS Roma có chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Với cả hai đội đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)