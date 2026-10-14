AS Roma 3-4 Real Madrid: Real Madrid giành chiến thắng AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên với chuỗi 5 trận không thua. Trận gặp Real Madrid tại Stadio Olimpico diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026.

AS Roma 3 - 4 Real Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AS Roma tiếp đón Real Madrid.

13' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

17' Thay người Phút 17' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Manu Koné.

20' BÀN THẮNG! AS Roma (1-0) Phút 20': Marten de Roon (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1) Phút 25': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 1 - 1.

25' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

37' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Real Madrid, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (AS Roma): Rodrigo Mora vào sân thay Paulo Dybala.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.

51' BÀN THẮNG! AS Roma (2-1) Phút 51': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 2 - 1.

57' BÀN THẮNG! AS Roma (3-1) Phút 57': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 3 - 1.

58' VAR Phút 58': Bàn thắng được công nhận — Donyell Malen (AS Roma).

59' Thay người Phút 59' (Real Madrid): Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay Vinícius.

59' Thay người Phút 59' (Real Madrid): Arda Güler vào sân thay Denzel Dumfries.

60' Thẻ vàng Phút 60': Gianluca Mancini (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 1 - 3.

63' Thay người Phút 63' (AS Roma): Lorenzo Pellegrini vào sân thay Matias Soule.

63' Thay người Phút 63' (AS Roma): Leonardo Balerdi vào sân thay Gianluca Mancini.

69' Thẻ vàng Phút 69': Wesley Vinícius França Lima (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Real Madrid): Bernardo Silva vào sân thay Aurelien Tchouameni.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AS Roma 54% - 46% Real Madrid, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 4.

78' Thay người Phút 78' (Real Madrid): Álvaro Fernández Carreras vào sân thay Marc Cucurella.

78' Thay người Phút 78' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Yan Diomande.

81' Thay người Phút 81' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.

83' BÀN THẮNG! Real Madrid (3-2) Phút 83': Carlos Espí (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

83' VAR Phút 83': Bàn thắng được công nhận — Carlos Espí (Real Madrid).

85' BÀN THẮNG! Real Madrid (3-3) Phút 85': Endrick Felipe Moreira de Sousa (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 3 - 3.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 5 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 3 - 4.

89' Thẻ vàng Phút 89': Lorenzo Pellegrini (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).

90' BÀN THẮNG! Real Madrid (3-4) Phút 90': Antonio Rüdiger (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 3 - 4.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: AS Roma 3-4 Real Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 03:55 15/10/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho 95 P. Gollini 23 G. Mancini 5 E. Ndicka 22 Hermoso 20 N. Molina 15 M. de Roon 17 M. Koné 43 Wesley 21 P. Dybala 18 M. Soulé 14 D. Malen 1 T. Courtois 24 D. Dumfries 16 I. Konaté 22 A. Rüdiger 17 Marc Cucurella 8 F. Valverde 14 A. Tchouaméni 25 Y. Diomande 5 J. Bellingham 10 Kylian Mbappé 7 Vinícius Júnior Dự bị AS Roma 77 E. Lulli 86 Rodrigo Mora 7 L. Pellegrini 61 N. Pisilli 2 D. Rensch 32 D. Vásquez 26 L. Balerdi 9 S. Castro 70 G. De Marzi Real Madrid 20 Bernardo Silva 18 Álvaro Fernández 21 Brahim Díaz 9 Endrick 19 Carlos Espí 15 A. Güler 4 D. Huijsen 13 A. Lunin 26 Sergio Mestre Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

AS Roma Thống kê Real Madrid 54% Kiểm soát bóng 46% 14 Dứt điểm 16 7 Trúng đích 8 5 Phạt góc 9 15 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật D. Malen AS Roma 2 bàn Endrick Real Madrid 1 bàn Kylian Mbappé Real Madrid 1 bàn Carlos Espí Real Madrid 1 bàn A. Rüdiger Real Madrid 1 bàn M. de Roon AS Roma 1 bàn

AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên khi bước vào trận tiếp Real Madrid. Đội chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy vậy, họ vẫn đứng hạng 22 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma: bất bại nhưng chưa thể bứt lên

Phong độ của AS Roma là chuỗi 5 trận không biết thua, trong đó có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là nền tảng tinh thần đáng giá với một đội đang cần thêm điểm số để rời nhóm cuối bảng.

Tuy nhiên, số trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi bất bại này. Điều đó phản ánh một tập thể khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ dứt điểm để biến thế trận thành chiến thắng. Với 1 điểm và vị trí thứ 22, AS Roma cần những trận thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Real Madrid: thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Real Madrid đang có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ chỉ thua đúng một lần trong chuỗi này và đã trở lại mạch thắng ngay sau đó.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách với AS Roma là 6 bậc và 2 điểm, nên đây là trận đấu có thể làm thay đổi thứ tự ở khu vực này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid

Lịch sử gần đây đang đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, còn AS Roma không có trận thắng hay trận hòa nào.

Kết quả này tạo áp lực tâm lý nhất định lên đội chủ nhà. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận không thua có thể giúp AS Roma tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội khó bị đánh bại như AS Roma, câu hỏi lớn là họ có thể chuyển sự chắc chắn thành hiệu quả ghi điểm hay không. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật như các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ có cơ hội làm Real Madrid khó chịu.

Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn duy trì mạch thắng và tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần đối đầu trước. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đua điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, AS Roma có chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Với cả hai đội đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 0 thắng 0 hòa Real Madrid · 5 thắng AS Roma 0 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 3 - 0 AS Roma RM Real Madrid 2 - 1 AS Roma RM Real Madrid 2 - 0 AS Roma RM AS Roma 0 - 2 Real Madrid RM

AS Roma 5 trận gần nhất H H T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Real Madrid 5 trận gần nhất T B T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 15 Liverpool 1 1 0 0 +1 3 T 16 Real Madrid 1 1 0 0 +1 3 T 17 AEK Athens FC 1 1 0 0 +1 3 T … 21 Sabah FA 2 1 0 1 -2 3 T B 22 AS Roma 1 0 1 0 0 1 H 23 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1 H 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury)