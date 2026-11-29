AS Roma 4-0 Monza: AS Roma giành chiến thắng
AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Monza trên sân Stadio Olimpico, với vị trí thứ 3 và 30 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 30/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AS Roma tiếp đón Monza.
- 12'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)
Phút 12': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 70% - 30% Monza, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! AS Roma (2-0)
Phút 24': Matias Soule (AS Roma) lập công (kiến tạo: Donyell Malen). Tỷ số: 2 - 0.
- 24'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 63% - 37% Monza, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 36'BÀN THẮNG! AS Roma (3-0)
Phút 36': Matias Soule (AS Roma) lập công (kiến tạo: Manu Koné). Tỷ số: 3 - 0.
- 36'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 60% - 40% Monza, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 43'VAR
Phút 43': Phạt đền bị hủy — Samuele Birindelli (Monza).
- 45'Thay người
Phút 45' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 56% - 44% Monza, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 52'Thay người
Phút 52' (Monza): Jan Ziolkowski vào sân thay Saba Goglichidze.
- 58'Thay người
Phút 58' (AS Roma): Paulo Dybala vào sân thay Matias Soule.
- 63'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 59% - 41% Monza, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Andrea Carboni (Monza) nhận thẻ vàng (Foul).
- 68'Thay người
Phút 68' (Monza): Lorenzo Lucchesi vào sân thay Andrea Carboni.
- 69'Thay người
Phút 69' (Monza): Exequiel Zeballos vào sân thay Jay Robinson.
- 70'Thay người
Phút 70' (AS Roma): Daniele Ghilardi vào sân thay Wesley Vinícius França Lima.
- 71'Thay người
Phút 71' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Leonardo Balerdi (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 59% - 41% Monza, dứt điểm 15 - 11 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 4.
- 84'Thay người
Phút 84' (Monza): Foe Ondoa vào sân thay Leonardo Colombo.
- 84'Thay người
Phút 84' (Monza): Idrissa Toure vào sân thay Samuele Birindelli.
- 87'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 60% - 40% Monza, dứt điểm 18 - 13 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.
- 90+1'BÀN THẮNG! AS Roma (4-0)
Phút 90+1': Santiago Thomas Castro (AS Roma) lập công (kiến tạo: Daniele Ghilardi). Tỷ số: 4 - 0.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Niccolò Pisilli (AS Roma) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: AS Roma 4-0 Monza
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 01:57 30/11/2026
AS Roma bước vào trận gặp Monza với cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng, nhờ đang đứng hạng 3 với 30 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 30/11/2026 trên sân Stadio Olimpico, nơi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.
AS Roma giữ vị trí trong nhóm đầu bảng
Với 30 điểm, AS Roma đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng thủ đô vẫn nằm trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu và có lý do để xem mỗi trận sân nhà là cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.
Ngược lại, Monza đứng hạng 14 với 10 điểm, kém AS Roma 20 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về vị thế của hai đội trước giờ bóng lăn.
Phong độ: AS Roma ổn định hơn, Monza chưa thoát chuỗi khó khăn
Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, hiệu suất chung vẫn cho thấy đội có nền tảng tốt để duy trì vị trí trong nhóm đầu.
Trong khi đó, Monza thắng 1 trận và thua 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là chiến thắng ở trận vừa qua, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp. Kết quả này có thể giúp đội khách lấy lại tinh thần, nhưng họ vẫn phải chứng minh sự ổn định khi làm khách trước đối thủ mạnh hơn nhiều.
Thế đối đầu nghiêng về AS Roma
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 2 trận và Monza chưa thắng trận nào. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà đang chiếm ưu thế tâm lý trong các lần chạm trán gần đây.
Với Monza, đây là thử thách không dễ. Họ chưa tìm được chiến thắng trước AS Roma trong loạt đối đầu gần nhất và sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi đó ngay tại Stadio Olimpico.
Điểm then chốt của trận đấu
Với AS Roma, yếu tố quan trọng nhất là giữ sự tập trung và hạn chế những bước hụt như trận hòa gần nhất. Khi còn mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, mỗi điểm bị bỏ lỡ trước đối thủ ở nhóm giữa bảng đều có giá trị lớn trong cuộc đua.
Monza cần giữ đà tích cực từ chiến thắng vừa qua và hạn chế sai sót trong những thời điểm then chốt. Nếu có thể kéo dài thế trận cân bằng, đội khách mới có cơ hội làm khó đối thủ đang cao hơn mình nhiều bậc trên bảng xếp hạng.
Nhận định
Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về AS Roma: vị trí hạng 3, hơn đối thủ 20 điểm, phong độ tốt hơn và lợi thế trong các lần đối đầu gần đây. Monza có chiến thắng ở trận gần nhất để làm điểm tựa, nhưng chuỗi bốn trận thua trước đó cho thấy họ còn nhiều việc phải làm.
Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, AS Roma hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng. Trận đấu vì thế là phép thử cho tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua ngôi đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)