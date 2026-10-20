AS Roma 4-0 Slovan Bratislava: AS Roma giành chiến thắng AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 25 với 1 điểm. Trận gặp Slovan Bratislava diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma 4 - 0 Slovan Bratislava Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu AS Roma tiếp đón Slovan Bratislava.

13' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 80% - 20% Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Tigran·Barseghyan (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng.

21' BÀN THẮNG! AS Roma (1-0) Phút 21': Mario Hermoso (AS Roma) lập công (kiến tạo: Daniele Ghilardi). Tỷ số: 1 - 0.

26' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 77% - 23% Slovan Bratislava, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3.

39' BÀN THẮNG! AS Roma (2-0) Phút 39': Nahuel Molina (AS Roma) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

39' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 74% - 26% Slovan Bratislava, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thay người Phút 51' (AS Roma): Matias Soule vào sân thay Lorenzo Pellegrini.

51' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 73% - 27% Slovan Bratislava, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 3.

52' BÀN THẮNG! AS Roma (3-0) Phút 52': Niccolò Pisilli (AS Roma) lập công (kiến tạo: Donyell Malen). Tỷ số: 3 - 0.

55' Thay người Phút 55' (Slovan Bratislava): Alasana Yirajang vào sân thay Tigran·Barseghyan.

58' BÀN THẮNG! AS Roma (4-0) Phút 58': Donyell Malen (AS Roma) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.

59' Thay người Phút 59' (AS Roma): Santiago Thomas Castro vào sân thay Donyell Malen.

59' Thay người Phút 59' (AS Roma): Devyne Rensch vào sân thay Wesley Vinícius França Lima.

63' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 73% - 27% Slovan Bratislava, dứt điểm 17 - 1 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 3.

65' Thẻ vàng Phút 65': Suleiman Camara (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Slovan Bratislava): Alen Mustafić vào sân thay Rash Rahim Ibrahim.

69' Thay người Phút 69' (Slovan Bratislava): Cristian Martínez vào sân thay artur gajdos.

69' Thay người Phút 69' (Slovan Bratislava): Alexej Maroš vào sân thay Suleiman Camara.

75' Thẻ vàng Phút 75': Cristian Martínez (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 72% - 28% Slovan Bratislava, dứt điểm 20 - 1 (trúng đích 9 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 5.

77' Thay người Phút 77' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Mario Hermoso.

77' Thay người Phút 77' (AS Roma): Gianluca Mancini vào sân thay Marten de Roon.

82' Thay người Phút 82' (Slovan Bratislava): Kevin Wimmer vào sân thay Sandro Cruz.

87' AS Roma ép sân Cầm bóng: AS Roma 73% - 27% Slovan Bratislava, dứt điểm 24 - 1 (trúng đích 10 - 0), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 0 - 6.

KT Kết thúc: AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 21/10/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini Slovan Bratislava Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Yaya Touré 95 P. Gollini 87 D. Ghilardi 26 L. Balerdi 22 Hermoso 20 N. Molina 15 M. de Roon 61 N. Pisilli 43 Wesley 7 L. Pellegrini 86 Rodrigo Mora 14 D. Malen 71 D. Takáč 28 C. Blackman 12 K. Bajrič 15 S. Marković 57 Sandro Cruz 3 P. Pokorný 11 T. Barseghyan 5 R. Ibrahim 8 A. Gajdoš 21 Suleiman Camara 10 N. Marcelli Dự bị AS Roma 5 E. Ndicka 2 D. Rensch 18 M. Soulé 32 D. Vásquez 9 S. Castro 4 B. Cristante 70 G. De Marzi 63 Alessandro Di Nunzio 3 Koulierakis Slovan Bratislava 7 L. Hofstadter 77 D. Ignatenko 2 S. Kozlovský 70 Cristian Jesús Martínez 88 D. Matsuoka 20 A. Mustafić 1 A. Popović 26 R. Tománek 6 K. Wimmer Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

AS Roma Thống kê Slovan Bratislava 73% Kiểm soát bóng 27% 26 Dứt điểm 1 10 Trúng đích 0 8 Phạt góc 1 10 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật D. Malen AS Roma 1 bàn · 1 kiến tạo Hermoso AS Roma 1 bàn N. Molina AS Roma 1 bàn N. Pisilli AS Roma 1 bàn D. Ghilardi AS Roma 1 kiến tạo · điểm 8.36 L. Balerdi AS Roma Điểm 8

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với vị trí hạng 25 và 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận tiếp đón Slovan Bratislava tại Stadio Olimpico vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo thêm đà trong cuộc đua phía trên. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

AS Roma: cần biến phong độ thành điểm số

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội bóng thủ đô nước Ý vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là chuỗi gồm 1 trận thua, 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy AS Roma chưa thật sự ổn định nhưng hiếm khi gục ngã hoàn toàn. Đội chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và 2 trận hòa cho thấy họ giữ được sự chắc chắn nhất định.

Trên bảng xếp hạng, AS Roma đứng hạng 25 với 1 điểm. Khoảng cách với nhóm phía trên vẫn còn có thể rút ngắn, nên mỗi trận trên sân nhà đều mang giá trị lớn.

Slovan Bratislava: phong độ tốt nhưng bảng điểm trống trơn

Slovan Bratislava có thành tích 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là 1 trận thua, 1 trận hòa rồi hai chiến thắng ở các trận cũ hơn.

Tuy vậy, trên bảng xếp hạng, đội khách đứng hạng 36 và chưa có điểm nào. Sự đối lập giữa phong độ gần đây và vị trí hiện tại khiến Slovan Bratislava mang tâm thế của đội muốn bứt khỏi đáy bảng ngay khi có cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Đứng ở vị trí cao hơn, AS Roma nhiều khả năng sẽ muốn nắm quyền kiểm soát trận đấu trên sân nhà. Với chỉ 1 trận thua trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có nền tảng để chơi chủ động mà vẫn giữ được sự cân bằng giữa công và thủ.

Ở chiều ngược lại, Slovan Bratislava có thể tận dụng tinh thần từ chuỗi 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Một đội đang cần điểm số như họ thường chơi tập trung, hạn chế sai lầm và chờ thời cơ để gây bất ngờ.

Do đó, khả năng AS Roma xử lý áp lực khi cầm bóng và sự kiên nhẫn của đội khách sẽ là hai yếu tố có thể định hình diễn biến trận đấu.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma (hạng 25, 1 điểm) đang nhỉnh hơn Slovan Bratislava (hạng 36, 0 điểm). Lợi thế sân nhà tại Stadio Olimpico củng cố thêm cho nhận định này.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Slovan Bratislava không hề kém, với số trận thắng nhiều hơn AS Roma trong 5 trận gần nhất. Vì vậy, đội chủ nhà cần nghiêm túc nếu muốn giữ vững vị thế trong cuộc đua phía trên.

AS Roma 5 trận gần nhất T B H H T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Slovan Bratislava 5 trận gần nhất T B H T T 8 Trận 4-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H 26 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 35 Galatasaray 2 0 0 2 -5 0 B B 36 Slovan Bratislava 2 0 0 2 -8 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) ✚ M. Kone (Muscle Injury) ✚ M. Svilar (Toe Injury) ✚ M. Bah (Knee Injury) ✚ B. Cristante (Knee Injury) ✚ P. Dybala (Calf Injury) Slovan Bratislava ✚ R. Cerepkai (Back Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster) ✚ M. Kukharevych (Injury) ✚ A. Sporar (Illness) ✚ R. Cerepkai (Back Injury) ✚ A. Griger (Off the roster) ✚ M. Kianga (Off the roster)