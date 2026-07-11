AS Roma đàm phán mượn Alejandro Garnacho: Lối thoát cho tài năng trẻ Chelsea Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đang nỗ lực đưa Alejandro Garnacho về sân Olimpico theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, nhằm chuẩn bị cho sự trở lại Champions League.

AS Roma đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm củng cố đội hình cho chiến dịch Champions League sau 7 năm vắng bóng. Mục tiêu hàng đầu được đội bóng thủ đô Italy nhắm tới là Alejandro Garnacho, ngôi sao trẻ đang trải qua quãng thời gian đầy biến động tại Chelsea.

Roma quan tâm đến Garnacho. (Trang chủ Chelsea)

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, AS Roma đã đưa ra đề nghị mượn cầu thủ người Argentina kèm theo điều khoản mua đứt bắt buộc. Tuy nhiên, điểm mấu chốt trong thương vụ này là điều khoản mua đứt chỉ được kích hoạt nếu Garnacho đạt được các cột mốc phong độ cụ thể trong màu áo Giallorossi.

Tương lai bất định tại Stamford Bridge

Gia nhập Chelsea từ Manchester United vào mùa hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng lên tới 46,2 triệu euro, Alejandro Garnacho từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố bùng nổ trong đội hình The Blues. Tuy nhiên, thực tế sau chưa đầy 12 tháng lại không như mong đợi.

Tài năng 22 tuổi này vẫn đang chật vật để tìm kiếm một suất đá chính thường xuyên trong sơ đồ của Chelsea. Sự bất ổn về mặt phong độ cùng áp lực cạnh tranh gắt gao đã khiến tương lai của anh tại London trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Bài toán tài chính và sự khác biệt về định giá

Hiện tại, Chelsea đang đứng trước hai luồng quan điểm về việc chia tay Garnacho. Một mặt, đội bóng London ưu tiên bán đứt ngay lập tức để thu hồi vốn với mức phí khoảng 40 triệu euro. Mặt khác, một số nguồn tin từ Anh khẳng định The Blues có thể yêu cầu con số lên tới 72 triệu euro cho sự phục vụ của ngôi sao người Argentina.

Về phía AS Roma, ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp là rào cản lớn khiến họ không thể thực hiện một thương vụ mua đứt sòng phẳng ở thời điểm này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini lại có lợi thế về mặt vị thế khi sở hữu tấm vé dự Champions League mùa tới – một yếu tố có sức hút cực lớn với những cầu thủ đang cần môi trường để khẳng định lại bản thân như Garnacho.

Mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ của Gasperini

Theo chuyên gia Alfredo Pedulla từ Sportitalia, Garnacho đã nhanh chóng vươn lên thành mục tiêu ưu tiên của Roma sau khi các cuộc đàm phán chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille đi vào ngõ cụt. HLV Gasperini tin rằng tốc độ và khả năng đột phá của cầu thủ Argentina sẽ là mảnh ghép hoàn thiện tam tấu tấn công mà ông đang xây dựng.

Để thương vụ có thể hoàn tất, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận một cấu trúc hợp đồng linh hoạt hơn. Việc để Garnacho sang Serie A dưới dạng cho mượn không chỉ giúp Chelsea giảm bớt quỹ lương mà còn là cơ hội để cầu thủ này nâng cao giá trị thị trường nếu thi đấu thành công tại đấu trường châu Âu cùng Roma.