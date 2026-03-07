AS Roma hỏi mượn Alejandro Garnacho: Chelsea sẵn sàng cắt lỗ ngôi sao 45 triệu euro Sau một mùa giải mờ nhạt tại London, Alejandro Garnacho đứng trước cơ hội cứu vãn sự nghiệp tại Serie A khi AS Roma đặt vấn đề mượn tiền vệ này từ Chelsea.

Theo thông tin từ nhà báo Alfredo Pedulla, AS Roma đã chính thức đưa Alejandro Garnacho vào tầm ngắm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đội bóng thủ đô Italy đang nỗ lực đàm phán để mượn tuyển thủ Argentina nhằm gia tăng hỏa lực cho hàng công trong bối cảnh tương lai của cầu thủ này tại London đang trở nên mờ mịt.

Thương vụ này diễn ra khi Chelsea đang dần mất kiên nhẫn với ngôi sao sinh năm 2004. Chỉ một năm sau khi chiêu mộ Garnacho từ Manchester United với mức giá hơn 45 triệu euro, đội bóng Tây London đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng về một bản hợp đồng không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.

Alejandro Garnacho nằm trong tầm ngắm của AS Roma. Ảnh: Getty Images

Mùa giải đáng quên tại Stamford Bridge

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh, nhưng Alejandro Garnacho lại chìm nghỉm dưới áp lực của mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Lối chơi thiếu ổn định và sự sa sút về phong độ khiến anh dần đánh mất suất đá chính trong đội hình của "The Blues".

Các số liệu thống kê đã phản ánh rõ nét sự bế tắc của tiền vệ người Argentina. Trong suốt chiến dịch vừa qua, Garnacho chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đáng báo động hơn, tại đấu trường Ngoại hạng Anh, cầu thủ này chỉ có duy nhất một lần điền tên mình lên bảng tỷ số. Hiệu suất kém cỏi này là nguyên nhân chính khiến ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị thấp hơn con số 47 triệu euro để nhanh chóng cắt lỗ tài chính.

Sự thay đổi dưới triều đại Xabi Alonso

Việc Chelsea cân nhắc đẩy Garnacho ra đi cũng nằm trong kế hoạch tái thiết nhân sự sâu rộng dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Marco Palestra từ Atalanta. Hậu vệ này cập bến London với mức phí 43 triệu bảng cùng bản cam kết dài hạn đến năm 2033.

Đây được xem là quân bài chiến lược đầu tiên của Xabi Alonso nhằm củng cố hệ thống phòng ngự và khả năng hỗ trợ tấn công biên. Sự xuất hiện của Palestra cùng những thay đổi trong triết lý vận hành cho thấy Chelsea đang ưu tiên những nhân tố có tính kỷ luật và sự ổn định cao hơn là những ngôi sao thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng cá nhân như Garnacho.

Hiện tại, rào cản lớn nhất giữa AS Roma và Chelsea là hình thức chuyển nhượng. Trong khi đại diện Serie A muốn một bản hợp đồng cho mượn để giảm thiểu rủi ro, Chelsea vẫn ưu tiên phương án bán đứt để thu hồi vốn đầu tư. Quyết định cuối cùng của Garnacho trong những tuần tới sẽ định đoạt liệu anh có thể tìm lại bản ngã tại môi trường bóng đá Italy hay tiếp tục chật vật tìm chỗ đứng tại London.