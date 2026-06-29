ASEAN Championship 2026: ĐT Việt Nam trước áp lực cực lớn từ Thái Lan, Indonesia và Malaysia Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt với thử thách cực đại tại ASEAN Championship 2026 khi các đối thủ trực tiếp đồng loạt tăng cường lực lượng và thay đổi chiến thuật.

Chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Thay vì vị thế độc tôn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang phải đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang thực sự từ các kình địch khu vực. Từ những thay đổi mang tính thượng tầng đến việc bổ sung các nhân tố mang đẳng cấp châu Âu, lộ trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Championship 2026 của các chiến binh Sao Vàng dự báo sẽ đầy rẫy chông gai.

ĐT Việt Nam sắp bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực. (Ảnh: VFF)

Malaysia và sự trở lại của "khắc tinh" Tan Cheng Hoe

Động thái gây xôn xao nhất trong khu vực những ngày qua chính là việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Sự trở lại của chiến lược gia 57 tuổi thay thế cho Peter Cklamovski được xem là nước đi chiến thuật đầy toan tính của "Hổ Mã Lai".

Ông Tan Cheng Hoe không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng tạo ra những cuộc đối đầu nghẹt thở dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù từng thất bại tại chung kết năm 2018, nhưng phong cách bóng đá kiểm soát kết hợp phản công thực dụng của ông luôn là bài toán khó giải. Với sự am hiểu sâu sắc về nội lực bóng đá khu vực, một Malaysia lỳ lợm và giàu tính chiến đấu đang dần thành hình, sẵn sàng trở thành vật cản khó chịu trên hành trình của đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan và "mũi khoan" từ lò đào tạo Chelsea

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch SEA Games Thái Lan vẫn chứng tỏ vị thế của một ứng viên nặng ký bằng những phương án nhân sự đặc biệt. Dù gặp khó khăn trong việc triệu tập các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu do giải đấu nằm ngoài lịch FIFA Days, "Voi chiến" vẫn sở hữu những quân bài tẩy đáng gờm.

Tâm điểm chú ý hiện đổ dồn vào Jude Soonsup-Bell, tiền đạo trẻ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Chelsea. Việc chân sút này trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Grimsby Town đã mở ra cơ hội vàng để anh góp mặt tại kỳ đại hội năm nay. Với nền tảng kỹ thuật hiện đại và tư duy chơi bóng đỉnh cao, Soonsup-Bell hứa hẹn sẽ là mũi khoan lợi hại khiến hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt dè chừng.

Các đối thủ khu vực sẵn sàng phế truất ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Indonesia: Tham vọng "châu Âu hóa" dưới thời John Herdman

Không hề kém cạnh, đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện John Herdman đang cho thấy tham vọng chinh phục đỉnh cao rõ rệt hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ Vạn đảo đang thực hiện chiến dịch "châu Âu hóa" đội hình một cách quyết liệt thông qua nguồn lực cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner hay Eliano Reijnders đều là những cầu thủ đẳng cấp, từng khẳng định được năng lực tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất vượt trội, kỹ thuật cá nhân và kỷ luật chiến thuật được rèn giũa tại lục địa già giúp Indonesia trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại ở thời điểm hiện tại.

Sự quyết tâm của các đối thủ không chỉ dừng lại ở mặt nhân sự mà còn thể hiện qua những tuyên bố đanh thép. Cả Anthony Hudson (Thái Lan) lẫn John Herdman (Indonesia) đều công khai mục tiêu lật đổ ngôi vương của Việt Nam. Áp lực khổng lồ từ làn sóng thay đổi này buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò phải có những chuẩn bị kỹ lưỡng nhất nếu muốn bảo vệ thành công vị thế số một khu vực tại ASEAN Championship 2026.