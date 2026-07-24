ASEAN Cup 2026: Tiền vệ Timor Leste dè chừng sức mạnh toàn diện của tuyển Việt Nam Trước trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026, tiền vệ Anizo Correia thừa nhận tuyển Việt Nam là thử thách cực đại nhưng Timor Leste sẵn sàng tạo nên bất ngờ nhờ tinh thần tập thể.

Trước thềm màn so tài ở bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Timor Leste bước vào quá trình chuẩn bị với sự cẩn trọng tối đa. Đối đầu với tuyển Việt Nam – một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch – đại diện bóng đá trẻ Đông Nam Á hiểu rõ thử thách lớn đang chờ đợi phía trước.

Thử thách cực đại và vũ khí tinh thần của Timor Leste

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, tiền vệ Anizo Correia không ngần ngại bày tỏ sự tôn trọng dành cho đối thủ, đồng thời khẳng định quyết tâm tạo nên kịch bản bất ngờ. Theo Correia, dù chênh lệch về đẳng cấp là điều rõ ràng, việc chạm trán một đối thủ mạnh như tuyển Việt Nam chính là cơ hội để Timor Leste chứng minh sự tiến bộ.

"Được đối đầu với tuyển Việt Nam là một thử thách rất lớn nhưng là cơ hội để chúng tôi thể hiện bản thân. Toàn đội sẽ chiến đấu với 100% khả năng, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện và cống hiến hết mình trên sân. Chúng tôi luôn tin rằng nếu thi đấu đoàn kết và quyết tâm, Timor Leste có thể tạo nên một trận đấu đáng nhớ," tiền vệ Anizo Correia nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tích cực cho trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Sự tự tin của Timor Leste không phải không có cơ sở. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Pedro, đội bóng này đã xây dựng lối chơi dựa trên tính kỷ luật và sự gắn kết cao độ. Việc vượt qua Brunei ở cả hai lượt trận vòng loại để chính thức ghi tên vào vòng bảng ASEAN Cup 2026 là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tập thể mà nhà cầm quân này truyền tải.

Sự cảnh giác trước sức mạnh toàn diện của tuyển Việt Nam

Đánh giá chi tiết về đội tuyển Việt Nam, Anizo Correia cho rằng sự nguy hiểm của đối thủ không chỉ gói gọn ở tuyến trên mà đến từ tính tổ chức và sự đồng đều ở cả ba tuyến.

"Chúng tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam vì họ là một đội bóng rất mạnh. HLV cũng luôn nhắc nhở rằng sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở ba cầu thủ tấn công nguy hiểm, mà còn ở sự gắn kết của cả tập thể. Đó là điều chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác," Correia phân tích.

Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào giải đấu với mục tiêu duy nhất là giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Một chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại bảng A, mà còn tạo đà tâm lý vững chắc cho hành trình khẳng định vị thế và tham vọng tại sân chơi khu vực.