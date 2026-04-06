ASEAN Cup 2026: Truyền thông Indonesia hoài nghi lời nguyền lịch sử của Việt Nam Dù đang sở hữu phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam vẫn bị tờ Kompas đánh giá thấp về khả năng bảo vệ ngôi vương do cái dớp chưa từng vô địch hai kỳ liên tiếp.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, guồng quay của ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Với tư cách là nhà đương kim vô địch sau chiến tích đánh bại Thái Lan vào năm 2024, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái lập lịch sử. Tuy nhiên, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang tích cực chuẩn bị, những tiếng vang từ xứ sở Vạn đảo lại mang đến một góc nhìn đầy hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vương của các chiến binh Sao Vàng.

Lời nguyền lịch sử và nỗi ám ảnh quá khứ

Trên tờ Kompas, cây bút Ahmad Yasin đã đưa ra một bản phân tích sâu sắc về cục diện bảng A, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Trọng tâm của bài viết không nằm ở sơ đồ chiến thuật, mà xoáy sâu vào một rào cản tâm lý mang tính lịch sử: Việt Nam chưa bao giờ lên ngôi vô địch ở hai kỳ Đông Nam Á liên tiếp.

Báo Indonesia hoài nghi khả năng vô địch của Việt Nam.

Nhận định của truyền thông Indonesia hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những số liệu thống kê trong quá khứ. Sau lần đăng quang đầy cảm xúc năm 2008, bóng đá Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết tại giải đấu năm 2010. Kịch bản tương tự lặp lại hơn một thập kỷ sau đó; thế hệ vàng vô địch năm 2018 cũng không thể bảo vệ danh hiệu khi thất bại tại bán kết kỳ AFF Cup 2021.

Sức mạnh từ chính sách nhập tịch của Indonesia

Bên cạnh yếu tố lịch sử, tờ Kompas cũng không ngần ngại chỉ ra lý do khiến họ tin rằng Indonesia sẽ là rào cản lớn nhất đối với Việt Nam. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội tuyển quốc gia Indonesia trong thời gian gần đây không đến từ sự ngẫu nhiên. Chính sách nhập tịch các cầu thủ gốc lai một cách bài bản đã giúp đội bóng này thay đổi hoàn toàn diện mạo và vị thế trong khu vực.

Giới chuyên môn Indonesia tin rằng sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và tư duy chơi bóng hiện đại từ các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu sẽ tạo ra một áp lực cực lớn lên hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận đối đầu trực tiếp tại vòng bảng sắp tới được dự báo sẽ là thước đo chuẩn xác nhất cho tham vọng của cả hai đội bóng.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Mặc dù phải đối mặt với những nhận định trái chiều từ đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn có những lý do vững chắc để tự tin. Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Kim Sang-sik, toàn đội đang duy trì một phong độ hủy diệt với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở cả loạt trận giao hữu lẫn vòng loại Asian Cup 2027.

Sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA (tăng 9 bậc lên vị trí thứ 99 thế giới) là minh chứng rõ nét cho sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi. Đội hình hiện tại của Việt Nam là sự pha trộn giữa kinh nghiệm của những nhà vô địch và khát khao của những nhân tố trẻ đang ở độ chín sự nghiệp.

Lịch thi đấu và mục tiêu phá bỏ giới hạn

ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới đây. Đây không chỉ là một giải đấu bảo vệ danh hiệu đơn thuần, mà còn là cơ hội để thế hệ cầu thủ hiện tại chứng minh rằng những con số thống kê trong quá khứ chỉ mang tính chất tham khảo. Việc phá bỏ cái dớp "không thể vô địch hai kỳ liên tiếp" sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất cho vị thế dẫn đầu của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.