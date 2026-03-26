Asean Football: Tham vọng World Cup là sứ mệnh lịch sử của bóng đá Việt Nam Truyền thông khu vực đánh giá cao chiến lược vươn tầm thế giới của Việt Nam sau loạt kỳ tích tại đấu trường châu lục và mục tiêu trở lại Top 100 FIFA.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với mục tiêu World Cup được xác định là "sứ mệnh lớn lao" trong tầm nhìn chiến lược dài hạn. Theo nhận định từ trang tin Asean Football, lộ trình tiến ra biển lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không chỉ dừng lại ở tham vọng mà đang được cụ thể hóa bằng những thành tích đột phá ở các cấp độ đội tuyển.

Việt Nam đang có tham vọng lớn.

Lộ trình trở lại Top 100 FIFA và điểm tựa từ các lứa trẻ

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng HLV quốc gia vào ngày 24/3/2026, VFF đã chính thức đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam trở lại Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây được xem là bước đi then chốt, đòi hỏi sự vận hành đồng bộ từ hệ thống đào tạo trẻ đến cấp độ đội tuyển quốc gia để tạo ra sự phát triển bền vững.

Sự tự tin này được củng cố bởi những kết quả tích cực trong quý I năm 2026. Điểm nhấn lớn nhất chính là việc đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại giải U23 châu Á sau chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các đội tuyển trẻ và futsal cũng duy trì mật độ thi đấu, tập huấn dày đặc để nâng cao trình độ chuyên môn.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu và thách thức tái cấu trúc

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam đã lập nên cột mốc lịch sử trong giai đoạn 2025 và đầu năm 2026 khi có tới 8 đội tuyển cùng giành quyền tham dự các vòng chung kết châu lục. Đây là con số kỷ lục, minh chứng cho chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bóng đá nước nhà cho những mục tiêu xa hơn.

Về thứ hạng hiện tại, "Những chiến binh sao vàng" đã vươn lên vị trí thứ 103 thế giới, áp sát mục tiêu Top 100 đề ra. Đội tuyển cũng đã sớm sở hữu tấm vé dự Asian Cup 2027 sau khi đối thủ Malaysia bị xử thua. Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu tươi sáng, VFF cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tái cấu trúc lực lượng đội tuyển nữ để đáp ứng những thách thức mới trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Có thể thấy, hành trình tiến tới World Cup của bóng đá Việt Nam đang được giới chuyên môn quốc tế dõi theo sát sao. Với một hệ thống đào tạo đang dần vào guồng và những thành công bước đầu ở đấu trường châu Á, tham vọng vươn tầm thế giới đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết.