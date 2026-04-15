Asian Cup 2027 chốt lịch bốc thăm: Tuyển Việt Nam đối mặt kịch bản bảng tử thần Lễ bốc thăm Asian Cup 2027 diễn ra ngày 9/5 tại Saudi Arabia. Với vị trí hạt giống số 3, tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu khó lường gồm nhiều đối thủ duyên nợ.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức xác nhận lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 9/5/2026 tại Riyadh, Saudi Arabia. Sự kiện này thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik bắt đầu lộ diện.

Tuyển Việt Nam nguy cơ nằm bảng tử thần ở Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

Vị thế hạt giống số 3 và thách thức từ các 'ông lớn'

Nhờ những kết quả tích cực trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam đã có bước nhảy vọt 9 bậc để trở lại top 100 thế giới với vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. Thành tích này giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chắc suất trong nhóm hạt giống số 3. Nằm chung nhóm với Việt Nam còn có các đối thủ khu vực và châu lục như Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan.

Việc nằm ở nhóm 3 khiến tuyển Việt Nam phải đối mặt với kịch bản đầy thách thức khi chắc chắn sẽ chạm trán ít nhất hai đối thủ mạnh ở nhóm dẫn đầu. Nhóm hạt giống số 1 quy tụ những ứng viên hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và chủ nhà Saudi Arabia. Trong khi đó, nhóm 2 sở hữu những cái tên dày dạn kinh nghiệm và đầy duyên nợ như Qatar, Iraq hay Jordan.

Kịch bản bảng tử thần và mục tiêu của HLV Kim Sang Sik

Theo phân tích của giới chuyên môn, một kịch bản "tử thần" hoàn toàn có thể lặp lại nếu lá thăm đưa Việt Nam vào bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đây là những đối thủ mà chúng ta từng đụng độ tại vòng bảng Asian Cup 2023. Ngược lại, nếu may mắn mỉm cười, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu vừa sức hơn với các đối thủ như Uzbekistan, Syria và Singapore.

Mục tiêu của chiến lược gia người Hàn Quốc là giúp "Những chiến binh sao vàng" tiến sâu nhất có thể tại giải đấu lớn nhất châu Á. Nếu duy trì phong độ ổn định và có kết quả bốc thăm thuận lợi, Việt Nam không chỉ hướng tới vòng knock-out mà còn có cơ hội phá vỡ cột mốc hạng 92 thế giới từng thiết lập trong quá khứ.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại ba thành phố lớn của Saudi Arabia gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Đây hứa hẹn là một kỳ đại hội hấp dẫn khi quy tụ 24 đội bóng xuất sắc nhất châu lục cạnh tranh ngôi vương.