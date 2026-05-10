Asian Cup 2027: Giải mã bảng đấu độc bản của tuyển Việt Nam Tuyển Việt Nam đối mặt bảng E kỳ lạ nhất Asian Cup 2027 với đội quân nhập tịch UAE, kỷ lục gia Hàn Quốc và cuộc đấu trí giữa 100% chiến lược gia xuất thân hậu vệ.

Bảng E tại Asian Cup 2027 không chỉ mang đến những thử thách chuyên môn thuần túy cho đội tuyển Việt Nam mà còn sở hữu những thống kê hiếm thấy trong lịch sử giải đấu. Từ chiến lược nhập tịch ồ ạt của UAE đến bề dày lịch sử World Cup của Hàn Quốc, đây xứng đáng là bảng đấu mang tính biểu tượng nhất tại giải đấu sắp tới.

UAE và đội quân "đa quốc gia" hùng hậu nhất giải

Trong khi các đội bóng Đông Nam Á như Indonesia hay Malaysia thường xuyên được nhắc tới với chính sách nhập tịch, thực tế tại bảng E chỉ ra rằng UAE mới là đơn vị dẫn đầu ở khía cạnh này. Tận dụng triệt để quy định cư trú 5 năm của FIFA, đội bóng vùng Vịnh đang sở hữu tới 13 cầu thủ nhập tịch không mang dòng máu bản địa.

Đáng chú ý, nhóm "lính đánh thuê" này chủ yếu đến từ các cường quốc bóng đá Nam Mỹ như Brazil và Argentina. Những cái tên như Fabio Lima hay Caio Canedo đã biến đội tuyển UAE thành một hình ảnh thu nhỏ của bóng đá Samba. Đây sẽ là thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi phải đối đầu với những cầu thủ có nền tảng thể chất và kỹ thuật vượt trội.

Nơi quy tụ những kỷ lục gia World Cup

Bảng E được giới chuyên môn ví như một "bảng đấu World Cup" đúng nghĩa khi các thành viên sở hữu tổng cộng 12 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, Hàn Quốc đóng góp tới 11 lần – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá châu Á, bỏ xa thành tích của các bảng đấu có sự hiện diện của Nhật Bản, Iran hay Saudi Arabia.

Tuy nhiên, một nghịch lý thú vị đang tồn tại: dù thường xuyên góp mặt tại sân chơi thế giới, Hàn Quốc lại đang nắm giữ kỷ lục về cơn khát danh hiệu Asian Cup lâu nhất trong nhóm các đội bóng lớn. Đã 66 năm trôi qua kể từ lần cuối nâng cúp vào năm 1960, các thế hệ siêu sao từ Park Ji-sung đến Son Heung-min vẫn chưa thể giải được "lời nguyền" châu lục này.

Cuộc đấu trí của những cựu hậu vệ trên băng ghế chỉ đạo

Một chi tiết độc bản khác nằm ở xuất thân của các chiến lược gia. Bảng E Asian Cup 2027 được dự báo sẽ là bảng đấu duy nhất mà 100% huấn luyện viên đều từng là hậu vệ khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Điều này hứa hẹn những màn so tài thực dụng, đề cao tính kỷ luật và sự an toàn nơi hàng phòng ngự.

Cụ thể, danh sách các nhà cầm quân bao gồm:

Hong Myung-bo (Hàn Quốc) : Trung vệ quét huyền thoại của bóng đá xứ Kim chi.

: Trung vệ quét huyền thoại của bóng đá xứ Kim chi. Kim Sang-sik (Việt Nam) : Cựu "lá chắn thép" nổi tiếng với lối chơi quyết liệt.

: Cựu "lá chắn thép" nổi tiếng với lối chơi quyết liệt. Cosmin Olaroiu (UAE) : Cựu trung vệ dạn dày kinh nghiệm người Romania.

: Cựu trung vệ dạn dày kinh nghiệm người Romania. Các ứng viên của Lebanon và Yemen cũng đều có lý lịch xuất phát từ hàng thủ.

Mảnh ghép cuối cùng còn bỏ ngỏ

Hiện tại, bảng E vẫn là bảng đấu duy nhất chưa thể hoàn thiện danh sách đội hình tham dự. Do những biến động an ninh tại khu vực Trung Đông, trận đấu quyết định giữa Lebanon và Yemen đã bị dời lịch sang tháng 6 tới. Sự chậm trễ này tạo nên một bức màn bí ẩn cho bảng đấu, khiến đội tuyển Việt Nam phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể chính thức xác định đối thủ cuối cùng để hoàn thiện giáo án chuẩn bị chi tiết.