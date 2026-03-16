ASRock H610M Combo II: Bo mạch chủ độc đáo hỗ trợ cả RAM DDR4 và DDR5 ASRock H610M Combo II là bo mạch chủ Micro-ATX mới sử dụng socket LGA 1700, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn giữa bộ nhớ DDR4 hoặc DDR5 tùy theo ngân sách.

ASRock vừa chính thức giới thiệu H610M Combo II, một mẫu bo mạch chủ LGA 1700 sở hữu thiết kế hiếm hoi khi hỗ trợ cả hai chuẩn RAM DDR4 và DDR5. Đây được xem là giải pháp tối ưu giúp người dùng dễ dàng nâng cấp hệ thống hoặc tận dụng linh kiện cũ trong bối cảnh giá bộ nhớ biến động.

ASRock lặng lẽ ra mắt H610M COMBO II, bo mạch chủ thứ hai có khe cắm DIMM DDR4 và DDR5

Khả năng tương thích bộ nhớ linh hoạt trên ASRock H610M Combo II

Điểm khác biệt lớn nhất của H610M Combo II so với các bo mạch chủ thông thường là sự xuất hiện đồng thời của các khe cắm DIMM khác hệ hệ. Cụ thể, sản phẩm được trang bị một khe DDR4 hỗ trợ dung lượng tối đa 32 GB với tốc độ 3.200 MT/s. Song song với đó là hai khe DDR5, cho phép mở rộng tổng dung lượng lên đến 96 GB.

Về hiệu suất, khi sử dụng với CPU Intel thế hệ 14, bộ nhớ DDR5 trên bo mạch chủ này có thể đạt tốc độ bus tối đa 5.600 MT/s. Đối với các dòng CPU thế hệ 12 và 13, tốc độ sẽ bị giới hạn ở mức 4.800 MT/s. Đáng chú ý, kiến trúc DDR5 cho phép một thanh đơn lẻ hoạt động hiệu quả, giảm bớt sự phụ thuộc vào cấu hình kênh đôi (dual-channel) như trên chuẩn DDR4 cũ.

Mẫu mới có tên là H610M COMBO II , cũng là một bo mạch chủ Micro-ATX tương tự, nhưng được định vị ở phân khúc tầm thấp

Thông số kỹ thuật và khả năng mở rộng

Dù sở hữu tính năng lai độc đáo, ASRock H610M Combo II vẫn được định vị ở phân khúc phổ thông với cấu hình cơ bản. Bo mạch chủ sử dụng hệ thống nguồn VRM 6+1+1 pha, đảm bảo sự ổn định cho các tác vụ hàng ngày và chơi game nhẹ nhàng. Các khe cắm mở rộng bao gồm:

Một khe PCIe 5.0 dành cho card đồ họa thế hệ mới.

Một khe PCIe 3.0 x4 hỗ trợ ổ cứng SSD M.2 tốc độ cao.

Một khe PCIe 3.0 x1 cho các thiết bị ngoại vi khác.

Đặc tính Chi tiết kỹ thuật Socket Intel LGA 1700 (Thế hệ 12, 13, 14) Kích thước Micro-ATX (mATX) Lưu trữ 1x M.2 PCIe 3.0 x4, 4x SATA3 Kết nối mạng Gigabit Ethernet

Về kết nối ngoại vi, mặt sau của bo mạch chủ cung cấp các cổng USB 3.0 và USB 2.0 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sản phẩm không tích hợp sẵn Wi-Fi và chỉ hỗ trợ kết nối mạng qua cổng Ethernet Gigabit. Điều này phản ánh rõ định hướng tối ưu chi phí cho phân khúc người dùng phổ thông hoặc các hệ thống PC văn phòng.

Thiết kế khe cắm DIMM kết hợp cho phép người dùng lắp đặt DIMM DDR4 hoặc DDR5

Giải pháp kinh tế cho người dùng PC phổ thông

ASRock H610M Combo II là lựa chọn thực tế cho những ai muốn xây dựng cấu hình PC Intel mới mà vẫn còn đắn đo về chi phí RAM. Khả năng lựa chọn giữa DDR4 giá rẻ hoặc DDR5 hiệu năng cao giúp người dùng chủ động hơn trong việc phân bổ ngân sách lắp máy tùy theo thời điểm thị trường.