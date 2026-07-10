Assassin's Creed Black Flag Resynced: Kỷ lục người chơi và nghịch lý từ hệ thống vi giao dịch Mặc dù thu hút gần 100.000 người chơi cùng lúc trên Steam, bản làm lại của Assassin's Creed Black Flag đang đối mặt với phản ứng trái chiều do giá bán cao và lỗi kỹ thuật.

Assassin's Creed Black Flag Resynced vừa chính thức ra mắt trên các nền tảng PC, Xbox và PS5, tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là những tranh cãi gay gắt về chính sách giá và chất lượng kỹ thuật của bản làm lại này.

Phiên bản Deluxe Edition của Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Sức hút kỷ lục bất chấp những đánh giá trái chiều

Dù nhận được điểm số chuyên môn khá cao (84 Metascore), phản hồi từ người chơi trên Steam lại đang ở mức "Mixed" (Trái chiều). Điểm đáng chú ý nhất là số lượng người chơi cùng lúc (concurrent players) trên Steam đã đạt đỉnh gần 100.000 người. Con số này vượt xa kỷ lục 64.825 người của Assassin's Creed Shadows, biến Black Flag Resynced trở thành phần chơi có khởi đầu ấn tượng nhất trong toàn bộ series trên nền tảng này.

Sự thành công về mặt thương mại cho thấy sức hút bền bỉ của hành trình cướp biển cùng Edward Kenway, nhưng nó cũng làm nổi bật những vấn đề mà Ubisoft đang phải đối mặt trong việc làm hài lòng cộng đồng người hâm mộ trung thành.

Hệ thống vi giao dịch và áp lực chi phí

Một trong những rào cản lớn nhất khiến người chơi bất bình là mức giá 59,99 USD cho một tựa game đã hơn 10 năm tuổi. Tuy nhiên, sự phẫn nộ thực sự nằm ở hệ thống nội dung tải thêm (DLC). Tổng giá trị của các gói nội dung bổ sung lên tới khoảng 90 USD, chủ yếu là các vật phẩm trang trí cho nhân vật và tàu chiến.

Ngay cả những người sở hữu phiên bản Deluxe Edition trị giá 69,99 USD cũng cảm thấy không hài lòng khi nhiều nội dung quan trọng vẫn phải mua riêng. Đặc biệt, gói bản đồ giúp tìm kiếm kho báu và các mảnh Animus dễ dàng hơn — một tính năng mà nhiều người kỳ vọng sẽ có sẵn trong bản Deluxe — lại được bán như một gói tài nguyên riêng biệt.

Các đánh giá trái chiều về trò chơi trên nền tảng Steam.

Hạn chế về mặt kỹ thuật và thay đổi lối chơi

Bên cạnh vấn đề tài chính, hiệu năng của trò chơi cũng là mục tiêu bị chỉ trích. Nhiều người chơi PC báo cáo rằng các đoạn cắt cảnh (cutscenes) — vốn là linh hồn của cốt truyện — chỉ hiển thị ở mức 30 fps, trong khi họ kỳ vọng mức 60 fps tiêu chuẩn trên các phần cứng hiện đại. Ubisoft đã ghi nhận vấn đề và đề xuất một số thiết lập tạm thời trong khi chờ đợi bản cập nhật khắc phục chính thức.

Về mặt nội dung, việc loại bỏ phần cốt truyện ở thế giới hiện đại (modern-day narrative) đã gây ra sự hụt hẫng. Các nhà phê bình cho rằng việc thiếu vắng yếu tố này làm mất đi sợi dây liên kết giữa bản làm lại và các phần chơi mới nhất trong dòng thời gian chung của franchise.

Cơ chế chiến đấu cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Việc loại bỏ khả năng cướp vũ khí từ đối thủ khiến các cuộc đụng độ trở nên ít biến hóa hơn. Một số đánh giá thậm chí mô tả các pha hành động trong game mang lại cảm giác nặng nề và thiếu linh hoạt so với mong đợi về một bản "Resynced".

Mặc dù tồn tại nhiều điểm trừ, không thể phủ nhận Assassin's Creed Black Flag Resynced vẫn là một trải nghiệm hấp dẫn đối với những ai muốn sống lại thời hoàng kim của cướp biển vùng Caribbean với đồ họa được nâng cấp. Tuy nhiên, Ubisoft sẽ cần nỗ lực nhiều hơn trong các bản vá sắp tới để xoa dịu cộng đồng và khẳng định giá trị của mức giá 60 USD.