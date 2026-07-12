Assassin's Creed Black Flag Resynced lập kỷ lục 2 triệu bản bán ra trong 24 giờ đầu Bản làm lại của huyền thoại cướp biển từ Ubisoft ghi nhận doanh thu ấn tượng, vượt qua kỷ lục của Assassin's Creed Shadows nhưng đi kèm tin buồn về nhân sự tại studio Barcelona.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã chính thức thiết lập cột mốc mới cho toàn bộ thương hiệu khi tiêu thụ hơn hai triệu bản chỉ trong 24 giờ đầu tiên có mặt trên thị trường. Thành công thương mại rực rỡ này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của hành trình cướp biển vùng Caribbean, dù bối cảnh ngành game đang đối mặt với nhiều biến động về nhân sự.

Sức hút từ bản làm lại của huyền thoại cướp biển

Ra mắt lần đầu vào năm 2013, Assassin’s Creed IV: Black Flag luôn được cộng đồng game thủ đánh giá là một trong những phần chơi xuất sắc nhất lịch sử dòng game. Việc Ubisoft quyết định tung ra phiên bản làm lại với tên gọi "Resynced" không chỉ là một bước đi khai thác giá trị hoài niệm mà còn là nỗ lực nâng cấp trải nghiệm kỹ thuật trên các nền tảng phần cứng hiện đại.

Người chơi có thể một lần nữa giương buồm tại vùng biển Caribbean trong phiên bản làm lại.

Kể từ khi khởi đầu vào tháng 11/2007 trên PlayStation 3 và Xbox 360, dòng game Assassin's Creed đã trải qua hành trình 19 năm phát triển với nhiều cột mốc quan trọng. Các tựa game tiêu biểu như Assassin's Creed II (2009), Origins (2017), Odyssey (2018) và Valhalla (2020) đã định hình nên một trong những thương hiệu chủ lực của Ubisoft.

Vượt mặt kỷ lục cũ và quà tặng tri ân

Với con số 2 triệu bản trong ngày đầu, Assassin's Creed Black Flag Resynced đã chính thức vượt qua kỷ lục doanh số trước đó được thiết lập bởi Assassin's Creed Shadows. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Ubisoft đã triển khai chương trình tri ân người chơi thông qua mã đổi thưởng đặc biệt.

Cụ thể, game thủ có thể nhận được bộ cánh buồm Crimson Storm cùng 1.500 Animus Keys để sử dụng trong cửa hàng Animus Hub. Đây được xem là động thái nhằm giữ chân người dùng và thúc đẩy sự tương tác trong hệ sinh thái game của hãng. Người chơi có thể thực hiện đổi mã trực tiếp trên trang web chính thức của Ubisoft.

Góc khuất đằng sau thành công thương mại

Mặc dù đạt được doanh thu ấn tượng, tương lai của các dự án làm lại (remake) tiếp theo tại Ubisoft vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ngay trong thời điểm trò chơi gặt hái thành công, một làn sóng cắt giảm nhân sự đã diễn ra tại Ubisoft Barcelona – một trong những studio chủ chốt tham gia vào quá trình phát triển dự án này.

Theo các báo cáo, có khoảng 51 nhân viên tại studio Barcelona đang phải đối mặt với tình trạng sa thải. Điều này tạo ra một nghịch lý lớn khi một sản phẩm có sự tiếp nhận tích cực từ thị trường lại không thể đảm bảo sự ổn định cho đội ngũ trực tiếp tạo ra nó. Sự biến động này có thể ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án trong tương lai thuộc vũ trụ Assassin's Creed.

Đối với những người chơi còn đang cân nhắc, trailer ra mắt của Assassin's Creed Black Flag Resynced hiện đã được công bố, cung cấp cái nhìn chi tiết về những cải tiến đồ họa và cơ chế gameplay trong phiên bản làm lại này.