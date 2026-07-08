Assassin's Creed Black Flag Resynced rò rỉ bản chơi thử trước ngày phát hành Bản làm lại của Assassin's Creed Black Flag bị rò rỉ dữ liệu sớm dù sử dụng bảo mật Denuvo, hé lộ nhiều cải tiến về đồ họa Ray-tracing và cơ chế khám phá đại dương.

Phiên bản làm lại Assassin's Creed Black Flag Resynced của Ubisoft đang đối mặt với sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng ngay trước thềm ra mắt vào ngày 09/07. Một bản dựng hoàn chỉnh có thể chơi được đã xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, cho phép người dùng tiếp cận sớm với những nội dung chưa từng được công bố trong các đoạn trailer chính thức.

Banner giới thiệu Assassin's Creed Black Flag Resynced

Thách thức đối với hệ thống bảo mật Denuvo

Mặc dù Ubisoft đã trang bị công nghệ chống gian lận Denuvo DRM cho bản remake này, nhưng các tệp tin từ trình khởi chạy của hãng vẫn bị trích xuất và phát tán rộng rãi. Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp duy nhất trong năm 2026. Trước đó, các tựa game lớn như Subnautica 2 và Forza Horizon 6 cũng từng bị bẻ khóa sớm, trong đó tựa game đua xe của Microsoft bị rò rỉ trước tới 9 ngày.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định rằng việc vượt qua lớp bảo mật hypervisor hiện nay đã cho phép tin tặc vô hiệu hóa phần mềm chống can thiệp một cách hiệu quả hơn. Hiện tại, giới truyền thông và những người trải nghiệm sớm đang nằm trong tầm ngắm của các cuộc điều tra nhằm tìm ra nguồn gốc của đợt rò rỉ này.

Cải tiến đồ họa và cơ chế khám phá đại dương

Dù sự cố rò rỉ gây thiệt hại cho nhà phát hành, nhưng nó cũng xác nhận nhiều nâng cấp kỹ thuật đáng giá mà người hâm mộ đang mong chờ. Assassin's Creed Black Flag Resynced sở hữu hệ thống chiếu sáng toàn cục dựa trên công nghệ Ray-tracing, giúp tái hiện môi trường vùng biển Caribbean một cách sống động và chân thực hơn.

Bên cạnh đó, không gian khám phá cũng được mở rộng đáng kể. Người chơi trên các hệ máy PC, Xbox và PS5 giờ đây có thể lặn xuống hầu hết mọi khu vực trên bản đồ để khám phá các bí mật dưới đáy biển. Cốt truyện của nhân vật chính Edward Kenway cũng được bổ sung thêm các đoạn phim cắt cảnh và nhiệm vụ phụ mới, tạo nên một trải nghiệm liền mạch và sâu sắc hơn so với phiên bản gốc.

Kỳ vọng vào hệ thống chiến đấu mới

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất mà các bài đánh giá sớm tập trung vào chính là hệ thống chiến đấu đã được làm lại hoàn toàn. Mục tiêu của đội ngũ phát triển là tăng cường độ nhạy bén và phản hồi trong từng đòn đánh, đồng thời tránh việc đơn giản hóa quá mức các trận chiến để giữ vững tính thử thách đặc trưng của dòng game.

Sự cố rò rỉ lần này một lần nữa dấy lên những lo ngại về tính bảo mật của các bản dựng dành cho báo chí trước ngày phát hành chính thức, đặc biệt là đối với các dự án game AAA có quy mô lớn như dòng Assassin's Creed.