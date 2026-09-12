Aston Villa 1-2 Nottingham Forest: Nottingham Forest giành chiến thắng Aston Villa tiếp đón Nottingham Forest tại sân Villa Park trong trận đấu lúc 21h00 ngày 12/09, nỗ lực tích lũy điểm số nhằm bứt phá trên bảng xếp hạng.

Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aston Villa tiếp đón Nottingham Forest.

13' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 67% - 33% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.

25' Thay người Phút 25' (Aston Villa): Tyrone Mings vào sân thay Pau Torres.

25' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 63% - 37% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 3.

37' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 65% - 35% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 4.

43' Thẻ vàng Phút 43': Dan Ndoye (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Nicolas Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.

45' Thay người Phút 45' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay George Hemmings.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Murillo Santiago (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Nottingham Forest (0-1) Phút 46': Liam Delap (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Murillo Santiago). Tỷ số: 0 - 1.

49' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 64% - 36% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 4.

56' Thẻ vàng Phút 56': Xaver Schlager (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Aston Villa 56% - 44% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 4.

63' Thay người Phút 63' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Emiliano Buendía.

63' Thay người Phút 63' (Aston Villa): Johan Manzambi vào sân thay Ross Barkley.

74' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-1) Phút 74': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) lập công (kiến tạo: John McGinn). Tỷ số: 1 - 1.

74' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Aston Villa 57% - 43% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 3 - 4.

75' Thẻ vàng Phút 75': Liam Delap (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Thay người Phút 75' (Nottingham Forest): Igor Jesus vào sân thay Dan Ndoye.

80' Thẻ vàng Phút 80': James Mcatee (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay James Mcatee.

88' BÀN THẮNG! Nottingham Forest (1-2) Phút 88': Igor Jesus (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Morgan Gibbs-White). Tỷ số: 1 - 2.

88' Nottingham Forest ép sân Cầm bóng: Aston Villa 55% - 45% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 17 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 3 - 5.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Liam Delap.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Tyrone Mings (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Aston Villa 1-2 Nottingham Forest Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Nottingham Forest Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner 1 Z. Suzuki 29 Wan-Bissaka 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 22 I. Maatsen 8 B. Kamara 6 R. Barkley 7 J. McGinn 10 E. Buendía 53 George Hemmings 11 N. Jackson 26 M. Sels 34 O. Aina 2 O. Diomande 5 Murillo 27 D. Muñoz 21 X. Schlager 24 J. McAtee 3 N. Williams 14 D. Ndoye 10 Gibbs-White 19 L. Delap Dự bị Aston Villa 19 I. Mbaye 18 T. Abraham 17 A. Garnacho 47 Alysson Edward 44 J. Manzambi 26 L. Bogarde 13 M. Ruggeri 5 T. Mings 40 M. Bizot Nottingham Forest 9 C. Wood 15 A. Kalimuendo 12 John 25 L. Netz 7 Hudson-Odoi 6 I. Sangaré 8 N. Domínguez 22 R. Yates 11 Igor Jesus Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026

Aston Villa Thống kê Nottingham Forest 53% Kiểm soát bóng 47% 7 Dứt điểm 22 5 Trúng đích 7 6 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 4 5 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Alysson Edward Aston Villa 1 bàn Igor Jesus Nottingham Forest 1 bàn L. Delap Nottingham Forest 1 bàn Gibbs-White Nottingham Forest 1 kiến tạo · điểm 7.7 J. McGinn Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.5 Murillo Nottingham Forest 1 kiến tạo · điểm 6.87

Aston Villa bước vào cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại sân vận động Villa Park với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Màn so tài diễn ra vào lúc 21h00 ngày 12/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí hiện tại.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai câu lạc bộ đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy thách thức khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 1 điểm mong manh. Nottingham Forest hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 2 điểm sau những lượt trận đã qua.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 17 với 1 điểm. Được chơi trên thánh địa Villa Park, đội bóng chủ quản hiểu rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để vượt lên trên chính đối thủ trực tiếp.

Phong độ gần đây của hai đội

Xét về màn trình diễn trong 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân áo màu bã trầu chưa có được phong độ tốt nhất khi phải nhận 2 trận thua và có 1 trận hòa. Đội chủ nhà cần nhanh chóng chấn chỉnh lại hệ thống thi đấu để tìm lại nhịp điệu quen thuộc.

Bên phía đội khách, Nottingham Forest cũng đang gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng. Trong 3 lần ra sân gần nhất, đại diện vùng East Midlands phải nhận 1 trận thua và trải qua 2 trận hòa, cho thấy sự giằng co nhưng thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù phong độ hiện tại chưa thực sự khởi sắc, Aston Villa vẫn sở hữu điểm tựa vững chắc từ những lần chạm trán trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Aston Villa giành ưu thế vượt trội với 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua đúng 1 trận trước Nottingham Forest.

Thành tích đối đầu tích cực cùng điểm tựa Villa Park là nền tảng tâm lý để Aston Villa tự tin kiểm soát thế trận. Ngược lại, Nottingham Forest sẽ cần một đấu pháp phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ phía đội chủ nhà và bảo vệ từng điểm số trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Aston Villa · 3 thắng 1 hòa Nottingham Forest · 1 thắng Aston Villa 4 - 0 Nottingham Forest AV Nottingham Forest 1 - 0 Aston Villa NF Nottingham Forest 1 - 1 Aston Villa Hòa Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest AV Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest AV

Aston Villa 5 trận gần nhất T H B B B 3 Trận 0-1-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất H H B B T 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T … 15 Bournemouth 3 0 2 1 -1 2 H H B 16 Nottingham Forest 3 0 2 1 -1 2 H H B 17 Aston Villa 3 0 1 2 -5 1 H B B 18 Tottenham 3 0 1 2 -5 1 H B B …

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ L. Goretzka (Knee Injury) ✚ Joao Gomes (Red Card) ✚ B. Madjo (Ankle Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ J. Manzambi (Knee Injury) ✚ L. Goretzka (Knee Injury) ✚ Joao Gomes (Red Card) ✚ B. Madjo (Ankle Injury) Nottingham Forest ✚ N. Savona (Knee Injury) ✚ N. Savona (Knee Injury)