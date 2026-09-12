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Aston Villa 1-2 Nottingham Forest: Nottingham Forest giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 16:48

Aston Villa tiếp đón Nottingham Forest tại sân Villa Park trong trận đấu lúc 21h00 ngày 12/09, nỗ lực tích lũy điểm số nhằm bứt phá trên bảng xếp hạng.

Aston Villa1 - 2Nottingham ForestKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aston Villa tiếp đón Nottingham Forest.

  • 13'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 67% - 33% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 25'Thay người

    Phút 25' (Aston Villa): Tyrone Mings vào sân thay Pau Torres.

  • 25'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 63% - 37% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 37'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 65% - 35% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 4.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Dan Ndoye (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Nicolas Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay George Hemmings.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Murillo Santiago (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'BÀN THẮNG! Nottingham Forest (0-1)

    Phút 46': Liam Delap (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Murillo Santiago). Tỷ số: 0 - 1.

  • 49'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 64% - 36% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 4.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Xaver Schlager (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 56% - 44% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 4.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Emiliano Buendía.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Aston Villa): Johan Manzambi vào sân thay Ross Barkley.

  • 74'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-1)

    Phút 74': Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa) lập công (kiến tạo: John McGinn). Tỷ số: 1 - 1.

  • 74'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 57% - 43% Nottingham Forest, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 3 - 4.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Liam Delap (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Nottingham Forest): Igor Jesus vào sân thay Dan Ndoye.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': James Mcatee (Nottingham Forest) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Nottingham Forest): Ibrahim Sangaré vào sân thay James Mcatee.

  • 88'BÀN THẮNG! Nottingham Forest (1-2)

    Phút 88': Igor Jesus (Nottingham Forest) lập công (kiến tạo: Morgan Gibbs-White). Tỷ số: 1 - 2.

  • 88'Nottingham Forest ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 55% - 45% Nottingham Forest, dứt điểm 6 - 17 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 3 - 5.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Nottingham Forest): Chris Wood vào sân thay Liam Delap.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Tyrone Mings (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Aston Villa 1-2 Nottingham Forest

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:00 12/09/2026

Đội hình chính thức
Aston Villa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery
Nottingham Forest
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Glasner
1
Z. Suzuki
29
Wan-Bissaka
3
V. Lindelöf
14
Pau Torres
22
I. Maatsen
8
B. Kamara
6
R. Barkley
7
J. McGinn
10
E. Buendía
53
George Hemmings
11
N. Jackson
26
M. Sels
34
O. Aina
2
O. Diomande
5
Murillo
27
D. Muñoz
21
X. Schlager
24
J. McAtee
3
N. Williams
14
D. Ndoye
10
Gibbs-White
19
L. Delap
Dự bị
Aston Villa
19 I. Mbaye18 T. Abraham17 A. Garnacho47 Alysson Edward44 J. Manzambi26 L. Bogarde13 M. Ruggeri5 T. Mings40 M. Bizot
Nottingham Forest
9 C. Wood15 A. Kalimuendo12 John25 L. Netz7 Hudson-Odoi6 I. Sangaré8 N. Domínguez22 R. Yates11 Igor Jesus
Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026
Aston VillaThống kêNottingham Forest
53%
Kiểm soát bóng
47%
7
Dứt điểm
22
5
Trúng đích
7
6
Phạt góc
1
11
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
4
5
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
Alysson Edward
Alysson Edward
Aston Villa
1 bàn
Igor Jesus
Igor Jesus
Nottingham Forest
1 bàn
L. Delap
L. Delap
Nottingham Forest
1 bàn
M. Gibbs-White
Gibbs-White
Nottingham Forest
1 kiến tạo · điểm 7.7
J. McGinn
J. McGinn
Aston Villa
1 kiến tạo · điểm 7.5
Murillo
Murillo
Nottingham Forest
1 kiến tạo · điểm 6.87

Aston Villa bước vào cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại sân vận động Villa Park với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Màn so tài diễn ra vào lúc 21h00 ngày 12/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí hiện tại.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai câu lạc bộ đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy thách thức khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ là 1 điểm mong manh. Nottingham Forest hiện đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 2 điểm sau những lượt trận đã qua.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 17 với 1 điểm. Được chơi trên thánh địa Villa Park, đội bóng chủ quản hiểu rằng đây là cơ hội không thể tốt hơn để vượt lên trên chính đối thủ trực tiếp.

Phong độ gần đây của hai đội

Xét về màn trình diễn trong 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân áo màu bã trầu chưa có được phong độ tốt nhất khi phải nhận 2 trận thua và có 1 trận hòa. Đội chủ nhà cần nhanh chóng chấn chỉnh lại hệ thống thi đấu để tìm lại nhịp điệu quen thuộc.

Bên phía đội khách, Nottingham Forest cũng đang gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng. Trong 3 lần ra sân gần nhất, đại diện vùng East Midlands phải nhận 1 trận thua và trải qua 2 trận hòa, cho thấy sự giằng co nhưng thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù phong độ hiện tại chưa thực sự khởi sắc, Aston Villa vẫn sở hữu điểm tựa vững chắc từ những lần chạm trán trong quá khứ. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Aston Villa giành ưu thế vượt trội với 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua đúng 1 trận trước Nottingham Forest.

Thành tích đối đầu tích cực cùng điểm tựa Villa Park là nền tảng tâm lý để Aston Villa tự tin kiểm soát thế trận. Ngược lại, Nottingham Forest sẽ cần một đấu pháp phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép từ phía đội chủ nhà và bảo vệ từng điểm số trên sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Aston Villa · 3 thắng1 hòaNottingham Forest · 1 thắng
08/05/2026
Bán kết
Aston Villa
4 - 0
Nottingham Forest
AV
01/05/2026
Bán kết
Nottingham Forest
1 - 0
Aston Villa
NF
12/04/2026
Nottingham Forest
1 - 1
Aston Villa
Hòa
03/01/2026
Aston Villa
3 - 1
Nottingham Forest
AV
05/04/2025
Aston Villa
2 - 1
Nottingham Forest
AV
Aston Villa
5 trận gần nhất
THBBB
3
Trận
0-1-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
5
Thủng lưới
Nottingham Forest
5 trận gần nhất
HHBBT
3
Trận
0-2-1
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
15Bournemouth3021-12HHB
16Nottingham Forest3021-12HHB
17Aston Villa3012-51HBB
18Tottenham3012-51HBB
Tình hình lực lượng
Aston Villa
L. Goretzka (Knee Injury)
Joao Gomes (Red Card)
B. Madjo (Ankle Injury)
A. Onana (Knee Injury)
J. Manzambi (Knee Injury)
L. Goretzka (Knee Injury)
Joao Gomes (Red Card)
B. Madjo (Ankle Injury)
Nottingham Forest
N. Savona (Knee Injury)
N. Savona (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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