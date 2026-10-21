Aston Villa 3-1 Viking: Aston Villa giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Aston Villa và Viking cùng thắng 4 trong 5 trận gần nhất trước cuộc gặp tại Villa Park lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Aston Villa 3 - 1 Viking Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aston Villa tiếp đón Viking.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Aston Villa 57% - 43% Viking, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

23' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-0) Phút 23': Ross Barkley (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ibrahim Mbaye). Tỷ số: 1 - 0.

25' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 68% - 32% Viking, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

35' VAR Phút 35': Phạt đền được công nhận — Alysson Edward Franco da Rocha (Aston Villa).

37' BÀN THẮNG! Aston Villa (2-0) Phút 37': Emiliano Buendía (Aston Villa) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

39' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 71% - 29% Viking, dứt điểm 12 - 0 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 5.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 66% - 34% Viking, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 1 - 5.

62' BÀN THẮNG! Aston Villa (3-0) Phút 62': Henrik Heggheim (Viking) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Viking): Henrik Bjørdal vào sân thay Tobias Moi.

63' Thay người Phút 63' (Viking): Simen Kvia Egeskog vào sân thay Erik Botheim.

63' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 62% - 38% Viking, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 6.

70' Thay người Phút 70' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay Ross Barkley.

70' Thay người Phút 70' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.

70' Thay người Phút 70' (Aston Villa): Matty Cash vào sân thay João Gomes.

72' Thay người Phút 72' (Aston Villa): Alejandro Garnacho vào sân thay Ibrahim Mbaye.

75' Thay người Phút 75' (Aston Villa): George Hemmings vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

75' Thay người Phút 75' (Viking): Amin Cosic vào sân thay Jesper Daland.

75' Thay người Phút 75' (Viking): Vetle Auklend vào sân thay Zlatko Tripić.

75' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 60% - 40% Viking, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 7 - 6; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 2 - 7.

84' BÀN THẮNG! Viking (3-1) Phút 84': Peter Christiansen (Viking) lập công (kiến tạo: Kristoffer Askildsen). Tỷ số: 3 - 1.

86' VAR Phút 86': Bàn thắng được công nhận — Kristoffer Askildsen (Viking).

86' Thay người Phút 86' (Viking): Essien Bassey vào sân thay Herman Haugen.

89' Aston Villa ép sân Cầm bóng: Aston Villa 58% - 42% Viking, dứt điểm 21 - 7 (trúng đích 10 - 3), phạt góc 8 - 6; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 2 - 8.

KT Kết thúc: Aston Villa 3-1 Viking Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:57 22/10/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Viking Sơ đồ 4-3-3 · HLV B. Aarsheim 1 Z. Suzuki 35 João Gomes 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 5 T. Mings 7 J. McGinn 6 R. Barkley 47 Alysson Edward 10 E. Buendía 19 I. Mbaye 11 N. Jackson 1 A. Østbø 2 H. Haugen 27 J. Daland 6 G. Stensness 5 H. Heggheim 7 K. Askildsen 8 J. Bell 29 T. Moi 20 Christiansen 22 E. Botheim 10 Z. Tripić Dự bị Aston Villa 40 M. Bizot 26 L. Bogarde 2 M. Cash 17 A. Garnacho 27 L. Goretzka 4 Harwood-Bellis 53 George Hemmings 8 B. Kamara 22 I. Maatsen Viking 24 Vetle Auklend 17 E. Bassey 30 Ľ. Belko 16 H. Bjørdal 19 A. Cosic 28 K. Haugen 3 V. Vevatne 23 N. Fuglestad 26 Kvia-Egeskog Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Aston Villa Thống kê Viking 54% Kiểm soát bóng 46% 21 Dứt điểm 10 10 Trúng đích 3 8 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật R. Barkley Aston Villa 1 bàn Christiansen Viking 1 bàn E. Buendía Aston Villa 1 bàn I. Mbaye Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Askildsen Viking 1 kiến tạo · điểm 6.8 Pau Torres Aston Villa Điểm 7.27

Aston Villa và Viking cùng bước vào trận đấu này với phong độ rất tốt. Mỗi đội đều thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Cuộc gặp diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Villa Park.

Aston Villa giữ nhịp thắng ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Aston Villa gồm thắng 4 trận và hòa 1 trận. Đội chủ nhà thắng 2 trận mới nhất, trước đó có một trận hòa, rồi thắng tiếp 2 trận trước đó nữa.

Điểm đáng chú ý là Aston Villa chưa nếm mùi thất bại trong giai đoạn này. Phong độ ấy giúp họ đứng hạng 4 với 6 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Việc thi đấu trên sân nhà tại Villa Park cũng là yếu tố để đội bóng duy trì sự tự tin. Với đà thăng hoa hiện tại, Aston Villa có đủ cơ sở để chủ động kiểm soát thế trận.

Viking mang theo chuỗi kết quả đáng nể

Viking cũng có 5 trận gần nhất rất đáng chú ý: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Đội khách thắng trận gần nhất, hòa trận liền trước, rồi thắng liên tiếp 3 trận trước đó.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khác. Viking đang đứng hạng 29 với 1 điểm, thấp hơn nhiều so với Aston Villa. Điều này cho thấy chuỗi kết quả tích cực của họ chưa được phản ánh đầy đủ ở thứ hạng hiện tại.

Hai bức tranh đối lập trên bảng xếp hạng

Dù có phong độ gần đây tương đồng, hai đội đang ở những vị trí rất xa nhau. Aston Villa đứng hạng 4 với 6 điểm, còn Viking ở hạng 29 với 1 điểm, tức khoảng cách 5 điểm.

Khoảng cách này khiến trận đấu có thêm một lớp ý nghĩa. Aston Villa muốn tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, Viking có cơ hội dùng chuỗi trận tích cực để tạo thêm động lực cho phần còn lại của hành trình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều chưa thua trong 5 trận gần nhất, những chi tiết nhỏ có thể quyết định trận đấu. Khả năng giữ sự chắc chắn ở hàng thủ và tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là yếu tố đáng chú ý.

Aston Villa, với lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhiều khả năng sẽ là bên giữ thế chủ động. Viking có thể dựa vào tinh thần của chuỗi trận không thua để duy trì sự kỷ luật và tìm cách gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, hai đội gần như cân bằng với cùng số trận thắng và hòa. Điểm khác biệt nằm ở thứ hạng và yếu tố sân nhà, vốn đang nghiêng về phía Aston Villa.

Dù vậy, một Viking đang thắng nhiều hơn thua chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Trận đấu tại Villa Park hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang vào phom, nơi chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Aston Villa 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 2 Thủng lưới Viking 5 trận gần nhất T H T T T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T 4 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T 5 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 28 Fenerbahçe 3 0 2 1 -6 2 H B H 29 Viking 2 0 1 1 -2 1 H B 30 Slavia Praha 3 0 1 2 -3 1 H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ J. Manzambi (Calf Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ B. Madjo (Off the roster) Viking ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ S. Bjorshol (Knee Injury) ✚ N. D'Agostino (Leg Injury) ✚ K. Frimpong (Off the roster) ✚ M. Roseth (Knee Injury) ✚ H. Falchener (Knee Injury) ✚ K. Haugen (Leg Injury)