Aston Villa 6-0 Fenerbahçe: Aston Villa giành chiến thắng Aston Villa và Fenerbahçe cùng bước vào cuộc chạm trán trong trạng thái phong độ cao. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Villa Park.

Aston Villa 6 - 0 Fenerbahçe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Aston Villa tiếp đón Fenerbahçe.

12' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-0) Phút 12': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Aston Villa 45% - 55% Fenerbahçe, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fenerbahçe, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 3 - 1.

31' BÀN THẮNG! Aston Villa (2-0) Phút 31': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Boubacar Kamara). Tỷ số: 2 - 0.

37' Fenerbahçe ép sân Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Fenerbahçe, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 2.

39' BÀN THẮNG! Aston Villa (3-0) Phút 39': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ross Barkley). Tỷ số: 3 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fenerbahçe, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 3.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Aston Villa 45% - 55% Fenerbahçe, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 4 - 5.

68' BÀN THẮNG! Aston Villa (4-0) Phút 68': Ross Barkley (Aston Villa) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Fenerbahçe): Bartuğ Elmaz vào sân thay Ismail Yüksek.

69' Thay người Phút 69' (Fenerbahçe): Romelu Lukaku vào sân thay Vedat Muriqi.

69' Thay người Phút 69' (Fenerbahçe): Nene Dorgeles vào sân thay Mason Greenwood.

72' BÀN THẮNG! Aston Villa (5-0) Phút 72': Ross Barkley (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ibrahim Mbaye). Tỷ số: 5 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay Boubacar Kamara.

73' Thay người Phút 73' (Aston Villa): João Gomes vào sân thay Johan Manzambi.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fenerbahçe, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 4 - 5.

78' Thẻ vàng Phút 78': Oğuz Aydın (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.

79' Thay người Phút 79' (Aston Villa): Alejandro Garnacho vào sân thay Ibrahim Mbaye.

83' Thay người Phút 83' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay Ross Barkley.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Aston Villa 44% - 56% Fenerbahçe, dứt điểm 19 - 15 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 9 - 7; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 5 - 5.

90' BÀN THẮNG! Aston Villa (6-0) Phút 90': Tammy Abraham (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Alysson Edward Franco da Rocha). Tỷ số: 6 - 0.

KT Kết thúc: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Trận đấu khép lại với tỷ số 6 - 0.

Cập nhật lúc 03:51 15/10/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Fenerbahçe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV İ. Kartal 1 Z. Suzuki 2 M. Cash 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 29 Wan-Bissaka 8 B. Kamara 6 R. Barkley 7 J. McGinn 44 J. Manzambi 19 I. Mbaye 11 N. Jackson 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 M. Škriniar 15 N. Aké 3 A. Brown 6 M. Guendouzi 5 İ. Yüksek 11 M. Greenwood 17 İ. Kahveci 70 O. Aydın 19 V. Muriqi Dự bị Aston Villa 18 T. Abraham 10 E. Buendía 17 A. Garnacho 35 João Gomes 27 L. Goretzka 5 T. Mings 42 J. Wright 47 Alysson Edward 26 L. Bogarde Fenerbahçe 13 T. Çetin 14 Y. Demir 28 B. Elmaz 34 M. Günok 91 N. Kanté 9 R. Lukaku 22 L. Mercan 77 O. MimoviÄ 45 N. Dorgeles Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Aston Villa Thống kê Fenerbahçe 45% Kiểm soát bóng 55% 20 Dứt điểm 15 11 Trúng đích 4 9 Phạt góc 7 12 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật R. Barkley Aston Villa 2 bàn · 1 kiến tạo N. Jackson Aston Villa 2 bàn J. Manzambi Aston Villa 1 bàn T. Abraham Aston Villa 1 bàn B. Kamara Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.7 I. Mbaye Aston Villa 1 kiến tạo · điểm 7.7

Aston Villa và Fenerbahçe đều có chuỗi kết quả tích cực trước thềm trận đấu lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Villa Park. Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Aston Villa giữ được nhịp thắng

Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội chủ nhà kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, và trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Với chuỗi kết quả như vậy, Aston Villa có nền tảng tâm lý tốt khi được thi đấu trên sân nhà. Trên bảng xếp hạng, đội đang đứng thứ 11 với 3 điểm.

Fenerbahçe chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Fenerbahçe có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Ba trận gần nhất đều là chiến thắng, sau hai trận hòa trước đó. Đây là mạch kết quả ổn định, cho thấy đội khách biết cách giữ vững trận đấu và tích lũy điểm.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ này. Fenerbahçe đang xếp thứ 24 với 1 điểm, kém Aston Villa 10 bậc và 2 điểm.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Aston Villa

Trong lần gặp gần nhất giữa hai đội, Aston Villa giành chiến thắng. Với một lần gặp duy nhất, đây chỉ là chi tiết tham khảo. Kết quả đó chưa đủ để kết luận về xu hướng giữa hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng đang vào phom, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Aston Villa có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn. Fenerbahçe mang theo chuỗi bất bại cùng tinh thần của ba chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng về phong độ. Aston Villa có lợi thế nhỏ nhờ sân nhà và kết quả ở lần gặp gần nhất, trong khi Fenerbahçe là đội chưa thua trong chuỗi 5 trận gần đây.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Aston Villa · 1 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 0 thắng Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa AV

Aston Villa 5 trận gần nhất H T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T H H 7 Trận 4-3-0 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 10 Villarreal 2 1 0 1 +1 3 T B 11 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T 12 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T … 23 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1 H 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ T. Harwood-Bellis (Off the roster) ✚ G. Hemmings (Knee Injury) ✚ I. Maatsen (Ankle Injury) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Injury) ✚ M. Cisse (Off the roster) Fenerbahçe ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ M. Muldur (Knee Injury) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Yandas (Off the roster) ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ M. Muldur (Knee Injury)