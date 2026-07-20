Aston Villa đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Pervis Estupinan nhằm thay thế Lucas Digne HLV Unai Emery nỗ lực chiêu mộ Pervis Estupinan từ AC Milan nhằm thay thế Lucas Digne. Thương vụ dự kiến hoàn tất sớm để chuẩn bị cho mùa giải mới sau World Cup 2026.

Aston Villa đang bước vào giai đoạn quyết định trong nỗ lực tái thiết hàng thủ. Mục tiêu trọng tâm của HLV Unai Emery hiện tại là Pervis Estupinan, hậu vệ cánh thuộc biên chế AC Milan. Động thái này nhằm chuẩn bị cho sự ra đi gần như chắc chắn của Lucas Digne, người đang tiến rất gần đến việc gia nhập Paris Saint-Germain.

Estupinan lọt vào tầm ngắm của Aston Villa. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc đàm phán cân não về mức phí chuyển nhượng

Theo báo cáo từ Sky Italy, các cuộc thương thảo giữa Aston Villa và AC Milan đang diễn ra vô cùng tích cực. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở con số trên bàn đàm phán. Đội bóng nước Ý kiên quyết giữ mức định giá 20 triệu euro cho cầu thủ người Ecuador. Trong khi đó, lời đề nghị mới nhất từ phía Villa Park mới chỉ dừng lại ở mức 15 triệu euro.

Khoảng cách 5 triệu euro được kỳ vọng sẽ sớm được khỏa lấp trong cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa ban lãnh đạo hai câu lạc bộ trong những ngày tới. Đáng chú ý, Aston Villa đang nắm lợi thế lớn khi đã sớm đạt được các thỏa thuận cá nhân với hậu vệ 28 tuổi này.

Mắt xích thay thế chiến lược cho Lucas Digne

Việc chiêu mộ Estupinan được xem là bước đi tính toán kỹ lưỡng của Unai Emery. Lucas Digne, hậu vệ kỳ cựu người Pháp, dự kiến sẽ rời sân Villa Park để trở về quê nhà khoác áo Paris Saint-Germain. Đội bóng đương kim vô địch Ligue 1 sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 8,5 triệu bảng (tương đương khoảng 10 triệu euro) để sở hữu chữ ký của Digne.

So với người tiền nhiệm, Estupinan mang lại sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Brighton trước đây chính là yếu tố then chốt khiến HLV Emery tin tưởng cầu thủ này sẽ không mất thời gian để tái hòa nhập với môi trường bóng đá xứ sở sương mù.

Kế hoạch hội quân sau World Cup 2026

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang hối thúc ban lãnh đạo hoàn tất mọi thủ tục pháp lý nhanh nhất có thể. Mục tiêu của Aston Villa là đưa ra thông báo chính thức ngay sau khi World Cup 2026 khép lại, nhằm giúp Estupinan kịp hội quân cho các đợt tập huấn tiền mùa giải quan trọng.

Nhìn chung, mùa hè này chứng kiến một Aston Villa đầy biến động nhưng cũng rất chủ động trên thị trường chuyển nhượng. Bất chấp việc phải chia tay một số trụ cột, HLV Unai Emery vẫn đang miệt mài xây dựng một đội hình có chiều sâu và tính cạnh tranh cao, sẵn sàng cho những tham vọng lớn hơn tại đấu trường quốc nội lẫn châu lục.