Aston Villa đè bẹp Liverpool 4-2 để chính thức giành vé dự Champions League Thầy trò HLV Unai Emery tạo nên cơn địa chấn tại Villa Park khi đánh bại Liverpool với tỷ số 4-2, qua đó chính thức giành quyền tham dự Champions League mùa tới.

Aston Villa vừa viết nên một chương mới trong lịch sử CLB khi đánh bại Liverpool 4-2 tại vòng 37 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng bùng nổ ngay tại thánh địa Villa Park không chỉ khẳng định vị thế của thầy trò Unai Emery mà còn giúp họ chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới, đánh dấu sự trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Liverpool có màn trình diễn đáng thất vọng tại Villa Park.

Sự áp đảo của đội chủ sân Villa Park

Trận đấu bắt đầu với sự hưng phấn cao độ từ Aston Villa. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự lỏng lẻo của Liverpool. Ngay phút thứ 2, Ollie Watkins đã thử thách phản xạ của thủ thành Mamardashvili bằng một cú dứt điểm hiểm hóc sau đường dọn cỗ của Morgan Rogers.

Dù Cody Gakpo đã đưa được bóng vào lưới ở phút 27 cho đội khách, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Thế bế tắc chỉ thực sự bị phá vỡ ở phút 41. Từ một pha dàn xếp phạt góc tinh quái, Lucas Digne kiến tạo để Morgan Rogers tung cú cứa lòng kỹ thuật vào góc xa, khiến toàn bộ hệ thống phòng ngự Liverpool đứng hình.

Morgan Rogers mở tỷ số cho Aston Villa sau pha dứt điểm tinh tế.

Sai lầm nối tiếp sai lầm của The Kop

Bước sang hiệp hai, Liverpool nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa ở phút 51. Virgil van Dijk tận dụng chiều cao tốt để đánh đầu chính xác từ quả đá phạt của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 5 phút trước khi Szoboszlai mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua thứ hai.

Phút 56, Watkins tận dụng pha mất bóng của tiền vệ người Hungary để tái lập thế dẫn bàn. Đến phút 72, tiền đạo này hoàn tất cú đúp cá nhân sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-1. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng dành cho Liverpool đến ở phút 88 khi thủ quân John McGinn tung cú sút xa thần sầu từ rìa vòng cấm, đóng đinh trận đấu với tỷ số 4-1.

Virgil van Dijk ghi cả hai bàn thắng cho Liverpool trong trận đấu này.

Cánh cửa Champions League mở rộng

Dù Van Dijk có thêm một bàn thắng danh dự ở phút bù giờ, Liverpool vẫn phải rời sân với thất bại 2-4 cay đắng. Thống kê cho thấy hàng thủ của HLV Arne Slot đã để lọt lưới hơn 50 bàn trong mùa giải này, một con số báo động về sự sa sút của The Kop.

Với 3 điểm có được, Aston Villa hiện có 62 điểm, nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ 6 là Bournemouth lên 7 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 2 vòng. Kết quả này đồng nghĩa với việc tấm vé dự Champions League đã chính thức thuộc về đội bóng thành Birmingham.

Thống kê trận đấu Aston Villa 4-2 Liverpool

Thông số Aston Villa Liverpool Tỷ số 4 2 Ghi bàn Rogers (41'), Watkins (56', 72'), McGinn (88') Van Dijk (51', 90+1') Thủ môn Emiliano Martinez Mamardashvili

Trong vòng đấu cuối cùng, Liverpool đối mặt với nguy cơ bị Bournemouth chiếm vị trí nếu không sớm cải thiện phong độ, trong khi Aston Villa đã có thể bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình tại đấu trường châu lục vào năm sau.