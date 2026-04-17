Aston Villa đối đầu Nottingham Forest tại Europa League: Điểm lại 7 trận đại chiến toàn Anh kinh điển Sự kiện Aston Villa và Nottingham Forest lọt vào bán kết Europa League 2026 không chỉ khẳng định vị thế Ngoại hạng Anh mà còn gợi lại những ký ức kinh điển tại đấu trường châu Âu.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Aston Villa và Nottingham Forest tại Europa League 2026 đã thiết lập nên một trận bán kết "nội chiến" đầy hứa hẹn. Đây không chỉ là cuộc đấu vì tấm vé vào chung kết, mà còn là minh chứng cho sự thống trị của bóng đá Anh trên bình diện châu lục, nối dài truyền thống của những cặp đấu toàn Anh đầy rẫy kịch tính và tranh cãi trong lịch sử.

Sức mạnh tuyệt đối của Aston Villa và Nottingham Forest

Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery đang thể hiện phong độ hủy diệt với chiến thắng tổng tỷ số 7-1 trước Bologna. Trong khi đó, Nottingham Forest đã vượt qua những áp lực tại giải quốc nội để đánh bại Porto với tổng tỷ số 2-1, đánh dấu lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu châu Âu kể từ năm 1984. Kết quả này đảm bảo Ngoại hạng Anh chắc chắn có ít nhất một đại diện góp mặt trong trận chung kết Europa League mùa này.

Tottenham vs Manchester United: Chung kết Europa League 2024/25

Mùa giải năm ngoái, Tottenham đã tạo nên cột mốc quan trọng khi đánh bại Manchester United để lên ngôi vô địch. Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson trong hiệp một là đủ để giúp Spurs chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm.

Mùa giải năm ngoái, Tottenham đã đánh bại MU để giành chức vô địch Europa League.

Đáng chú ý, dù Ange Postecoglou đã thực hiện lời hứa mang về danh hiệu cho câu lạc bộ, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông vẫn không được đảm bảo sau mùa giải đầy biến động. Về phía Quỷ đỏ, thất bại này càng làm trầm trọng thêm nỗi đau khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim.

Những cuộc đối đầu biểu tượng tại Champions League

Lịch sử bóng đá Anh tại đấu trường châu lục không thể không nhắc đến những màn so tài rực lửa tại Champions League, nơi mà sự thù địch và kịch tính được đẩy lên cao trào.

Chelsea vs Liverpool (Bán kết 2004/05): 'Bàn thắng ma' đi vào lịch sử

Trận đấu năm 2005 giữa Chelsea và Liverpool tại Anfield vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt. Một khoảnh khắc duy nhất của Luis Garcia đã định đoạt số phận trận đấu. Phía Chelsea khẳng định William Gallas đã cản phá bóng trước khi vượt qua vạch vôi, nhưng trọng tài Lubos Michel đã công nhận bàn thắng. Liverpool sau đó tiến thẳng đến Istanbul và tạo nên cuộc lội ngược dòng thần thánh trước AC Milan để lên ngôi vô địch.

Tottenham vs Man City (Tứ kết 2018/19): Sự thống trị của VAR

Đây là cặp đấu được định nghĩa bởi sự hỗn loạn và kịch tính đến từ công nghệ VAR. Sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đưa Man City dẫn trước 4-2, Fernando Llorente đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Spurs. VAR can thiệp và công nhận bàn thắng dù có nghi vấn bóng chạm tay. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Raheem Sterling tưởng như đã đưa Man City đi tiếp, nhưng một lần nữa VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, giúp đội bóng của Mauricio Pochettino lách qua khe cửa hẹp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Những đêm chung kết toàn Anh rực lửa

Bóng đá Anh từng nhiều lần biến sân chơi châu lục thành giải đấu nội bộ với những trận chung kết mang tính lịch sử.

Chelsea vs Manchester United (Chung kết 2007/08): Đêm mưa Moscow

Trận chung kết toàn Anh đầu tiên tại Champions League diễn ra với đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Cristiano Ronaldo mở tỷ số trước khi Frank Lampard gỡ hòa. Kịch tính đẩy lên cao khi Didier Drogba nhận thẻ đỏ trong hiệp phụ sau tình huống va chạm với Nemanja Vidic.

MU giành chiến thắng cảm xúc trước Chelsea ở chung kết C1 mùa 2007/08.

Trong loạt sút luân lưu, cú trượt chân định mệnh của John Terry đã tước đi cơ hội lên ngôi của Chelsea. Edwin van der Sar sau đó trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Nicolas Anelka, mang về chức vô địch Champions League thứ ba cho Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson.

Chelsea vs Man City (Chung kết 2020/21) và Chelsea vs Arsenal (Chung kết 2018/19)

Chelsea chứng minh bản lĩnh trong các trận derby Anh tại châu Âu. Năm 2021, Thomas Tuchel đã vô hiệu hóa chiến thuật của Pep Guardiola để cùng Chelsea đăng quang nhờ bàn thắng duy nhất của Kai Havertz. Trước đó hai năm, Eden Hazard đã có màn chia tay rực rỡ khi lập cú đúp giúp The Blues đè bẹp Arsenal 4-1 trong trận chung kết Europa League diễn ra tại Baku.

Cột mốc đầu tiên năm 1971/72: Wolves vs Tottenham

Ngược dòng lịch sử 54 năm trước, trận chung kết UEFA Cup đầu tiên (tiền thân của Europa League) cũng là một cuộc đấu nội bộ giữa Wolves và Tottenham. Với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, Spurs đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu, đặt nền móng cho những cuộc đại chiến toàn Anh kinh điển sau này.