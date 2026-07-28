Aston Villa gặp Real Sociedad: Bài kiểm tra cho Unai Emery giữa khủng hoảng lực lượng Aston Villa thiếu nhiều trụ cột sau World Cup 2026 khi gặp Real Sociedad lúc 01h30 ngày 29/7. Tuyến giữa và hai hành lang sẽ quyết định thế trận tại Walsall.

Aston Villa sẽ gặp Real Sociedad trong trận giao hữu tại sân vận động Bescot, Walsall, Anh, lúc 01h30 ngày 29/7 theo giờ Việt Nam. Đây là bài kiểm tra đáng chú ý cho Unai Emery khi đội bóng của ông vắng hàng loạt trụ cột, trong lúc Real Sociedad được đánh giá có khung đội hình gắn kết hơn.

Hai đội chưa từng chạm trán ở giải chính thức lẫn giao hữu. Vì vậy, cuộc đấu này không chỉ là bước chuẩn bị trước mùa giải mà còn đánh dấu lần đầu Emery đối đầu một đội bóng quê hương xứ Basque trên cương vị huấn luyện viên Aston Villa.

Aston Villa thiếu nhiều lựa chọn trước trận giao hữu

Villa khởi đầu chuỗi giao hữu với hai kết quả trái ngược. Họ thắng Walsall 5-0, trước khi thua Porto 1-2. Những trận đấu này là giai đoạn Emery làm nóng đội hình trước trận Siêu cúp châu Âu với PSG vào giữa tháng 8.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là lực lượng. Emi Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Ollie Watkins và tân binh Johan Manzambi tập trung muộn sau World Cup 2026. Amadou Onana nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, còn Pau Torres, Alysson và Tammy Abraham cũng chấn thương. Emi Buendia có thể trở lại thi đấu.

HLV Emery thiếu vắng nhiều trụ cột trong giai đoạn này. Ảnh: Getty.

Trong hoàn cảnh đó, sơ đồ 4-2-3-1 dự kiến của Villa sẽ pha trộn giữa các cầu thủ trẻ và tân binh. Bizot có thể trấn giữ khung thành; phía trên là Nedeljkovic, Cisse, Mings, Maatsen, trong khi Bailey, Buendia và Lynch hỗ trợ Burrowes ở tuyến đầu.

Joao Gomes và cuộc kiểm tra ở trung tuyến

Joao Gomes là nhân tố đáng theo dõi nhất bên phía Aston Villa. Tân binh từ Wolves được kỳ vọng quán xuyến tuyến giữa trong bối cảnh Onana chấn thương và Youri Tielemans đã rời đội bóng.

Emery dự kiến vận hành lối chơi kiểm soát, linh hoạt khi chuyển đổi trạng thái. Khả năng thoát pressing từ hàng thủ qua khu vực trung tuyến, nơi Gomes đá cùng Bogarde, sẽ quyết định Villa có thể đưa bóng đến nhóm tấn công một cách ổn định hay không.

Điểm nóng nằm ở màn đối đầu giữa Bogarde - Gomes với Aguirre - Turrientes của Real Sociedad. Nếu Villa không kiểm soát được nhịp luân chuyển bóng tại đây, các cầu thủ trẻ nơi hàng thủ sẽ phải chịu áp lực lớn hơn từ những đợt phản công của đối thủ.

Real Sociedad chờ khai thác hành lang của Villa

Real Sociedad cũng không có lực lượng đầy đủ. Alvaro Odriozola nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước. Takefusa Kubo và Luka Sucic đã hội quân nhưng chưa đủ thể lực ra sân, còn Mikel Oyarzabal được cho nghỉ sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Oyarzabal sẽ được cho phép nghỉ ngơi sau World Cup. Ảnh: Getty.

Dù vậy, đội bóng xứ Basque vừa tìm lại chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton Wanderers, sau thất bại trước Pau FC và trận hòa Racing Santander. Dưới sự dẫn dắt của Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad ưu tiên cấu trúc phòng ngự chặt chẽ trước khi phản công nhanh bằng sự cơ động của Carlos Soler và Arsen Zakharyan.

Khi Oyarzabal vắng mặt, Orri Oskarsson sẽ là điểm tựa trên hàng công. Khả năng di chuyển của trung phong trẻ này có thể mở ra khoảng trống cho các tiền vệ tấn công, đặc biệt khi Villa phải sử dụng những nhân tố trẻ ở hàng thủ do thiếu hụt trụ cột.

Thế trận có thể được quyết định ở hai biên

Hành lang cánh của Aston Villa là khu vực Real Sociedad có thể tập trung khai thác. Việc thiếu những lựa chọn giàu kinh nghiệm buộc Emery phải thử nghiệm, đồng nghĩa sự liên kết giữa hậu vệ biên, trung vệ và tiền vệ cánh có thể chưa đạt độ ổn định cần thiết.

Real Sociedad dự kiến ra sân với Remiro; Aramburu, Martin, Pacheco, Munoz; Aguirre, Turrientes; Zakharyan, Soler, Gomez; Oskarsson. Bên kia, đội hình dự kiến của Villa gồm Bizot; Nedeljkovic, Cisse, Mings, Maatsen; Bogarde, Gomes; Bailey, Buendia, Lynch; Burrowes.

Với trạng thái lực lượng hiện tại, Real Sociedad có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực. Aston Villa vẫn có chất lượng để tạo ra cơ hội, nhưng việc tái tạo nhịp vận hành quen thuộc sẽ là yêu cầu khó trong một đội hình thiếu nhiều trụ cột. Dự đoán theo nguồn: Aston Villa 1-2 Real Sociedad.