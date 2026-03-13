Aston Villa hạ Lille 1-0 tại Europa League: Ollie Watkins định đoạt trận đấu Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Ollie Watkins ở phút 61 giúp Aston Villa giành lợi thế quan trọng ngay trên sân khách trước khi trở về thi đấu tại Villa Park.

Aston Villa đã thực hiện một bước tiến quan trọng tại đấu trường Europa League sau khi đánh bại Lille với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Pha lập công duy nhất của Ollie Watkins trong hiệp hai không chỉ mang về chiến thắng tối thiểu mà còn khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV Unai Emery trong những chuyến hành quân đầy áp lực tại châu lục.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Khoảnh khắc định đoạt của Ollie Watkins

Chuyến hành quân đến sân Stade Pierre-Mauroy của Aston Villa diễn ra dưới sức ép nghẹt thở từ các cổ động viên đội chủ nhà. HLV Unai Emery đã thực hiện tới bốn sự thay đổi so với trận đấu trước đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của Pau Torres và Lucas Digne nhằm gia cố hàng thủ trước sức mạnh tấn công của đại diện nước Pháp.

Sau hiệp một chơi chặt chẽ và không có bàn thắng, bước ngoặt đã đến ở phút 61 từ một tình huống phản công sắc sảo. Trung vệ Ezri Konsa thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà, Emiliano Buendia nỗ lực bật cao đánh đầu kiến tạo để mở ra không gian cho đồng đội.

Tận dụng khoảnh khắc thủ thành Berke Ozer dâng lên hơi cao, Ollie Watkins đã thực hiện cú đánh đầu tinh tế đưa bóng vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Lille. Bàn thắng mở tỷ số giúp các học trò của Unai Emery chơi tự tin hơn và chủ động kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Ollie Watkins giúp Aston Villa đánh bại Lille.

Sự xuất sắc của Emiliano Martinez và lợi thế lớn

Bên cạnh hàng công hiệu quả, hệ thống phòng ngự của Aston Villa cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Lille đã dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ và liên tục tung vào sân những cầu thủ trẻ giàu tốc độ như Fernandes-Pardo hay Correia. Tuy nhiên, thủ thành Emiliano Martinez một lần nữa chứng minh giá trị của mình với pha cứu thua xuất sắc ở phút 74, bảo toàn mành lưới cho đội khách.

Sự ức chế của đội chủ nhà lên đến đỉnh điểm khi các đợt hãm thành liên tiếp đều bị bẻ gãy bởi sự lăn xả của hàng thủ áo trắng. Ngay cả khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, những nỗ lực đòi phạt đền của Lille sau các tình huống va chạm trong vòng cấm cũng bị trọng tài khước từ một cách dứt khoát.

Aston Villa nắm lợi thế lớn tại Europa League.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên đất Pháp, Aston Villa đang nắm giữ lợi thế cực lớn trước khi trở về thánh địa Villa Park thi đấu trận lượt về sau đây một tuần. Thắng lợi này một lần nữa khẳng định cái duyên và bản lĩnh của Unai Emery tại các giải đấu cúp châu Âu.

Thống kê trận đấu