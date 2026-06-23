Aston Villa mang vinh quang Europa League đến Indonesia và Thái Lan vào tháng 8 Sau mùa giải lịch sử với chức vô địch Europa League và vị trí thứ 4 Premier League, thầy trò Unai Emery sẽ thực hiện chuyến du đấu châu Á tại Jakarta và Thái Lan.

Từ một tập thể loay hoay ở giữa bảng xếp hạng, Aston Villa dưới bàn tay nhào nặn của Unai Emery đã vươn mình trở thành một thế lực mới tại bóng đá Anh và châu Âu. Với vị thế là nhà đương kim vô địch Europa League cùng tấm vé dự Champions League danh giá, đội chủ sân Villa Park đang bắt đầu chiến dịch bành trướng thương hiệu toàn cầu bằng chuyến du đấu đầy tham vọng tại khu vực Đông Nam Á vào tháng 8 tới.

Aston Villa sẽ có chuyến du đấu ở châu Á.

Tiêu điểm Jakarta và Bangkok: Cơn sốt từ Ngoại hạng Anh

Theo xác nhận chính thức từ câu lạc bộ, hành trình của thầy trò Unai Emery sẽ bắt đầu tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Đây không chỉ là một trận giao hữu thông thường mà là sự kiện mang tính biểu tượng, khi đội bóng vừa giải cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm chạm trán với đội hình các ngôi sao Indonesia (Indonesia All-Stars). Trận đấu dự kiến diễn ra trên sân vận động huyền thoại Gelora Bung Karno vào ngày 1/8.

Ngay sau đó, sức nóng của Premier League sẽ được chuyển dịch sang Thái Lan. Ngày 4/8, Aston Villa sẽ có cuộc đối đầu với BG Pathum United FC, một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Thai League. Đây được xem là cơ hội để chiến lược gia người Tây Ban Nha thử nghiệm các phương án nhân sự mới trước khi bước vào mùa giải khốc liệt nhất lịch sử câu lạc bộ với sự hiện diện tại đấu trường Champions League.

Đại chiến với Bayern Munich tại Hong Kong

Điểm kết thúc cho hành trình tại châu Á của Aston Villa sẽ là Hong Kong, nơi họ tham dự sự kiện Audi Football Summit. Đối thủ của họ không ai khác chính là gã khổng lồ nước Đức, Bayern Munich, vào ngày 7/8. Đây được đánh giá là bài kiểm tra hạng nặng, mô phỏng lại những cuộc đối đầu đỉnh cao mà Villa sẽ phải đối mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Bên cạnh lịch trình dày đặc tại châu Á, kế hoạch chuẩn bị của Emery còn bao gồm các trận đấu quan trọng tại châu Âu. Đội bóng sẽ khởi động bằng trận gặp Walsall vào ngày 21/7 và kết thúc quá trình tiền mùa giải bằng chuyến làm khách trước Borussia Monchengladbach tại Đức vào ngày 15/8.

Chiến lược bành trướng và giá trị thương hiệu

Việc lựa chọn Indonesia và Thái Lan làm điểm dừng chân không đơn thuần nằm ở yếu tố chuyên môn. Thành tích cán đích trong Top 4 Ngoại hạng Anh cùng chiếc cúp Europa League đã biến Aston Villa thành một trong những cái tên sức hút nhất bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Ông Ahmad Satrio, đại diện ban tổ chức tại Indonesia, nhận định: "Thành tích của Aston Villa mùa này đã khiến họ trở thành câu lạc bộ thú vị nhất. Người hâm mộ Indonesia xứng đáng được tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu".

Với một nền tảng tài chính vững chắc và triết lý bóng đá hiện đại của Unai Emery, chuyến du đấu này là bước đệm quan trọng để Aston Villa khẳng định vị thế của một "đại gia mới" tại Premier League. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng này hứa hẹn sẽ giúp đội chủ sân Villa Park duy trì sự ổn định và tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục trong mùa giải 2024/25.