Aston Villa nẫng tay trên Newcastle trong thương vụ 50 triệu bảng Johan Manzambi Đội chủ sân Villa Park chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Johan Manzambi từ Freiburg, vượt qua Newcastle nhờ tấm vé tham dự Champions League và nhu cầu thay thế Amadou Onana.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một cú lật kèo ngoạn mục khi Aston Villa chuẩn bị hoàn tất những điều khoản cuối cùng để chiêu mộ Johan Manzambi. Đáng chú ý, tiền vệ trẻ thuộc biên chế Freiburg từng ở rất gần Newcastle United trước khi quyết định thay đổi điểm đến vào phút chót.

Cú lật kèo ngay trước mũi Newcastle

Theo thông tin từ The Athletic, Newcastle United tưởng như đã sở hữu được chữ ký của tài năng trẻ người Thụy Sĩ khi đạt được thỏa thuận trị giá hơn 50 triệu bảng. Tuy nhiên, sự can thiệp quyết liệt từ phía HLV Unai Emery đã xoay chuyển cục diện. Johan Manzambi đã thay đổi ý định và lựa chọn gia nhập đội bóng vùng Birmingham thay vì chuyển đến sân St James' Park.

Aston Villa sắp có được chữ ký của Johan Manzambi. Ảnh: Getty Images.

Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Unai Emery

Động thái đẩy mạnh thương vụ này của Aston Villa không phải là ngẫu nhiên. Đội chủ sân Villa Park đang rơi vào tình thế cấp bách sau khi Amadou Onana dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng tại World Cup 2026. Với việc tiền vệ người Bỉ phải nghỉ thi đấu dài hạn, Ban lãnh đạo CLB xác định Manzambi là phương án thay thế hoàn hảo để khỏa lấp khoảng trống ở khu trung tuyến.

Sự đa năng và sức trẻ của tiền vệ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống chiến thuật của Unai Emery duy trì được sự ổn định. Khả năng tịnh tiến bóng và hỗ trợ phòng ngự của Manzambi đã được kiểm chứng rõ nét tại Bundesliga.

Thống kê ấn tượng của tài năng trẻ người Thụy Sĩ

Johan Manzambi vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Freiburg. Những con số thống kê dưới đây cho thấy lý do tại sao anh trở thành mục tiêu săn đón của các ông lớn:

Số lần ra sân: 47 trận trên mọi đấu trường.

47 trận trên mọi đấu trường. Đóng góp bàn thắng: 7 bàn thắng và 9 pha kiến tạo tại Bundesliga.

7 bàn thắng và 9 pha kiến tạo tại Bundesliga. Phong độ quốc tế: Ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển Thụy Sĩ tại kỳ World Cup 2026 vừa qua.

Phong độ xuất sắc này không chỉ giúp giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt mà còn khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ trung tâm tiềm năng nhất châu Âu hiện nay.

Sức hút từ đấu trường Champions League

Thất bại trong thương vụ này mang lại sự cay đắng lớn cho HLV Eddie Howe và Newcastle. Dù sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ giới chủ Ả Rập, "Chích chòe" lại thiếu đi yếu tố then chốt: tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Việc được hít thở bầu không khí cúp châu Âu đỉnh cao chính là thỏi nam châm giúp Aston Villa thuyết phục thành công Manzambi.

Trong khi Aston Villa đã đảm bảo được chiều sâu đội hình cho chiến dịch khắc nghiệt sắp tới, Newcastle buộc phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác sau hai lần liên tiếp bị đối thủ nẫng tay trên trên thị trường chuyển nhượng. Cuộc đua giành vị trí trong top đầu Ngoại hạng Anh mùa tới hứa hẹn sẽ còn gay cấn hơn sau những biến động nhân sự này.