Aston Villa nhắm Nicolas Jackson: Cuộc tái ngộ đầy toan tính giữa Unai Emery và Chelsea Trong bối cảnh thương vụ Morgan Rogers sang Chelsea đạt bước tiến lớn, HLV Unai Emery đang nỗ lực đưa cậu học trò cũ Nicolas Jackson về sân Villa Park để củng cố hàng công.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến những biến động bất ngờ khi Aston Villa và Chelsea tham gia vào một cuộc đàm phán phức tạp. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thành Birmingham đã chính thức đặt vấn đề chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson như một phần trong các cuộc thảo luận liên quan đến tương lai của Morgan Rogers.

Mối liên kết đặc biệt từ Villarreal

Tâm điểm của thương vụ này không chỉ nằm ở giá trị kinh tế mà còn ở mối quan hệ cá nhân giữa huấn luyện viên Unai Emery và Nicolas Jackson. Chiến lược gia 54 tuổi vốn không lạ lẫm gì khả năng của tiền đạo người Senegal, khi cả hai từng có quãng thời gian làm việc vô cùng thành công tại Villarreal.

Sự am hiểu về phong cách thi đấu và khả năng khai thác tiềm năng của Jackson chính là lý do then chốt khiến Emery muốn đưa anh về sân Villa Park. Trong kế hoạch xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh tại đấu trường châu Âu, một trung phong có tốc độ và khả năng càn lướt như Jackson được xem là mảnh ghép hoàn hảo.

Nicolas Jackson được Aston Villa quan tâm. Ảnh: Getty Images

Thương vụ Morgan Rogers và áp lực tại Stamford Bridge

Các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đã diễn ra dồn dập trong 24 giờ qua. Đáng chú ý, Aston Villa đã chấp thuận lời đề nghị khổng lồ trị giá lên tới 117 triệu bảng từ phía Chelsea dành cho tuyển thủ Anh, Morgan Rogers. Con số này không chỉ thiết lập một kỷ lục mới mà còn tạo ra dư địa tài chính để hai đội thực hiện các bước đi tiếp theo.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng thừa" ở vị trí số 9. Danh sách đội hình chính của "The Blues" hiện đang quá tải, buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc bán đi ít nhất một tiền đạo để cân bằng ngân sách và ổn định phòng thay đồ. Mặc dù câu lạc bộ từng có ý định để Jackson chứng tỏ khả năng với huấn luyện viên Xabi Alonso trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng sức hút từ lời đề nghị của Aston Villa có thể thay đổi tất cả.

Biến động nhân sự tại Chelsea

Bên cạnh tương lai của Nicolas Jackson, nội bộ Chelsea cũng đang chứng kiến những rạn nứt khác. Huấn luyện viên Xabi Alonso gần đây đã lên tiếng về sự vắng mặt của Alejandro Garnacho trong các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới. Những dấu hiệu này cho thấy cầu thủ chạy cánh người Argentina đang đếm ngược ngày rời khỏi sân Stamford Bridge.

Việc tái cấu trúc hàng công đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Nếu thương vụ Nicolas Jackson sang Aston Villa được hoàn tất, đây sẽ là một bước đi mang tính bước ngoặt, giúp Chelsea tinh gọn đội hình trong khi Aston Villa sở hữu được quân bài ưa thích của Unai Emery cho mùa giải đầy hứa hẹn phía trước.