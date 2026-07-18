Aston Villa phá kỷ lục chuyển nhượng chiêu mộ Johan Manzambi giá 50 triệu bảng Vượt mặt Newcastle, Aston Villa chính thức sở hữu tài năng trẻ Johan Manzambi từ Freiburg với mức phí kỷ lục nhằm khỏa lấp khoảng trống nơi tuyến giữa của Unai Emery.

Aston Villa vừa thực hiện một tuyên bố đanh thép về tham vọng tại Premier League và đấu trường châu lục khi chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ Johan Manzambi từ Freiburg. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang diễn ra vô cùng sôi động, đội chủ sân Villa Park đã chấp nhận chi ra con số vượt ngưỡng 50 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ người Thụy Sĩ.

Johan Manzambi cập bến Aston Villa. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Mức phí này không chỉ đưa Manzambi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB, vượt qua kỷ lục cũ của Amadou Onana (50 triệu bảng), mà còn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Unai Emery vào tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2005.

Cú áp phe ngoạn mục trước Newcastle

Đáng chú ý, thương vụ này là một thắng lợi lớn của Aston Villa trên bàn đàm phán. Chỉ mới tuần trước, Johan Manzambi tưởng chừng đã là người của Newcastle sau khi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đạt được thỏa thuận sơ bộ với Freiburg. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra vào phút chót khi tiền vệ này quyết định chọn Birmingham làm bến đỗ tiếp theo.

Yếu tố then chốt giúp Aston Villa giành chiến thắng chính là tấm vé tham dự Champions League. Khát khao được hít thở bầu không khí đỉnh cao tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của Manzambi đã khiến mọi nỗ lực từ phía Newcastle trở nên vô vọng. Chia sẻ trong ngày ra mắt, tiền vệ này hào hứng: "Tôi rất hào hứng khi được ở đây. Chúng ta biết rằng cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao tại Villa Park."

Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Unai Emery

Việc chiêu mộ Manzambi không đơn thuần là một bản hợp đồng đánh bóng tên tuổi. Chiến lược gia Unai Emery đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ở khu trung tuyến. Sự ra đi của Youri Tielemans sang Man Utd đã để lại khoảng trống lớn về khả năng điều tiết, trong khi chấn thương đầu gối dài hạn của trụ cột Amadou Onana khiến tuyến giữa của Villa trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Manzambi được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng nhờ bộ kỹ năng toàn diện. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, anh đã khẳng định đẳng cấp thế giới với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đội tuyển Thụy Sĩ. Ở cấp độ CLB, anh là nhân tố chủ chốt giúp Freiburg cán đích ở vị trí thứ 7 Bundesliga mùa trước với 7 pha lập công sau 47 lần ra sân.

Thông số Thành tích (Mùa 2025/26) Số trận đấu (Freiburg) 47 Bàn thắng (Bundesliga) 7 Thành tích tại World Cup 2026 3 bàn, 2 kiến tạo Danh hiệu cá nhân Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League

Tiếp tục kế hoạch định hình bộ khung mới

Sự xuất hiện của đương kim "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League" chỉ là khởi đầu cho chiến dịch nâng cấp đội hình của Aston Villa. Theo các nguồn tin uy tín, đội bóng đang tiến rất gần đến việc hoàn tất chiêu mộ Joao Gomes từ Wolves với giá 38 triệu bảng.

Nếu thương vụ Joao Gomes thành công, Unai Emery sẽ có trong tay một cặp tiền vệ trung tâm giàu sức trẻ và chiến đấu để sẵn sàng cho một mùa giải đầy khốc liệt trên nhiều mặt trận. Sự đầu tư mạnh tay này khẳng định vị thế mới của Aston Villa: không còn là một đội bóng tầm trung, mà là một thế lực thực sự đang thách thức nhóm Big Six tại Premier League.