Aston Villa quyết chiêu mộ Joao Palhinha: Giải pháp thép của Unai Emery cho tuyến giữa Trước cuộc khủng hoảng nhân sự, Aston Villa nỗ lực mượn Joao Palhinha từ Bayern Munich để khỏa lấp khoảng trống và chuẩn bị cho chiến dịch Champions League sắp tới.

Aston Villa đang bước vào một cuộc chạy đua với thời gian để củng cố đội hình trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Huấn luyện viên Unai Emery, người nổi tiếng với sự tỉ mỉ trong chiến thuật, đang trực tiếp thúc giục ban lãnh đạo đội chủ sân Villa Park dứt điểm thương vụ mượn tiền vệ Joao Palhinha từ Bayern Munich.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tuyến giữa của Villa đang tan hoang vì những biến động nhân sự không mong muốn. Sự ra đi của Youri Tielemans tới Manchester United đã để lại một lỗ hổng về khả năng điều tiết, nhưng cú sốc thực sự đến từ Amadou Onana. Ngôi sao này đã dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng khi thực hiện nhiệm vụ quốc gia tại World Cup 2026, buộc Emery phải tìm kiếm một phương án thay thế đẳng cấp ngay lập tức.

Aston Villa đang nỗ lực đàm phán để đưa Joao Palhinha trở lại Ngoại hạng Anh.

Tại sao lại là Joao Palhinha?

Trong mắt Unai Emery, Palhinha không chỉ là một cầu thủ đánh chặn đơn thuần. Anh là một "cỗ máy quét" đã được kiểm chứng năng lực tại môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Mùa giải trước, khi thi đấu cho Tottenham Hotspur dưới dạng cho mượn, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thể hiện một phong độ hủy diệt với 45 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Dù có màn trình diễn ấn tượng, việc Spurs từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro đã vô tình mở ra cánh cửa cho Aston Villa. Với kinh nghiệm dày dặn, Palhinha được kỳ vọng sẽ là điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho các cầu thủ trẻ tại Villa Park, đặc biệt khi đội bóng chuẩn bị bước ra sân chơi Champions League danh giá.

Nút thắt tài chính và sự cạnh tranh

Bayern Munich hiện đang giữ quan điểm khá linh hoạt. Gã khổng lồ nước Đức ưu tiên bán đứt cầu thủ 31 tuổi với giá 24 triệu euro. Tuy nhiên, họ sẵn sàng chấp nhận phương án cho mượn nếu đối tác đồng ý gánh toàn bộ mức lương thưởng lên tới 12 triệu euro mỗi năm của Palhinha. Đây là một con số không nhỏ, nhưng với tham vọng của mình, Aston Villa hoàn toàn có thể đáp ứng.

Sức hút từ tấm vé dự Champions League và môi trường Ngoại hạng Anh đang giúp Villa chiếm ưu thế trước những đối thủ như Benfica, Sporting CP hay các câu lạc bộ từ Saudi Arabia. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận rằng cả ban lãnh đạo Villa lẫn HLV Emery đều đặt Palhinha là ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm.

Cuộc cải tổ toàn diện của Unai Emery

Thương vụ Palhinha chỉ là một phần trong kế hoạch tái thiết mạnh mẽ của Emery. Theo các nguồn tin uy tín, Aston Villa chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Joao Gomes từ Wolverhampton với mức phí 35 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào thứ Sáu, ngày 17/07/2026. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Gomes và kinh nghiệm của Palhinha có thể tạo nên một cặp tiền vệ trung tâm đầy hứa hẹn.

Bên cạnh đó, việc bổ sung tài năng trẻ Johan Manzambi từ SC Freiburg cho thấy tầm nhìn dài hạn của đội bóng. Aston Villa không chỉ muốn giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt mà còn muốn xây dựng một nền tảng vững chắc để cạnh tranh sòng phẳng tại các đấu trường lớn.

Khi thị trường chuyển nhượng bước vào giai đoạn nước rút, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Villa Park. Nếu chiêu mộ thành công Palhinha, đây sẽ là một tuyên bố đanh thép của Unai Emery về tham vọng của Aston Villa trong mùa giải tới.