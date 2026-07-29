Aston Villa thua Real Sociedad 2-4, Emery lộ bài toán hàng thủ trước chuyến du đấu châu Á Aston Villa dẫn trước nhờ Hemmings và gỡ hòa 2-2 bằng Madjo, nhưng thủng lưới hai lần cuối trận để thua Real Sociedad 2-4 ở giao hữu hè 2026.

Aston Villa thua Real Sociedad 2-4 trong trận giao hữu thứ ba chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 tại Bescot Stadium. Đội bóng của HLV Unai Emery từng dẫn trước, sau đó gỡ hòa 2-2, nhưng những khoảng trống ở hệ thống phòng ngự trong hiệp hai đã khiến họ nhận thêm hai bàn thua.

Trận đấu đem lại một vài tín hiệu tích cực cho Villa, đặc biệt từ các cầu thủ trẻ George Hemmings, Brian Madjo và tân binh Joao Gomes. Tuy nhiên, cách Real Sociedad khai thác các tình huống cố định, chọc khe và bóng hai là cảnh báo rõ ràng trước khi đội lên đường sang châu Á.

Hemmings mở tỷ số từ pha lên bóng biên

Unai Emery sử dụng nhiều phương án thử nghiệm ngay trong đội hình xuất phát. Joao Gomes đá chính ở khu vực trung tuyến cùng Ross Barkley, trong khi George Hemmings, Emi Buendia, Bradley Burrowes và Brian Madjo tạo thành nhóm tấn công phía trên.

Real Sociedad khởi đầu với cường độ cao, buộc đội trưởng Tyrone Mings liên tục can thiệp trước các pha hãm thành. Sau quãng đầu chịu sức ép, Aston Villa bắt đầu tìm được lối thoát ở hai biên, nơi Ian Maatsen thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công.

Phút thứ 14, chính Maatsen góp phần tạo nên bàn mở tỷ số. Bóng được đưa vào vòng cấm cho Hemmings, trước khi cầu thủ này cứa lòng đưa bóng chạm cột dọc phía xa rồi đi vào lưới, đánh bại thủ môn Alex Remiro. Aston Villa dẫn 1-0.

Aston Villa thua 2-4 trước Sociedad. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Lợi thế ấy chỉ tồn tại tám phút. Carlos Soler ban đầu bị thủ môn Marco Bizot từ chối ở tình huống dứt điểm cận thành, nhưng anh phản ứng nhanh ở pha bóng tiếp theo để đá bồi gỡ hòa 1-1 phút thứ 22. Hiệp một khép lại mà không đội nào tạo được cách biệt.

Ba bàn thua hiệp hai phơi bày vấn đề phòng ngự

Aston Villa thực hiện hàng loạt thay đổi sau giờ nghỉ, trong đó có sự xuất hiện của Pau Torres. Việc xáo trộn nhân sự khiến cấu trúc phòng ngự của Villa chưa kịp ổn định, và Real Sociedad tận dụng điều đó để vượt lên.

Phút thứ 54, Orri Oskarsson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ tình huống lộn xộn sau quả đá phạt của Ander Barrenetxea. Bàn thua cho thấy Villa không xử lý dứt điểm được pha bóng hai trong khu vực nguy hiểm.

Phản ứng của đội chủ nhà đến rất nhanh. Phút thứ 56, Brian Madjo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2. Đây là bàn thắng thứ ba của Madjo trong hai trận giao hữu gần nhất, một dấu ấn đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công trước mùa giải mới.

HLV Emery thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trước Sociedad. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Tuy nhiên, bàn gỡ không tạo ra đà kiểm soát cho Aston Villa. Chỉ 10 phút sau, Gorka Carrera thoát xuống sau đường chọc khe xuyên qua hàng phòng ngự Villa, dứt điểm đánh bại James Wright để đưa Real Sociedad dẫn 3-2.

Đến phút thứ 88, James Wright xử lý không tốt quả tạt của Job Ochieng. Inaki Ruperez có mặt đúng thời điểm để đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 4-2 cho đại diện La Liga.

Madjo tạo điểm sáng trước chặng chuẩn bị mới

Đội Cầu thủ ghi bàn Aston Villa George Hemmings phút thứ 14, Brian Madjo phút thứ 56 Real Sociedad Carlos Soler phút thứ 22, Orri Oskarsson phút thứ 54, Gorka Carrera phút thứ 66, Inaki Ruperez phút thứ 88

Với Aston Villa, đây là trận đấu mà những tín hiệu cá nhân tích cực không đủ che lấp các vấn đề tập thể. Hemmings ghi bàn từ một pha phối hợp có chất lượng, còn Madjo tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý. Joao Gomes cũng có thêm thời gian làm quen với vai trò ở tuyến giữa sau khi gia nhập từ Wolves với phí chuyển nhượng 38 triệu bảng.

Dù vậy, ba bàn thua trong hiệp hai đặt ra yêu cầu rõ ràng cho Emery: đội bóng cần cải thiện khả năng tổ chức sau các đợt thay người, phòng ngự tình huống cố định và chống phản công. Aston Villa sẽ tiếp tục chuyến chuẩn bị tại Jakarta, gặp đội tuyển Indonesia All Stars ở sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 2 tháng 8.