Aston Villa từ chối đề nghị 7 triệu euro của Juventus cho Emiliano Martinez Aston Villa khước từ mức giá 6-7 triệu euro từ Juventus cho Emiliano Martinez và yêu cầu 12 triệu euro, buộc đội bóng Ý phải xem xét các phương án thay thế.

Aston Villa vừa chính thức khước từ lời đề nghị trị giá 6 đến 7 triệu euro mà Juventus dành cho thủ thành Emiliano Martinez. Đội bóng nước Anh tuyên bố chỉ chấp nhận chia tay ngôi sao của mình nếu nhận đủ ít nhất 12 triệu euro, tức gấp đôi con số mà đại diện Serie A đưa ra trên bàn đàm phán.

Juventus bị Villa từ chối ở vụ Emiliano Martinez. (Ảnh: Tuttomercatoweb.com)

Sau một mùa giải đầy biến động, Juventus đang ráo riết tìm kiếm một "người gác đền" đẳng cấp nhằm nâng cấp vị trí của Michele Di Gregorio. Mục tiêu số một mà ban lãnh đạo đội bóng thành Turin hướng tới chính là nhà á quân World Cup 2026, Emiliano Martinez. Dù vậy, tham vọng này đang gặp rào cản rất lớn từ phía CLB chủ quản của thủ môn người Argentina.

Khác biệt về định giá và thế bế tắc trên bàn đàm phán

Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, Juventus đã gửi đề xuất ban đầu trị giá khoảng 6 đến 7 triệu euro tới Aston Villa. Ngay lập tức, đại diện Ngoại hạng Anh đưa ra phản ứng cứng rắn khi từ chối mức giá này và yêu cầu con số tối thiểu 12 triệu euro mới chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Đáng chú ý, bản thân Emiliano Martinez rất khao khát thử sức tại Serie A trong màu áo "Bà đầm già". Thủ thành có biệt danh "Dibu" được cho là đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về các điều khoản cá nhân với Juventus. Anh cũng đang nỗ lực thúc giục ban lãnh đạo Aston Villa thực hiện những lời hứa chuyển nhượng trước đó, song thái độ kiên quyết từ phía đội bóng nước Anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Yếu tố thời gian và danh sách mục tiêu thay thế của Juventus

Bên cạnh rào cản về giá cả, yếu tố thời gian cũng đang chống lại Juventus trong thương vụ này. Do vừa trải qua hành trình cùng đội tuyển Argentina đến trận chung kết World Cup 2026, Martinez hiện trong kỳ nghỉ phép kéo dài và chưa thể hội quân. ĐIều này khiến các cuộc thương thảo trực tiếp bị đình trệ thêm nhiều tuần, trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng Ý.

Trước nguy cơ đổ vỡ thương vụ Martinez, Giám đốc điều hành Giovanni Carnevali của Juventus đã chủ động kích hoạt các phương án dự phòng. Đại diện Serie A bắt đầu chuyển hướng sang Guglielmo Vicario của Tottenham Hotspur và Noah Atubolu của Freiburg. Đáng chú ý, Juventus vẫn duy trì kết nối với Parma để theo sát trường hợp của Zion Suzuki như một giải pháp thay thế chất lượng khác.