Aston Villa vào bán kết Europa League: Cột mốc 100 bàn lịch sử của Ollie Watkins Hủy diệt Bologna với tỷ số 4-0 tại Villa Park, Aston Villa chính thức ghi tên vào bán kết Europa League cùng màn trình diễn chói sáng của kỷ lục gia Ollie Watkins.

Aston Villa đã tạo nên một đêm diễn rực rỡ tại Birmingham khi đè bẹp Bologna với tỷ số 4-0 trong trận lượt về. Với thắng lợi áp đảo 7-1 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Unai Emery đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch nặng ký khi hiên ngang bước vào vòng bán kết Europa League.

Ollie Watkins và cột mốc 100 bàn thắng lịch sử

Dấu ấn đậm nét nhất tại Villa Park chính là màn trình diễn của Ollie Watkins. Ngay từ phút thứ 16, tiền đạo người Anh đã có pha đệm bóng cận thành chính xác để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này không chỉ khai thông bế tắc mà còn giúp Watkins chính thức cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Aston Villa.

Với pha lập công này, Watkins đã vượt qua huyền thoại Peter Withe để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu với 10 bàn thắng. Đây là thành quả xứng đáng cho sự thăng tiến vượt bậc của cầu thủ từng đi lên từ các giải đấu cấp thấp để tỏa sáng rực rỡ tại sân chơi châu lục.

Ollie Watkins vươn tới cột mốc 100 bàn cho Villa.

Sự áp đảo tuyệt đối tại "pháo đài" Villa Park

Aston Villa tiếp tục duy trì sức mạnh đáng sợ trên sân nhà. Chiến thắng trước Bologna đánh dấu trận thắng thứ 15 trong 17 trận sân nhà gần nhất của họ tại đấu trường châu Âu, bao gồm chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Đội bóng nước Anh đã kiểm soát hoàn toàn không gian chơi bóng, khiến đối thủ không có cơ hội phản kháng.

Các số liệu thống kê đã phản ánh sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt. Aston Villa đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.42, trong khi con số này bên phía Bologna chỉ là 0.96. Khả năng tận dụng ưu thế sân bãi và áp đặt thế trận của thầy trò Unai Emery đã biến trận đấu thành một màn trình diễn một chiều.

Bản lĩnh trừng phạt và dấu ấn của Unai Emery

Khác với sự thận trọng trong trận lượt đi, Aston Villa nhập cuộc đầy hưng phấn và quyết đoán. Họ trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ Bologna để định đoạt trận đấu chỉ trong 39 phút đầu tiên với 3 bàn dẫn trước. Sự kết nối nhuần nhuyễn giữa bộ ba Buendia - Rogers - Watkins đã khiến hệ thống phòng ngự của đội khách hoàn toàn vỡ vụn.

Emery là ông vua Europa League.

HLV Unai Emery một lần nữa chứng minh vị thế của một "bậc thầy" tại Europa League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một hệ thống ổn định khi giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận trước, tạo ra sự kết dính tối đa. Ngay cả khi dẫn sâu, các quyết định thay người như tung Tammy Abraham hay Jadon Sancho vào sân vẫn giúp Villa duy trì nhịp độ áp đảo đồng thời bảo toàn lực lượng cho cuộc đua tại Ngoại hạng Anh.

Sức mạnh từ các nhân tố vệ tinh

Bên cạnh điểm sáng Watkins, sự đa dạng trong danh sách ghi bàn là vũ khí lợi hại của Villa. Emiliano Buendia và Morgan Rogers đều có tên trên bảng tỷ số, trong đó Rogers đã có màn "chuộc lỗi" ấn tượng sau tình huống hỏng ăn trên chấm phạt đền.

Trận đấu khép lại hoàn hảo với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của trung vệ Ezri Konsa ở phút 89. Việc các hậu vệ cũng tham gia tấn công hiệu quả và tận dụng tốt các tình huống cố định cho thấy Aston Villa đang sở hữu một tập thể đồng đều, sẵn sàng cho những thử thách cực đại ở vòng bán kết sắp tới.