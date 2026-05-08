Aston Villa vào chung kết Europa League sau chiến thắng 4-0 trước Nottingham Forest Đè bẹp Nottingham Forest với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận, Aston Villa chính thức giành vé vào chơi trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 44 năm ròng rã chờ đợi.

Rạng sáng nay, sân Villa Park đã chứng kiến một đêm huyền diệu khi Aston Villa đè bẹp Nottingham Forest với tỷ số 4-0 trong trận bán kết lượt về Europa League. Màn trình diễn rực lửa của thầy trò HLV Unai Emery không chỉ lật ngược thế cờ sau trận lượt đi mà còn mở ra cánh cửa tiến vào trận chung kết lục địa già sau hơn bốn thập kỷ.

Aston Villa hủy diệt Nottingham.

Đẳng cấp chiến thuật của Unai Emery

Bước vào trận đấu với áp lực phải thắng, HLV Unai Emery đã chứng minh tại sao ông được mệnh danh là "vị vua" của Europa League. Aston Villa vận hành sơ đồ 3-5-2 đầy linh hoạt, tạo ra một hệ thống pressing tầm cao nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Cấu trúc này không chỉ giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa mà còn bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của Nottingham Forest.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Vitor Pereira chọn cách tiếp cận thận trọng với khối đội hình lùi sâu. Tuy nhiên, trước sức ép liên hồi từ đại diện vùng Midlands, hàng thủ của Nottingham chỉ có thể trụ vững đến quá nửa hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước ngoặt từ Ollie Watkins và Emiliano Buendia

Phút 36, nút thắt của trận đấu được tháo gỡ sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Emiliano Buendia thực hiện pha solo vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung đường kiến tạo dọn cỗ để Ollie Watkins băng vào đệm bóng cận thành. Bàn mở tỷ số đã trực tiếp tháo bỏ áp lực tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà, khiến Villa Park như nổ tung trong niềm vui sướng.

Ollie Watkins mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Aston Villa vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Phút 58, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ Pau Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Emiliano Buendia không mắc một sai lầm nào để nhân đôi cách biệt, giúp Aston Villa vươn lên dẫn trước về tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Cú đúp chớp nhoáng của John McGinn

Khi Nottingham Forest buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, họ đã rơi vào cái bẫy phản công sắc lẹm của đội chủ nhà. Phút 77 và 80, thủ quân John McGinn đã thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn với hai cú dứt điểm một chạm cực kỳ hiểm hóc, hoàn tất cú đúp chỉ trong vòng 3 phút.

John McGinn lập cú đúp.

Màn trình diễn của McGinn không chỉ là những bàn thắng, mà còn là sự thống trị tuyệt đối ở khu vực trung tuyến. Sự cơ động và khả năng luân chuyển bóng trực diện của anh đã phơi bày sự chênh lệch về trình độ giữa hai câu lạc bộ tại đấu trường châu lục năm nay.

Cột mốc lịch sử sau 44 năm

Chiến thắng chung cuộc 4-1 sau hai lượt trận giúp Aston Villa chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Europa League. Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, kể từ chức vô địch European Cup vĩ đại năm 1982, đội chủ sân Villa Park mới lại đứng trước cơ hội nâng cao một danh hiệu lớn ở cấp độ châu Âu.

Thông số trận đấu Aston Villa Nottingham Forest Tỷ số 4 0 Số cú sút 16 4 Sút trúng đích 8 1 Kiểm soát bóng 62% 38% Phạt góc 7 2

Dù đã nỗ lực hết mình, hành trình cổ tích của Nottingham Forest tại Europa League mùa này đã chính thức khép lại. Phép màu của HLV Vitor Pereira đã không thể lặp lại tại Villa Park trước một đối thủ quá già rơ và bản lĩnh.

Đội hình xuất phát

Kết quả chung cuộc: Aston Villa 4-0 Nottingham Forest (Tổng tỷ số: 4-1)

Ghi bàn: Ollie Watkins (36'), Emiliano Buendía (58'), John McGinn (77', 80')