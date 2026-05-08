Aston Villa vào chung kết Europa League: Unai Emery và 156 giây lịch sử của John McGinn Đè bẹp Nottingham Forest 4-0 tại bán kết lượt về, Aston Villa chính thức giành vé tới Istanbul. John McGinn đi vào lịch sử với cú đúp chớp nhoáng chỉ trong chưa đầy 3 phút.

Aston Villa đã biến thánh địa Villa Park thành một "chảo lửa" thực sự khi lội ngược dòng đánh bại Nottingham Forest với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Thất bại 0-1 ở lượt đi dường như chỉ là bước đệm để đoàn quân của Unai Emery tạo nên một trong những đêm thi đấu thăng hoa nhất lịch sử câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu.

Bản lĩnh của "ông vua Europa League" Unai Emery

Khi áp lực đè nặng, Unai Emery một lần nữa chứng minh tại sao ông được coi là chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử Europa League. Trong một quyết định táo bạo, Emery tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình lên tới 29 tuổi 329 ngày – đội hình già nhất của Aston Villa mùa này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc hơn là sức trẻ thuần túy.

Việc chuyển đổi sang sơ đồ 3-5-2 không chỉ giúp Villa bóp nghẹt khu trung tuyến của Forest mà còn tạo ra một hệ thống phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Emery cho thấy khả năng chuẩn bị thượng thặng cho các trận knock-out. Ollie Watkins chia sẻ sau trận: "Không có ai chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn ông ấy. Bảng thành tích của Unai đã nói lên tất cả".

156 giây đi vào huyền thoại của John McGinn

Nếu phải tìm một biểu tượng cho tinh thần quật khởi của Aston Villa, đó chắc chắn là đội trưởng John McGinn. Tiền vệ người Scotland đã tạo nên một cơn địa chấn khi ghi cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng vỏn vẹn 156 giây, từ phút 77 đến phút 80. Hai cú dứt điểm một chạm đẳng cấp vào khung thành Stefan Ortega đã hoàn toàn đánh sập mọi hy vọng nhen nhóm của Nottingham Forest.

McGinn chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Aston Villa đầu tiên ghi cú đúp trong một trận bán kết giải đấu lớn cấp châu lục. Ở tuổi 31, người thủ quân không giấu nổi sự xúc động khi khẳng định đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của đội bóng mà anh từng chứng kiến.

Emiliano Buendia và sự hiệu quả của hàng công

Dù McGinn và Watkins chiếm trọn tiêu điểm, nhưng Emiliano Buendia mới là "linh hồn" trong lối chơi của Villa. Tiền vệ người Argentina góp dấu giày vào hai bàn thắng đầu tiên – những pha lập công mang tính bản lề. Chính pha xử lý bóng nhạy bén của Buendia đã dọn cỗ cho Watkins mở tỷ số, trước khi anh tự mình dứt điểm thành công quả phạt đền ở phút 58 để đưa Villa dẫn trước về tổng tỷ số.

Thống kê cho thấy Buendia đã thắng 7/9 pha tranh chấp tay đôi và thực hiện thành công 100% các pha rê bóng. Sự cơ động của anh giúp Morgan Rogers có thêm khoảng trống để xuyên phá, biến hàng tiền vệ Forest trở thành những "gã học việc" trong suốt hiệp thi đấu thứ hai.

Ollie Watkins cân bằng kỷ lục của huyền thoại Peter Withe

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 của Ollie Watkins mang giá trị lịch sử sâu sắc. Đây là pha lập công thứ 7 của anh tại Villa Park trong các giải đấu lớn châu Âu, giúp anh san bằng kỷ lục của huyền thoại Peter Withe – người từng ghi bàn quyết định đưa Villa lên ngôi vô địch Cúp C1 năm 1982. Watkins cho thấy anh là mẫu tiền đạo toàn diện dưới thời Emery với khả năng di chuyển rộng và làm tường hiệu quả.

Pháo đài Villa Park và vai trò của Emiliano Martinez

Chiến thắng 4-0 một lần nữa khẳng định sức mạnh của Aston Villa tại quê nhà. Đội bóng của Emery đã thắng 9 trận sân nhà liên tiếp tại các cúp châu Âu. Bên cạnh hàng công rực lửa, không thể không nhắc đến Emiliano Martinez. Cú cản phá bằng chân xuất thần của thủ thành người Argentina trước Chris Wood ở phút 69 chính là bước ngoặt quan trọng.

Nếu Forest có bàn rút ngắn tỷ số khi đó, kịch bản trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác. Thay vào đó, sự vững chãi của Martinez đã làm nản lòng các chân sút đội khách. Với hành trang là chiến thắng hủy diệt, Aston Villa đang hướng tới trận chung kết với Freiburg tại Istanbul với sự tự tin cao nhất, sẵn sàng tái hiện lại vinh quang lịch sử năm 1982.