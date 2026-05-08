Aston Villa vào chung kết Europa League: Unai Emery và giấc mơ chấm dứt 30 năm chờ đợi Sau màn trình diễn áp đảo trước Nottingham Forest, Aston Villa chính thức ghi danh vào chung kết Europa League, mở ra cơ hội giải cơn khát danh hiệu kéo dài ba thập kỷ.

Aston Villa đang đứng trước một cột mốc lịch sử có thể định nghĩa lại cả một giai đoạn phát triển của câu lạc bộ. Chiến thắng thuyết phục trước Nottingham Forest không chỉ đưa thầy trò HLV Unai Emery vào trận chung kết Europa League, mà còn mở ra cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã kéo dài suốt 30 năm qua.

Villa đứng trước cơ hội có danh hiệu lớn sau 30 năm.

Bản lĩnh của vị vua Europa League Unai Emery

Khi Unai Emery đặt chân đến Villa Park, ông đã đặt ra tham vọng đưa đội bóng trở lại đấu trường châu Âu và cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu. Vào thời điểm đó, nhiều người coi đây là một mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, Villa hiện chỉ còn cách chiếc cúp bạc đúng một trận đấu. Trận chung kết diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn là cánh cửa mở ra suất tham dự Champions League danh giá.

Kinh nghiệm tại đấu trường châu lục của Emery chính là tài sản quý giá nhất của Villa. Đây sẽ là trận chung kết Europa League thứ sáu trong sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trong 5 lần trước đó, ông đã giành chiến thắng tới 4 lần và chỉ thất bại duy nhất một lần trước Chelsea khi dẫn dắt Arsenal vào năm 2019. Trong lịch sử bóng đá, chỉ có huyền thoại Giovanni Trapattoni sở hữu nhiều lần góp mặt ở các trận chung kết cúp châu Âu lớn hơn Emery.

Tiền đạo Ollie Watkins không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho người thầy: "Không có huấn luyện viên nào tốt hơn để chuẩn bị cho trận đấu này và đưa chúng tôi vào chung kết. Thành tích của ông ấy đã nói lên tất cả".

Màn trình diễn áp đảo tại Villa Park

Trước một Nottingham Forest thiếu sức phản kháng, Aston Villa đã chơi như một đội bóng hoàn toàn làm chủ định mệnh. Ollie Watkins là người mở tỷ số, tiếp sau đó Emi Buendia nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Đội trưởng John McGinn khép lại đêm thăng hoa bằng một cú đúp muộn màng, ấn định chiến thắng thuyết phục. Đội chủ sân Villa Park không chỉ thắng về mặt tỷ số mà còn hoàn toàn áp đảo về nhịp độ trận đấu và khả năng kiểm soát tâm lý.

Ngược lại, Nottingham Forest của HLV Vitor Pereira tỏ ra quá yếu thế. Dù sở hữu những cái tên như Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare hay Murillo, nhưng các trụ cột này đều không ở trạng thái thể lực tốt nhất. Murillo chỉ được tung vào sân trong 2 phút cuối khi cục diện đã an bài. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Emery đã biến bầu không khí cuồng nhiệt tại Villa Park thành nguồn năng lượng thay vì áp lực cho các cầu thủ.

Villa không cho Forest bất kỳ cơ hội nào ở lượt về.

Khát vọng viết lại lịch sử

Đối với nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại, đây là cơ hội lớn nhất để họ khắc tên mình vào lịch sử câu lạc bộ. Những cái tên như Watkins, Ezri Konsa, Matty Cash hay Morgan Rogers đều là những cầu thủ từng đi lên từ Championship. Họ không phải là một tập thể gồm toàn những ngôi sao hào nhoáng, nhưng đã trưởng thành vượt bậc nhờ kỷ luật thép và niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch của Emery.

Tiền vệ John McGinn chia sẻ đầy xúc động khi nhắc đến những huyền thoại như Dennis Mortimer hay Paul McGrath. Anh khẳng định khát khao của thế hệ hiện tại là được đứng ngang hàng với những biểu tượng đó. Sau nhiều năm thăng trầm, thậm chí từng phải xuống hạng, Aston Villa đang tự tay xây dựng lại vị thế của một đội bóng lớn.

Dù trận chung kết vẫn còn ở phía trước và cơn khát danh hiệu 30 năm vẫn chưa chính thức chấm dứt, nhưng sau đêm rực rỡ tại Villa Park, người hâm mộ đội bóng thành Birmingham hoàn toàn có lý do để tin rằng họ đã sẵn sàng cho đỉnh cao châu Âu.