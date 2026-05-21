Aston Villa vô địch Europa League: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Unai Emery Hủy diệt Freiburg 3-0 tại Istanbul, Aston Villa giải cơn khát danh hiệu châu Âu sau hơn 4 thập kỷ. HLV Unai Emery chính thức xác lập kỷ lục 5 lần lên ngôi tại Europa League.

Đêm Istanbul huyền ảo tại sân vận động Tupras đã chính thức gọi tên Aston Villa là tân vương của Europa League mùa giải 2025/2026. Đánh bại Freiburg với tỷ số áp đảo 3-0, đội bóng thành Birmingham không chỉ giải cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài 44 năm mà còn giúp Unai Emery đi vào ngôi đền huyền thoại với tư cách HLV thành công nhất lịch sử đấu trường này.

Aston Villa dễ dàng giành chức vô địch Europa League.

Bản lĩnh của chuyên gia đá Cup

Trận chung kết bắt đầu với sự thận trọng điển hình của một cuộc đối đầu sinh tử. Freiburg nỗ lực gây áp lực tầm cao (pressing) ngay từ những phút đầu, khiến các tiền vệ của Aston Villa như Youri Tielemans hay Morgan Rogers gặp không ít lúng túng trong khâu luân chuyển bóng. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của đại diện Ngoại hạng Anh đã sớm được thiết lập lại nhờ sự điều tiết của HLV Unai Emery.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 41 từ một tình huống cố định được dàn xếp công phu. Morgan Rogers thực hiện quả phạt góc điểm rơi chính xác để Youri Tielemans từ tuyến hai băng cắt điểm nóng, tung cú volley sấm sét hạ gục thủ thành Noah Atubolu. Bàn thắng mở điểm không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đánh sập hệ thống phòng ngự vốn đang chơi tập trung của đại diện nước Đức.

Sự sụp đổ của Freiburg và màn trình diễn của Emiliano Buendia

Cơn ác mộng của Freiburg tiếp tục ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Từ pha phối hợp trung lộ nhịp nhàng, đội trưởng John McGinn kiến tạo để Emiliano Buendia nhận bóng trong tư thế không người kèm. Ngôi sao người Argentina tung cú cứa lòng chân trái kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, nhân đôi cách biệt trong sự bất lực của hàng thủ đối phương.

Sang hiệp hai, dù Freiburg cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, họ lại vấp phải bức tường phòng ngự kiên cố do Ezri Konsa và Pau Torres chỉ huy. Đến phút 58, dấu chấm hết được thiết lập sau pha phối hợp biên mẫu mực. Buendia tiếp tục tỏa sáng với đường căng ngang dọn cỗ để Morgan Rogers đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0.

Freiburg không gây ra nhiều khó khăn cho Aston Villa.

Thống kê áp đảo và cột mốc lịch sử

Sự chênh lệch về đẳng cấp được phản ánh rõ nét qua các chỉ số chuyên môn. Aston Villa kiểm soát hoàn toàn thế trận với 17 pha dứt điểm, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.08. Trong khi đó, Freiburg gần như vô hại với chỉ 4 lần dứt điểm và xG khiêm tốn 0.22.

Thông số Freiburg Aston Villa Tỷ số 0 3 Dứt điểm 4 17 Chỉ số xG 0.22 2.08 Người ghi bàn - Tielemans (41'), Buendía (45+3'), Rogers (58')

Với chức vô địch này, Unai Emery đã có lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp Europa League trong sự nghiệp cầm quân, một kỷ lục chưa từng có tiền lệ. Đối với Aston Villa, đây là danh hiệu lớn đầu tiên của họ tại châu Âu kể từ sau chức vô địch European Cup năm 1982, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng giàu truyền thống này trên bản đồ bóng đá quốc tế.