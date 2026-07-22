Aston Villa vùi dập Walsall 5-0: Màn thị uy sức mạnh của thầy trò Unai Emery Tiền đạo trẻ Brian Madjo tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Aston Villa trước Walsall, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra vào rạng sáng ngày 22/7 (giờ Việt Nam), Aston Villa đã gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng áp đảo 5-0 trước Walsall. Không chỉ là một kết quả cách biệt, cách mà đoàn quân của HLV Unai Emery kiểm soát trận đấu cho thấy sự nhuần nhuyễn trong hệ thống chiến thuật ngay cả khi đội hình có nhiều sự xáo trộn.

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Aston Villa đã nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng vượt trội. Với đẳng cấp của một đội bóng vừa cán đích trong tốp đầu Premier League, The Villans đẩy lùi Walsall về sâu phần sân nhà. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng ở khu vực trung tuyến khiến hàng phòng ngự đối phương liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Phút thứ 24, thế bế tắc chính thức được khai thông. Sau một tình huống phối hợp sắc nét ở trung lộ, tiền đạo Brian Madjo đã có mặt đúng lúc để ghi tên mình lên bảng điện tử. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn mở ra một kịch bản tồi tệ cho đội chủ nhà Walsall trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một.

Cơn lốc bàn thắng cuối hiệp một

Dù rất nỗ lực để tổ chức lại đội hình, Walsall vẫn tỏ ra quá mong manh trước sức ép liên tục từ phía đội khách. Phút 42, George Hemmings nhân đôi cách biệt bằng một cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau sai lầm của hệ thống phòng ngự chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai phút sau, Brian Madjo một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cá nhân, nâng tỷ số lên 3-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Aston Villa thắng dễ Walsall trên sân khách. Ảnh: Getty Images

Thử nghiệm nhân sự và sự sắc bén trong phản công

Bước sang hiệp hai, HLV Unai Emery thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm thử nghiệm các nhân tố trẻ và tân binh. Phía bên kia chiến tuyến, Walsall cũng tung L. Simper và H. Burke vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ cá nhân và tư duy chiến thuật vẫn là rào cản quá lớn đối với đội chủ nhà.

Dù không còn duy trì nhịp độ quá cao như hiệp một, Aston Villa vẫn tỏ ra vô cùng sắc bén trong các tình huống chuyển trạng thái. Phút 67, L. Lynch ghi bàn thắng thứ tư, dập tắt mọi hy vọng nhỏ nhoi của Walsall. Chỉ hai phút sau, A. Borland ấn định chiến thắng 5-0 sau một pha xử lý bóng đẳng cấp, khép lại cơn ác mộng cho thủ thành bên phía đội chủ nhà.

Thông số trận đấu Walsall Aston Villa Tỷ số 0 5 Bàn thắng - B. Madjo (24', 44'), G. Hemmings (42'), L. Lynch (67'), A. Borland (69') Kiểm soát bóng 35% 65%

Aston Villa khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải thành công. Ảnh: Getty Images

Bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới

Chiến thắng tưng bừng này là minh chứng cho chiều sâu đội hình mà Unai Emery đang sở hữu. Sự tỏa sáng của những cái tên như Madjo hay Borland mang lại tín hiệu lạc quan về lứa kế cận của đội bóng. Trong khi đó, Walsall sẽ còn nhiều việc phải làm để vá lại những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ trước khi bước vào mùa giải chính thức.

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, Aston Villa vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi chiêu mộ thành công Joao Gomes, đội chủ sân Villa Park dự kiến sẽ tiếp tục kế hoạch tái thiết mạnh mẽ để sẵn sàng cho các đấu trường lớn trong năm nay. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ tiếp theo của The Villans.