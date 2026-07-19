Asus Adol HC112: Trạm kết nối 11 trong 1 hỗ trợ xuất 3 màn hình và sạc 100W Asus Adol HC112 là trạm kết nối 11 trong 1 siêu gọn nhẹ, hỗ trợ xuất 3 màn hình cùng lúc, sạc nhanh 100W và truyền dữ liệu 10Gbps, tối ưu cho người dùng di động.

Asus vừa chính thức giới thiệu Adol HC112, một trạm kết nối (docking station) USB-C đa năng thuộc thương hiệu con Adol. Sản phẩm này hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp cần mở rộng khả năng kết nối cho laptop nhưng vẫn ưu tiên tính di động cao nhờ trọng lượng siêu nhẹ và kích thước nhỏ gọn.

Thiết kế tối ưu cho tản nhiệt và độ bền

Asus Adol HC112 sở hữu lớp vỏ được hoàn thiện từ hợp kim nhôm, một chất liệu không chỉ mang lại vẻ ngoài cao cấp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tản nhiệt khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao. Với kích thước 116 x 48 x 15 mm và trọng lượng chỉ 81 gram, đây là một trong những bộ chia 11 cổng nhẹ nhất trên thị trường hiện nay.

Asus Adol HC112 hiện chỉ có sẵn tại thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, phần dây cáp USB-C đi kèm được bọc dù chắc chắn. Chi tiết này giúp tăng độ bền, chống đứt gãy tốt hơn so với các loại cáp bọc cao su thông thường, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài cho thiết bị.

Giải pháp kết nối 11 trong 1 mạnh mẽ

Dù có thiết kế nhỏ gọn, Adol HC112 vẫn cung cấp một hệ thống cổng kết nối cực kỳ đa dạng, đáp ứng hầu hết nhu cầu từ công việc văn phòng đến thiết kế đồ họa. Điểm nhấn lớn nhất là khả năng hỗ trợ xuất tối đa 3 màn hình ngoài cùng lúc thông qua các cổng HDMI và DisplayPort 1.4.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của các cổng kết nối trên thiết bị:

Loại cổng Số lượng / Thông số USB-A 3.2 3 cổng USB-C 3.2 1 cổng (Tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps) USB-C Power Delivery Hỗ trợ sạc lên đến 100W Xuất hình ảnh HDMI và DisplayPort 1.4 (Hỗ trợ 3 màn hình) Mạng LAN Gigabit Ethernet (RJ45) Đọc thẻ nhớ Khe cắm thẻ SD và microSD Âm thanh Jack cắm 3.5mm

Khả năng tương thích và hiệu suất sạc

Cổng USB-C hỗ trợ chuẩn Power Delivery (PD) 100W cho phép người dùng sạc trực tiếp laptop thông qua dock trong khi vẫn đang sử dụng tất cả các cổng kết nối khác. Điều này giúp tối giản không gian làm việc, chỉ cần một sợi cáp duy nhất kết nối với máy tính.

Về phần mềm, Asus Adol HC112 là thiết bị cắm-là-chạy (plug-and-play), không yêu cầu cài đặt trình điều khiển phức tạp. Thiết bị tương thích hoàn toàn với nhiều hệ điều hành phổ biến hiện nay bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iPadOS, miễn là thiết bị nguồn có cổng USB-C hỗ trợ đầy đủ tính năng.

Hiện tại, Asus Adol HC112 đang được mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá khoảng 329 nhân dân tệ (tương đương khoảng 48 USD). Asus vẫn chưa có thông báo chính thức về việc phát hành sản phẩm này ra thị trường quốc tế. Đối với người dùng ở các khu vực khác, mẫu Ugreen Revodok Pro 11-in-1 được xem là một lựa chọn thay thế tương đương về cả thiết kế lẫn tính năng.