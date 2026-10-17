ASUS mở bán laptop đồ họa ProArt P16 tích hợp NVIDIA RTX Spark chuyên dụng cho Agentic AI Dòng máy trạm di động ASUS ProArt P16 trang bị NVIDIA RTX Spark mang đến khả năng vận hành Agentic AI cục bộ độc lập và màn hình Lumina Pro OLED 4K cao cấp.

ASUS vừa chính thức phân phối dòng laptop đồ họa chuyên nghiệp ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Thiết bị được định vị hướng tới nhóm chuyên gia sáng tạo nội dung chuyên sâu và các kỹ sư phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, cho phép giải quyết trọn vẹn các bài toán đồ họa nặng và vận hành mô hình máy học trực tiếp ngay trên phần cứng cục bộ.

ASUS chính thức mở bán laptop đồ họa ProArt P16

Bước chuyển dịch phần cứng đón đầu xu hướng Agentic AI

Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn chuyển giao mang tính bản lề, chuyển dần từ các mô hình AI tạo sinh thông thường dựa trên câu lệnh đơn lẻ sang các chuỗi tác vụ tự động hóa chuyên sâu thuộc hệ thống Agentic AI. Không chỉ dừng lại ở việc phản hồi một lệnh prompt nhất định, các hệ thống AI Agent thế hệ mới sở hữu khả năng tự hoạch định chiến lược, chủ động phối hợp đa công cụ và thực thi liên tiếp nhiều chuỗi tác vụ phức tạp để đạt được mục tiêu chung.

Việc trang bị nền tảng tính toán chuyên biệt NVIDIA RTX Spark cùng phần cứng cao cấp trên ProArt P16 cho phép thiết bị vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn và thuật toán suy luận ngoại tuyến. Giải pháp điện toán on-device này mang lại lợi thế kép cho người dùng chuyên nghiệp: loại bỏ sự phụ thuộc vào băng thông máy chủ đám mây, tối ưu hóa đáng kể chi phí tiêu hao token dịch vụ và bảo mật tuyệt đối các luồng dữ liệu dự án nhạy cảm.

Sản phẩm tập trung vào AI

Bảng thông số kỹ thuật và biểu giá mở bán từng phiên bản

Tại thị trường Việt Nam, ASUS triển khai bốn cấu hình phần cứng khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng biên độ nhu cầu của các nhà phát triển và đơn vị sáng tạo kỹ thuật số:

Mã Model Thông số kỹ thuật Mức giá (VND) Tình trạng phân phối H7407BA-SU304W 14" OLED 4K Touch / Extrem Pro / 48GB / 1TB 114.990.000 Dự kiến mở bán tháng 11 H7607BA-SE298W 16" OLED 4K Touch / Extrem Pro / 48GB / 1TB 119.900.000 Dự kiến mở bán cuối tháng 10 H7607BA-SE016W 16" OLED 4K Touch / Extrem Pro / 64GB / 1TB 129.900.000 Dự kiến mở bán cuối tháng 10 H7607BA-SE343W 16" OLED 4K Touch / Extrem Pro / 128GB / 1TB 194.990.000 Đã mở bán chính thức

ProArt P16 có cấu hình khủng

Tối ưu thiết kế cơ động và chất lượng hiển thị chuẩn studio

Mặc dù tích hợp nền tảng phần cứng hiệu năng mạnh với dung lượng RAM tối đa lên đến 128GB, ProArt P16 vẫn duy trì tính linh hoạt cần thiết cho quy trình làm việc di động. Toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ chất liệu hợp kim nhôm gia công bằng công nghệ cắt CNC chuẩn xác, duy trì độ mỏng 12.9mm và trọng lượng nhẹ 1.77kg. Nguồn năng lượng của máy đến từ khối pin công suất 99Wh, hỗ trợ duy trì thời gian làm việc ổn định khi người dùng di chuyển ra ngoài studio.

Hệ thống hiển thị của thiết bị sử dụng tấm nền cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED độ phân giải 4K với tần số quét 120Hz mượt mà, hỗ trợ cơ chế thay đổi tần số quét VRR và công nghệ NVIDIA G-SYNC giúp loại bỏ hiện tượng xé hình. Tấm nền đạt tiêu chuẩn sai lệch màu Delta E < 1, hỗ trợ độ sáng cực đại 1.600 nits cùng lớp phủ chống phản xạ ánh sáng, đảm bảo độ chuẩn xác thị giác ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường phức tạp.