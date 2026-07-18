Asus Pad (T3201) chốt ngày ra mắt tại Ấn Độ: Màn hình OLED Tandem và pin 9.000mAh Asus Pad (T3201) sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/8 với điểm nhấn là màn hình OLED Tandem 12,2 inch, chip Dimensity 8300 và viên pin dung lượng lớn 9.000mAh.

Asus đã chính thức xác nhận ngày ra mắt mẫu máy tính bảng Asus Pad (T3201) tại thị trường Ấn Độ vào lúc 12 giờ trưa ngày 6/8 tới. Đây là mẫu tablet Android từng gây chú ý tại sự kiện Computex 2026 nhờ sự kết hợp giữa công nghệ màn hình tiên tiến, hiệu năng từ chip MediaTek và thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng.

Công nghệ màn hình OLED Tandem hai lớp vượt trội

Điểm nhấn đáng giá nhất trên Asus Pad (T3201) chính là màn hình 12,2 inch sử dụng công nghệ OLED Tandem hai lớp (dual-stack). Đây là công nghệ hiển thị hiện đại giúp tăng độ sáng tối đa, cải thiện hiệu suất năng lượng và kéo dài tuổi thọ cho tấm nền so với các loại OLED truyền thống.

The Asus Pad.

Màn hình của máy có độ phân giải 2.800 x 1.840 pixel, tỉ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho các tác vụ công việc và đọc tài liệu. Với tần số quét 144Hz, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí lẫn xử lý đồ họa chuyên sâu.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Dimensity 8300

Về sức mạnh bên trong, Asus Pad được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 tám nhân, sản xuất trên tiến trình 4nm. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 8GB chuẩn LPDDR5X, đảm bảo khả năng đa nhiệm tốt trên nền tảng Android. Người dùng có thể lựa chọn dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB, đồng thời có thể mở rộng thêm tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ microSD.

Thành phần Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình 12,2 inch, OLED Tandem, 144Hz, 3:2 Chip xử lý MediaTek Dimensity 8300 (4nm) Bộ nhớ 8GB RAM LPDDR5X / 128GB-256GB ROM Camera Sau 13MP (AF) / Trước 5MP Pin và Sạc 9.000mAh / Sạc nhanh 45W Kích thước Dày 6,5mm / Nặng 523g

Thời lượng pin và khả năng kết nối đa dụng

Để duy trì hoạt động cho màn hình OLED lớn và cấu hình mạnh, Asus trang bị viên pin dung lượng 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W. Hệ thống giải trí của máy cũng được chú trọng với cụm 4 loa hỗ trợ chuẩn âm thanh vòm Dolby Atmos.

The Asus Pad.

Về khả năng kết nối, thiết bị hỗ trợ các chuẩn không dây hiện đại nhất bao gồm Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Cổng USB-C của máy không chỉ dùng để sạc mà còn hỗ trợ chuẩn DisplayPort 1.4, cho phép người dùng xuất tín hiệu hình ảnh chất lượng cao ra màn hình rời để mở rộng không gian làm việc.

Thiết kế thanh lịch và phụ kiện đi kèm

Asus Pad sở hữu tông màu trắng tinh khiết (Pure White) với độ mỏng chỉ 6,5mm và trọng lượng 523 gram, giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển. Máy được trang bị camera sau 13MP hỗ trợ lấy nét tự động và camera trước 5MP phục vụ nhu cầu gọi video.

Một điểm đáng lưu ý là Asus xác nhận sẽ tặng kèm bao da bảo vệ ngay trong hộp máy tại thị trường Ấn Độ. Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố mức giá chính thức cho các phiên bản bộ nhớ, thông tin này dự kiến sẽ được tiết lộ vào ngày mở bán 6/8.