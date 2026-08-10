ASUS ProArt P16 cùng kiến trúc NVIDIA RTX Spark: Sức mạnh xử lý Agentic AI cục bộ giá 195 triệu ASUS ProArt P16 tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark và 128GB bộ nhớ hợp nhất, tối ưu vận hành mô hình Agentic AI ngoại tuyến với giá bán chính thức 194,99 triệu đồng.

ASUS chính thức tiếp nhận đặt hàng trước cho mẫu máy tính xách tay đồ họa cao cấp ProArt P16 tại thị trường Việt Nam với giá bán đề xuất 194.990.000 VNĐ. Thiết bị tạo đột phá khi trang bị nền tảng NVIDIA RTX Spark cùng bộ nhớ hợp nhất dung lượng lên tới 128GB, hướng trực tiếp đến việc xử lý các tác vụ Agentic AI, mô hình ngôn ngữ lớn và đồ họa chuyên sâu độc lập trên phần cứng nội bộ.

Kiến trúc NVIDIA RTX Spark và giải pháp mở rộng bộ nhớ AI

Trọng tâm kỹ thuật của ASUS ProArt P16 nằm ở nền tảng phần cứng NVIDIA RTX Spark. Cấu trúc vi xử lý này tích hợp bộ xử lý trung tâm NVIDIA Grace tiết kiệm điện năng cùng kiến trúc đồ họa NVIDIA Blackwell RTX tiên tiến. Nhờ sự hỗ trợ từ các nhân Tensor thế hệ thứ 5 với chuẩn định dạng FP4 chuyên dụng, hệ thống đạt hiệu năng tính toán AI tối đa lên đến 1 petaflop.

Các thành phần vi mạch được liên kết chặt chẽ thông qua giao tiếp băng thông cao NVIDIA NVLink-C2C, cho phép tận dụng triệt để dung lượng bộ nhớ hợp nhất 128GB. Việc dung lượng bộ nhớ chia sẻ đạt ngưỡng 128GB giúp loại bỏ điểm nghẽn thường gặp trên các máy trạm truyền thống, đảm bảo khả năng nạp và suy luận trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn hay mô hình thị giác phức tạp mà không bị tràn bộ nhớ đồ họa.

Việc vận hành mô hình AI cục bộ mang lại ba giá trị thực tiễn cốt lõi cho môi trường doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp:

Không giới hạn chi phí theo token: Người dùng vận hành liên tục mà không phát sinh chi phí tính toán theo lượt như các dịch vụ đám mây.

Người dùng vận hành liên tục mà không phát sinh chi phí tính toán theo lượt như các dịch vụ đám mây. Bảo mật thông tin tối đa: Mọi dữ liệu nhạy cảm, câu lệnh và tài nguyên thiết kế được xử lý ngoại tuyến ngay trên máy, tránh rủi ro rò rỉ dữ liệu qua mạng.

Mọi dữ liệu nhạy cảm, câu lệnh và tài nguyên thiết kế được xử lý ngoại tuyến ngay trên máy, tránh rủi ro rò rỉ dữ liệu qua mạng. Kiểm soát quy trình hoàn chỉnh: Nhà phát triển có thể can thiệp sâu để tinh chỉnh các phản hồi và logic của hệ thống tự trị theo đúng nhu cầu dự án.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên ASUS ProArt P16 Nền tảng tính toán NVIDIA RTX Spark (CPU NVIDIA Grace + GPU NVIDIA Blackwell RTX) Hiệu năng AI Lên đến 1 petaflop (hỗ trợ Tensor thế hệ 5 định dạng FP4) Bộ nhớ hợp nhất 128GB Unified Memory băng thông cao qua NVLink-C2C Màn hình 16-inch 4K Tandem OLED, 120Hz, VRR, NVIDIA G-SYNC, 1.600 nits Kích thước & Trọng lượng Độ dày 12.9mm, trọng lượng 1.77kg, khung nhôm CNC Dung lượng pin 99Wh

Hệ sinh thái phần mềm tối ưu cho các tác vụ Agentic AI

Bên cạnh phần cứng, ProArt P16 được trang bị môi trường phần mềm mở dựa trên nền tảng CUDA. Thiết bị tích hợp sẵn Hermes Agent do Nous Research phát triển, đây là mô hình trợ lý AI tự trị mã nguồn mở có năng lực nhận diện ngữ cảnh, tương tác trực tiếp với các phần mềm đồ họa trên máy tính để tự động thực thi các chuỗi tác vụ dựng hình phức tạp.

Hệ thống còn kết nối với ComfyUI nhằm xây dựng quy trình visual AI dạng nút, tạo điều kiện cho các trợ lý thông minh điều phối pipeline kết xuất hình ảnh và video thông qua ngôn ngữ tự nhiên. ASUS cũng bổ sung công cụ Zenni Claw hỗ trợ kiểm soát thiết bị, cùng bộ ứng dụng độc quyền gồm MuseTree (tích hợp mô hình FLUX và WAN tạo ảnh, video nội bộ) và StoryCube (phân loại thư viện đa phương tiện tự động bằng AI).

Thiết kế khung nhôm CNC và công nghệ màn hình Tandem OLED

Mặc dù tích hợp cấu hình có mật độ tính toán cao, ProArt P16 vẫn duy trì kích thước cơ động. Khung vỏ máy được chế tác từ hợp kim nhôm CNC với độ dày 12.9mm và trọng lượng 1.77kg, trở thành thiết bị ProArt 16-inch mỏng nhất của ASUS đến thời điểm hiện tại. Vỏ máy được hoàn thiện với gam màu Neo White cùng viên pin dung lượng 99Wh.

Khả năng hiển thị được phụ trách bởi màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, công nghệ VRR và NVIDIA G-SYNC nhằm hạn chế hiện tượng xé hình. Tấm nền có độ chính xác màu Delta E < 1, độ sáng tối đa 1.600 nits kết hợp lớp phủ chống phản xạ, phục vụ chính xác các yêu cầu kiểm soát màu sắc trong môi trường ánh sáng phức tạp.