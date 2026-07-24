Asus ProArt PZ14 mở bán toàn cầu: Chip Snapdragon X2 Elite, OLED 144 Hz đối đầu Surface Pro 12 Asus vừa mở bán toàn cầu ProArt PZ14 với vi xử lý Snapdragon X2 Elite mạnh hơn 19%, pin 75 Wh vượt trội và màn hình OLED 144 Hz để cạnh tranh Surface Pro 12.

Asus đã chính thức mở bán toàn cầu dòng máy tính 2 trong 1 ProArt PZ14 nhằm cạnh tranh trực tiếp với Surface Pro 12 của Microsoft. Mẫu thiết bị mới không chỉ mang đến sự nâng cấp về màn hình hiển thị mà còn sở hữu cấu hình vi xử lý Snapdragon X2 Elite mạnh mẽ cùng dung lượng pin vượt trội.

ProArt PZ14 có trọng lượng chỉ 790 g khi không gắn phụ kiện bàn phím.

Cấu hình Snapdragon X2 Elite mang lại hiệu năng vượt trội

Thay thế cho dòng ProArt PZ13 trước đây, Asus ProArt PZ14 chuyển sang sử dụng phiên bản vi xử lý Snapdragon X2 Elite mã X2E-88-100 của Qualcomm. Theo các dữ liệu thử nghiệm hiệu năng (benchmark), sự nâng cấp này giúp ProArt PZ14 đạt sức mạnh xử lý cao hơn khoảng 19% so với Surface Pro 12.

Về dung lượng bộ nhớ, thiết bị đi kèm cấu hình tiêu chuẩn 16 GB RAM tại hầu hết thị trường. Riêng tại Canada, Asus cung cấp thêm tùy chọn 32 GB RAM với mức chi phí bổ sung là 500 CAD (khoảng 355 USD).

Màn hình OLED 144 Hz và dung lượng pin 75 Wh

ProArt PZ14 sở hữu màn hình OLED kích thước 14 inch với độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel cùng tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này hỗ trợ tần số quét lên tới 144 Hz và đạt độ sáng đỉnh 1.000 nits ở chế độ HDR, mang lại trải nghiệm xem mượt mà và sắc nét.

Bên cạnh đó, thời lượng sử dụng của máy cũng được chú trọng khi Asus trang bị viên pin dung lượng 75 Wh. Mức dung lượng này lớn hơn khoảng 41% so với viên pin 53 Wh trên Surface Pro 12, giúp kéo dài thời gian làm việc di động cho người dùng.

Thiết kế linh hoạt và thông số giá bán

Về mặt thiết kế, ProArt PZ14 có kích thước tổng thể 319,6 x 206,3 x 90 mm và trọng lượng chỉ 790 g khi không gắn kèm phụ kiện bàn phím. Kiểu dáng 2 trong 1 giúp thiết bị dễ dàng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ máy tính bảng và máy tính xách tay.

Thông số Asus ProArt PZ14 Surface Pro 12 Vi xử lý Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite Màn hình 14 inch OLED, 144 Hz, 2880 x 1800 px 13 inch OLED Độ sáng đỉnh (HDR) 1.000 nits - Dung lượng pin 75 Wh 53 Wh Trọng lượng thân máy 790 g -

Hiện tại, Asus ProArt PZ14 được niêm yết với mức giá 2.499 USD tại Mỹ, 2.899 CAD tại Canada, 2.759 EUR tại Ireland và 2.299 GBP tại Anh.