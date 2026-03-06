ASUS ProArt và NVIDIA RTX Spark: Sức mạnh 1 Petaflop định nghĩa lại AI PC tại Computex 2026 ASUS chính thức trình làng thế hệ máy tính ProArt mới tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark, mang đến khả năng xử lý AI cục bộ mạnh mẽ giúp thay đổi hoàn toàn quy trình sáng tạo chuyên nghiệp.

Tại sự kiện Computex 2026, ASUS đã gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu hệ sinh thái máy tính sáng tạo AI thế hệ mới thuộc dòng ProArt. Các sản phẩm chủ lực bao gồm ProArt P16, ProArt P14 và ProArt Mini PC được thiết kế tối ưu cho kỷ nguyên AI-Native, tập trung vào khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây.

NVIDIA RTX Spark: Nền tảng phần cứng đột phá cho AI Agent

Trọng tâm của dòng ProArt mới chính là NVIDIA RTX Spark, một nền tảng được thiết kế để tái định nghĩa trải nghiệm Windows trong thời đại trí tuệ nhân tạo. RTX Spark không chỉ là một con chip đơn lẻ mà là sự kết hợp tinh vi giữa kiến trúc GPU NVIDIA Blackwell và CPU NVIDIA Grace 20 nhân.

Hệ thống này sử dụng giao tiếp NVIDIA NVLink-C2C hiệu năng cao để kết nối CPU và GPU, cho phép truy cập vào bộ nhớ hợp nhất lên tới 128GB. Với 6.144 nhân CUDA và Tensor Core thế hệ thứ năm, RTX Spark cung cấp sức mạnh tính toán AI lên tới 1 petaflop. Đáng chú ý, nền tảng này hỗ trợ đầy đủ các công nghệ tiên tiến như DLSS, TensorRT, OptiX và khả năng tính toán FP4 thế hệ mới, giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ trong khi vẫn duy trì hiệu suất cực cao.

Hiệu năng AI cấp độ Workstation trong thiết kế di động

Việc tích hợp RTX Spark cho phép các thiết bị ProArt xử lý những tác vụ AI mà trước đây chỉ có thể thực hiện trên các hệ thống máy chủ chuyên dụng. Cụ thể, người dùng có thể dựng các cảnh 3D với dung lượng vượt quá 90GB, chỉnh sửa video 12K chuẩn màu 4:2:2 hoặc vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với 120 tỷ tham số.

Khả năng xử lý cục bộ này mang lại ba lợi ích cốt lõi: giảm tối đa độ trễ, tăng cường bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho các dự án nhạy cảm và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài. Với ngữ cảnh hỗ trợ đạt 1 triệu token, các nhà phát triển AI có thể làm việc với lượng dữ liệu khổng lồ ngay trên chiếc laptop cá nhân.

Laptop ProArt P16 và P14: Khi mỏng nhẹ hội tụ cùng sức mạnh

Dòng laptop ProArt thế hệ mới đã được ASUS tái thiết kế toàn diện. ProArt P16 và P14 mỏng hơn 13% và nhẹ hơn 16% so với phiên bản tiền nhiệm nhờ quy trình gia công CNC chính xác. Mặc dù mỏng nhẹ hơn, hệ thống tản nhiệt vẫn được đảm bảo để duy trì hiệu suất ổn định cho các tác vụ đồ họa chuyên sâu.

Cả hai mẫu máy đều sở hữu màn hình ASUS Lumina Pro OLED với độ chính xác màu Delta E < 1, tiêu chuẩn vàng cho các chuyên gia hậu kỳ. Phiên bản P16 trang bị màn hình 4K 120Hz hỗ trợ NVIDIA G-SYNC, trong khi P14 sử dụng màn hình 3K với độ sáng tối đa 1.600 nit. Lớp phủ chống phản chiếu mới giúp người dùng dễ dàng làm việc trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

ProArt Mini PC: Giải pháp AI siêu nhỏ gọn

Bên cạnh laptop, ASUS còn gây bất ngờ với ProArt Mini PC. Với kích thước chỉ 150 x 150 x 51 mm, thiết bị này vẫn đạt mức hiệu năng AI 1 petaflop. Đây là giải pháp lý tưởng cho các studio hoặc hệ thống Edge AI yêu cầu sức mạnh lớn trong không gian hạn chế.

Thiết bị hỗ trợ kết nối mạng tốc độ cao 10GbE, khe cắm M.2 PCIe Gen 5 x4 và công suất tản nhiệt lên tới 140W. Cơ chế phân bổ tài nguyên động giữa bộ nhớ hệ thống và đồ họa giúp tối ưu hóa việc vận hành các mô hình AI quy mô lớn ngay trên thân máy nhỏ bé.

Tối ưu hóa hệ sinh thái phần mềm AI

Sức mạnh phần cứng của ProArt được bổ trợ bởi hệ sinh thái phần mềm chuyên biệt. ASUS giới thiệu ProArt Creator Hub để quản lý hiệu suất, MuseTree cho sáng tạo AI tạo sinh và StoryCube giúp quản lý dữ liệu thông minh. Đặc biệt, ASUS đã hợp tác chặt chẽ với Adobe để tối ưu hóa Photoshop và Premiere Pro, mang lại hiệu năng xử lý nhanh gấp đôi trên nền tảng RTX Spark. Dự kiến, dòng sản phẩm ProArt mới sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường vào mùa thu năm 2026.