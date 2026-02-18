Asus ra mắt ExpertBook B3 G2: Laptop doanh nghiệp dùng chip Intel Panther Lake 16 nhân Mẫu laptop ExpertBook B3 G2 mới của Asus sở hữu cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Intel Panther Lake 16 nhân, RAM DDR5 lên đến 96GB và tính năng bảo mật nâng cao.

Asus vừa chính thức trình làng mẫu laptop ExpertBook B3 G2, một giải pháp công nghệ mới được thiết kế chuyên biệt cho môi trường doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp. Điểm nhấn đột phá trên thiết bị này là việc tích hợp dòng vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới nhất, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý vượt trội cho các tác vụ hiện đại.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Intel Panther Lake và RAM 96GB

ExpertBook B3 G2 được trang bị bộ vi xử lý Intel Panther Lake với cấu hình tối đa lên đến 16 nhân. Kiến trúc mới này cho phép máy xử lý mượt mà các tác vụ từ văn phòng cơ bản đến những ứng dụng chuyên sâu như phân tích dữ liệu lớn hay chạy phần mềm đồ họa chuyên biệt. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5 với dung lượng ấn tượng lên tới 96 GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm tối ưu cho người dùng chuyên nghiệp.

Asus ra mắt ExpertBook B3 G2 với CPU Intel Panther Lake, RAM DDR5 khủng (Nguồn: Internet)

Bên cạnh cấu hình mạnh, Asus còn cung cấp khả năng lưu trữ linh hoạt thông qua việc hỗ trợ nâng cấp đồng thời cả ổ cứng SSD và HDD. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh không gian lưu trữ phù hợp với quy mô và tính chất công việc thực tế.

Thiết kế bền bỉ và tính năng bảo mật doanh nghiệp

Về ngoại hình, ExpertBook B3 G2 tập trung vào sự cân bằng giữa độ bền và tính di động. Máy sở hữu màn hình chất lượng cao, mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét cho người dùng. Hệ thống cổng kết nối trên thiết bị cũng được trang bị đầy đủ, đảm bảo khả năng tương thích tốt với các phụ kiện ngoại vi như chuột, bàn phím và các thiết bị trình chiếu.

Thiết kế của ExpertBook B3 G2 chú trọng đến sự bền bỉ và tính di động

Đặc biệt, Asus đã tích hợp các tính năng bảo mật tiên tiến vào ExpertBook B3 G2 nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp trước các rủi ro an ninh mạng. Theo thông tin từ Notebookcheck, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vượt trội và độ tin cậy cao trong công việc hàng ngày.