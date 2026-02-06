ASUS ra mắt ProArt P16 và P14: Đột phá hiệu năng với chip NVIDIA RTX Spark và RAM 128GB Thế hệ laptop ProArt mới của ASUS sở hữu sức mạnh từ kiến trúc Blackwell, hỗ trợ chạy các mô hình ngôn ngữ lớn 120 tỷ tham số và xử lý các tác vụ đồ họa 12K chuyên nghiệp.

Tại triển lãm Computex 2026 diễn ra ở Đài Bắc, ASUS đã chính thức giới thiệu bộ đôi laptop ProArt P16 và ProArt P14. Đây là những thiết bị tiên phong sử dụng dòng chip RTX Spark vừa được NVIDIA công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa sức mạnh tính toán AI chuyên sâu lên các dòng máy tính xách tay dành cho giới sáng tạo.

Kiến trúc NVIDIA RTX Spark: Giải bài toán bộ nhớ cho PC AI

Điểm nhấn cốt lõi trên dòng ProArt mới là con chip RTX Spark. Vi xử lý này kết hợp giữa CPU NVIDIA Grace 20 lõi và GPU kiến trúc Blackwell với 6,144 lõi CUDA cùng các lõi Tensor FP4. Hai thành phần này được liên kết qua giao tiếp NVLink-C2C, cho phép hệ thống hỗ trợ tối đa 128GB bộ nhớ hợp nhất.

Việc sử dụng kiến trúc bộ nhớ thống nhất giúp hệ thống phân bổ lượng RAM lớn hơn cho GPU. Điều này giải quyết rào cản về bộ nhớ và sức mạnh tính toán khi chạy các mô hình AI nặng, giúp nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên có thể vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên thiết bị mà không phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Khả năng xử lý đồ họa và mô hình ngôn ngữ lớn vượt trội

Theo thông tin từ nhà sản xuất, ProArt P16 và P14 có khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lên tới 120 tỷ tham số với cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token. Đối với các tác vụ đồ họa truyền thống, máy đáp ứng tốt việc chỉnh sửa video độ phân giải 12K, dựng cảnh 3D dung lượng 90GB và tạo video AI 4K trực tiếp trên phần cứng cục bộ.

Đáng chú ý, Adobe đang tiến hành tối ưu hóa các phần mềm như Photoshop và Premiere Pro riêng cho nền tảng RTX Spark. ASUS kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp hiệu suất trong các tác vụ AI và đồ họa tăng gấp đôi so với các thế hệ trước đó.

Thiết kế tối ưu và màn hình OLED Lumina Pro chuyên dụng

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ASUS vẫn chú trọng vào tính di động của sản phẩm. Cả hai mẫu máy đều được gia công CNC từ nhôm cao cấp. Riêng phiên bản ProArt P16 mỏng hơn 13% và nhẹ hơn 16% so với thế hệ tiền nhiệm, mang lại sự linh hoạt cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Thông số ProArt P16 ProArt P14 Màn hình OLED Lumina Pro 4K, 120Hz OLED Lumina Pro 3K Độ sáng tối đa 1,600 nits 1,600 nits Chip xử lý NVIDIA RTX Spark NVIDIA RTX Spark Bộ nhớ tối đa 128GB RAM hợp nhất 128GB RAM hợp nhất Pin 99.9 Wh 99.9 Wh

Cả hai thiết bị đều sử dụng tấm nền OLED Lumina Pro với lớp phủ chống phản chiếu. Phiên bản 16 inch hỗ trợ tần số quét thay đổi 120Hz và công nghệ NVIDIA G-Sync. Ngoài ra, máy còn được trang bị bàn di chuột cảm ứng thế hệ mới và dung lượng pin tối đa theo tiêu chuẩn hàng không là 99.9 Wh.

ASUS dự kiến sẽ bắt đầu mở bán dòng ProArt P16 và P14 vào cuối năm nay. Mặc dù mức giá chính thức chưa được công bố, nhưng với cấu hình RAM 128GB và chip xử lý NVIDIA thế hệ mới, bộ đôi này chắc chắn sẽ nằm trong phân khúc laptop cao cấp nhất trên thị trường.