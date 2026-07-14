Asus ROG Flow Z13 có thực sự dễ sửa chữa như quảng cáo? Dù được Asus tự đánh giá đạt điểm 10/10 về khả năng sửa chữa tại Pháp, mẫu ROG Flow Z13 (2025) vừa bị iFixit phản bác và hạ xuống mức 7/10 do nhiều linh kiện quan trọng bị hàn chết.

Trong thế giới công nghệ, một sản phẩm đạt điểm số sửa chữa tuyệt đối 10/10 luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà sản xuất muốn hướng tới sự bền vững. Tuy nhiên, khi Asus tuyên bố mẫu máy tính bảng chơi game ROG Flow Z13 (2025) của mình đạt được con số này tại thị trường Pháp, các chuyên gia từ iFixit đã ngay lập tức vào cuộc để kiểm chứng tính xác thực.

Kể từ năm 2021, Pháp đã yêu cầu dán nhãn chỉ số sửa chữa trên nhiều loại sản phẩm điện tử nhằm giúp người tiêu dùng minh bạch hơn về khả năng bảo trì thiết bị. Dù vậy, kết quả tháo rã thực tế của iFixit cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa báo cáo của nhà sản xuất và thực tế kỹ thuật bên trong thiết bị.

Asus ROG Flow Z13 là một chiếc laptop mạnh mẽ ở nhiều khía cạnh, nhưng chưa xứng đáng với điểm số sửa chữa 10/10.

Những điểm cộng đáng ghi nhận trong thiết kế của Asus

Trong video tháo rã chi tiết, iFixit thừa nhận Asus đã có những cải tiến vượt bậc so với các thế hệ máy tính bảng lai laptop trước đây. Điểm ấn tượng nhất nằm ở khả năng tiếp cận các linh kiện cốt lõi.

Màn hình: Có thể tháo rời một cách sạch sẽ, tạo đường dẫn trực tiếp để tiếp cận các bộ phận bên trong mà không gây hư hại cho tấm nền.

Có thể tháo rời một cách sạch sẽ, tạo đường dẫn trực tiếp để tiếp cận các bộ phận bên trong mà không gây hư hại cho tấm nền. Pin: Thay vì sử dụng keo dán cứng nhắc gây khó khăn cho việc thay thế, Asus đã sử dụng vít để cố định pin, giúp quá trình bảo trì trở nên an toàn và đơn giản hơn nhiều.

Thay vì sử dụng keo dán cứng nhắc gây khó khăn cho việc thay thế, Asus đã sử dụng vít để cố định pin, giúp quá trình bảo trì trở nên an toàn và đơn giản hơn nhiều. Khả năng nâng cấp lưu trữ: Ổ cứng M.2 SSD và các module camera được thiết kế để dễ dàng tháo lắp và thay thế.

Tại sao iFixit chỉ chấm 7/10 cho ROG Flow Z13?

Mặc dù đạt kết quả tốt ở các hạng mục quan trọng nhất như pin, màn hình và bộ nhớ lưu trữ, Asus ROG Flow Z13 vẫn vấp phải những rào cản kỹ thuật khiến nó không thể đạt điểm tuyệt đối. Vấn đề lớn nhất nằm ở việc tối ưu hóa không gian bên trong bằng cách hy sinh khả năng thay thế linh kiện rời.

Cụ thể, bộ nhớ RAM, module mạng không dây (Wi-Fi) và các cổng kết nối vật lý đều được hàn chết trực tiếp trên bo mạch chủ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một cổng USB bị hỏng hoặc người dùng muốn nâng cấp dung lượng RAM, họ buộc phải thay thế toàn bộ bo mạch chủ với chi phí cực kỳ đắt đỏ, hoặc phải có kỹ thuật hàn chuyên dụng.

Bảng so sánh khả năng sửa chữa các thành phần chính

Linh kiện Tình trạng Đánh giá khả năng sửa chữa Màn hình Tháo rời sạch sẽ Rất tốt Pin Dùng vít (không keo) Rất tốt M.2 SSD Dễ dàng tiếp cận Tốt RAM Hàn chết Kém Module Wi-Fi Hàn chết Kém Cổng kết nối Hàn chết Kém

Thách thức về tài liệu và chính sách linh kiện

Bên cạnh yếu tố phần cứng, iFixit cũng chỉ trích Asus về việc cung cấp tài liệu sửa chữa không đầy đủ và chính sách linh kiện thay thế thiếu nhất quán, đặc biệt là tại các thị trường ngoài châu Âu như Mỹ. Việc thiếu sự hỗ trợ từ phần mềm và hướng dẫn chính thức khiến người dùng cá nhân hoặc các cửa hàng sửa chữa độc lập gặp nhiều khó khăn.

Kết luận cuối cùng, iFixit đưa ra mức điểm 7/10 cho ROG Flow Z13. Con số này vẫn được coi là rất cao đối với một thiết bị mỏng nhẹ và hiệu năng cao, nhưng nó là lời nhắc nhở rằng các chỉ số do nhà sản xuất tự công bố cần được xác minh độc lập để đảm bảo tính minh bạch cho người tiêu dùng.