Asus ROG Flow Z13: Laptop gaming 2-trong-1 sở hữu sức mạnh đồ họa tiệm cận RTX 4070 Trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395 cùng 64GB RAM, Asus ROG Flow Z13 đang được giảm giá 30% tại Best Buy, mang đến hiệu năng đồ họa tích hợp vượt trội trong thân máy siêu mỏng nhẹ.

Trong phân khúc laptop chuyên game mỏng nhẹ, Asus ROG Flow Z13 nổi lên như một giải pháp phần cứng độc đáo với thiết kế dạng máy tính bảng lai (2-trong-1). Thay vì sử dụng card đồ họa rời (dGPU) cồng kềnh, phiên bản này tận dụng sức mạnh từ chip xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395 kết hợp với bộ nhớ RAM DDR5 lên tới 64GB, tạo ra một thiết bị có tính di động cực cao nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất xử lý mạnh mẽ.

Sức mạnh đồ họa tích hợp Radeon 8060S

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên mẫu ROG Flow Z13 này chính là nhân đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 8060S. Theo các thử nghiệm thực tế, sức mạnh của Radeon 8060S trong một số kịch bản chơi game có thể bám đuổi sát sao card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX 4070 phiên bản dành cho laptop. Điều này cho phép người dùng trải nghiệm các tựa game AAA mới nhất ở mức thiết lập đồ họa khá cao mà không cần đến hệ thống tản nhiệt đồ sộ thường thấy trên các dòng máy gaming truyền thống.

Asus ROG Flow Z13 cung cấp hiệu năng mạnh mẽ trong hình dáng một chiếc máy tính bảng lai mỏng nhẹ

Thông số kỹ thuật và khả năng hiển thị

Asus trang bị cho máy màn hình cảm ứng IPS độ phân giải 1600p. Mặc dù không sử dụng tấm nền OLED để tối ưu độ tương phản, màn hình IPS này vẫn được đánh giá cao về độ chính xác màu sắc và độ sáng, phù hợp cho cả nhu cầu giải trí lẫn làm việc đồ họa chuyên nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản đang được giảm giá:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395 Bộ nhớ RAM 64GB DDR5 (Hàn chết) Ổ cứng 1TB SSD M.2-2230 (Có thể thay thế) Màn hình 13-inch IPS, 1600p, Cảm ứng Đồ họa Radeon 8060S iGPU

Ưu điểm và những hạn chế về phần cứng

Bên cạnh hiệu năng ấn tượng, ROG Flow Z13 sở hữu bộ khung vỏ (chassis) được hoàn thiện tốt, mang lại cảm giác cao cấp và bền bỉ. Máy cũng hỗ trợ thay thế ổ cứng SSD thông qua khe cắm M.2-2230, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ trong tương lai.

Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng nhẹ buộc Asus phải thực hiện những đánh đổi về mặt kỹ thuật. Ngoại trừ ổ cứng SSD, hầu hết các linh kiện quan trọng khác bao gồm cả 64GB RAM đều được hàn chết trên bo mạch chủ, khiến khả năng sửa chữa hoặc nâng cấp phần cứng bị hạn chế hoàn toàn. Ngoài ra, hệ thống loa tích hợp trên máy cũng được đánh giá là chưa tương xứng với phân khúc giá cao cấp, có thể cần sự hỗ trợ từ tai nghe hoặc loa ngoài để có trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Cơ hội sở hữu với mức giá hấp dẫn

Hiện tại, cấu hình cao cấp nhất của Asus ROG Flow Z13 đang được niêm yết tại Best Buy với mức giá 2.099 USD, giảm 30% (tương đương 900 USD) so với giá gốc 3.000 USD. Đây là mức giá cạnh tranh cho một thiết bị có khả năng thay thế cả máy tính bảng lẫn laptop gaming chuyên dụng, đặc biệt phù hợp với những người dùng thường xuyên di chuyển nhưng vẫn yêu cầu hiệu suất xử lý đồ họa mạnh mẽ.